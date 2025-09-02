Xe tăng và khối bánh xích di chuyển vào khu vực chuẩn bị diễu binh, người dân chào đón nồng nhiệt

Tổng thuật lễ diễu binh, diễu hành A80

LIVE Xe tăng và khối bánh xích di chuyển vào khu vực chuẩn bị diễu binh, người dân chào đón nồng nhiệt

Nhóm PV
Nhóm PV
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30, ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Ngay lúc này, người dân đã tập trung dọc các tuyến đường Hà Nội để chờ xem sự kiện A80.

Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:

- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng

- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:

+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn+ Khối đi bộ:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.

+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.

+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:

Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.

- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

report

Khoảng 3h15 rạng sáng nay 2/9, xe tăng và khối bánh xích đã bắt đầu di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh, diễu hành sáng nay. Trên đường di chuyển, các chiến sĩ thuộc các khối nghiêm trang chào người dân trắng đêm chờ xem diễu binh diễu hành.

Người dân hò reo chào đón các khối bánh xích di chuyển vào vị trí chuẩn bị.
1.jpg
3.jpg
4.jpg
e293710b3a01b15fe810.jpg
Người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" chào đón các đoàn diễu binh

Từ khoá:

Lễ diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 Cách mạng Tháng Tám
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cứu sống bệnh nhân 23 tuổi ngừng tim do bị điện giật

Bệnh nhân bị điện giật dẫn đến tổn thương đa cơ quan, được chuyển đến trong tình trạng ngừng tim. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, thanh niên này đã hồi phục hoàn toàn trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.