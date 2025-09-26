WinMart nâng tầm trải nghiệm mua sắm với loạt siêu thị mô hình mới

Trong 8 tháng đầu năm, WinCommerce đã mở mới 415 cửa hàng và tổng thể các cửa hàng đều mang về lợi nhuận, khẳng định tính hiệu quả và sức hút của mô hình bán lẻ hiện đại, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 đạt hơn 3.495 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa hồi phục, WinCommerce tiếp tục là điểm sáng khi duy trì đà tăng trưởng trong nhiều tháng liên tiếp.

Đẩy mạnh mở rộng điểm bán, mang trải nghiệm bán lẻ hiện đại đến thành thị và nông thôn

Tháng 8/2025, WinCommerce (thành viên của Tập đoàn Masan – HoSE: MSN và là đơn vị vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) ghi nhận doanh thu 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, nâng lũy kế 8 tháng lên 25.000 tỷ đồng.

Bên trong nhà máy của Masan High-Tech Materials

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm WinCommerce đã mở mới 415 cửa hàng và tổng thể các cửa hàng đều mang về lợi nhuận, khẳng định tính hiệu quả và sức hút của mô hình bán lẻ hiện đại, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Cụ thể, 300 cửa hàng mở mới phục vụ cho người tiêu dùng tại khu vực nông thôn, chiếm gần 75% số lượng cửa hàng mở mới. Miền Trung có 194 cửa hàng, đóng góp gần 50% số lượng mở mới.

Bên cạnh đó, ở mảng siêu thị, WinCommerce đẩy mạnh ra mắt các siêu thị WinMart theo mô hình mới với hàng loạt cải tiến nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội cho người tiêu dùng. Đại diện Masan cho biết mục tiêu doanh thu Quý 3/2025 của WinCommerce có thể vượt 10.000 tỷ đồng nếu các điều kiện thị trường thuận lợi, hướng tới mức cao nhất từ trước đến nay của chuỗi bán lẻ này.

Liên tiếp ra mắt các siêu thị mô hình mới, gia tăng trải nghiệm tiêu dùng

Năm 2025, với mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, thân thiện và đa dạng hơn, WinCommerce tiếp tục đưa vào vận hành loạt siêu thị mô hình mới, khẳng định chiến lược không ngừng mang trải nghiệm tiêu dùng hiện đại phục vụ người Việt.

Đa dạng các loại thịt được bày bán tại WinMart mỗi ngày

Trong 8 tháng đầu năm, hàng loạt siêu thị theo mô hình mới đã được ra mắt tại nhiều tỉnh thành như WinMart Liễu Giai, WinMart Ocean Park (Hà Nội); WinMart Landmark 81, WinMart Ba Tháng Hai (Tp. HCM), WinMart Sa Đéc (Đồng Tháp), WinMart Tĩnh Gia (Thanh Hóa)… Trong Quý 3 và Quý 4, WinCommerce dự kiến ra mắt 46 siêu thị mô hình mới, tức trung bình mỗi tuần nhà bán lẻ này ra mắt 2 siêu thị theo mô hình mới.

Các siêu thị mới được thiết kế theo hướng hiện đại, với cách bày trí khoa học và danh mục sản phẩm đa dạng từ nhu yếu phẩm đến các mặt hàng trung, cao cấp. Ngoài các khu vực mua sắm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, WinMart cũng mở rộng sang nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và gia đình. Khách hàng có thể tham gia các buổi workshop nấu ăn, thử sản phẩm mới, sự kiện cuối tuần hay những hoạt động tương tác. Điều này biến không gian mua sắm thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo thêm giá trị gắn kết cho gia đình.

Với mô hình “one-stop-shop”, các nhu cầu từ thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến món ăn sẵn đều được đáp ứng tại một điểm đến. Cùng với hệ thống thanh toán nhanh và nhiều lựa chọn phương thức, trải nghiệm mua sắm tại WinMart hướng tới sự tiện lợi, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Thu hút khách hàng nhờ chất lượng hàng hóa

Tại WinMart các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng với quy định nghiêm ngặt từ khâu đầu vào, kho trung chuyển đến điểm bán. Nhờ đó, mỗi sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo an toàn, giàu dinh dưỡng và giữ trọn hương vị tự nhiên. Tiêu biểu có thể kể đến rau sạch WinEco đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP/Organic, thịt sạch MEATDeli được chế biến theo công nghệ thịt mát châu Âu, hay các mặt hàng nhập khẩu, đồ khô, hóa phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc.

Song song với đó, WinMart thường xuyên triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, tặng quà hấp dẫn. Đặc biệt riêng hội viên WiN được giảm 20% khi mua thịt MEATDeli và Rau WinEco cùng các chương trình hội viên hấp dẫn khác. Nhờ đó, khách hàng không chỉ mua sắm sản phẩm chất lượng với giá hợp lý, mà còn có thêm động lực gắn bó và quay lại thường xuyên.

Hưởng ứng Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng, WinMart không ngừng mở rộng hệ thống và tăng tốc tích hợp số hóa để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chiến lược này không chỉ thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, mà còn mang sản phẩm an toàn, chất lượng với giá hợp lý đến gần hơn với 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. WinCommerce cam kết không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, định hình phong cách mua sắm hiện đại và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc.