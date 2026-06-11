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VietinBank eFAST ra mắt dịch vụ Digital L/C cho doanh nghiệp

Yến Linh
Yến Linh

VietinBank chính thức ra mắt dịch vụ Digital L/C trên nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST, đưa toàn bộ quy trình phát hành thư tín dụng (L/C) lên kênh số. Giải pháp được thiết kế theo hướng tinh gọn quy trình, kết nối liền mạch, tối ưu trải nghiệm và nâng cao khả năng chủ động vận hành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN).

Từ số hóa đến trải nghiệm số toàn diện

Trong chiến lược lấy KH làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm trụ cột, Digital L/C là một bước tiến công nghệ tiên phong tái thiết kế hành trình trải nghiệm KH. VietinBank đã chuyển đổi phương thức cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại truyền thống sang mô hình giao dịch số nhằm tối ưu tốc độ xử lý giao dịch, minh bạch thông tin và mang lại sự tiện lợi cho KH.

Toàn bộ quy trình giao dịch Digital L/C từ khởi tạo hồ sơ, ký số, gửi hồ sơ đến ngân hàng và nhận kết quả được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên một nền tảng duy nhất VietinBank eFAST.

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Việc loại bỏ hồ sơ giấy không chỉ thúc đẩy vận hành xanh, mà còn cho phép dữ liệu được xử lý theo thời gian thực (real-time). Doanh nghiệp có thể giao dịch 24/7 trên cả trình duyệt web và ứng dụng di động (mobile app), mang lại sự chủ động trong giao dịch và làm chủ quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Tự động hóa với công cụ thông minh hỗ trợ soạn thảo hồ sơ

Bên cạnh yếu tố giao dịch trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, một trong những điểm nổi bật của Digital L/C là tính năng soạn thảo hồ sơ tự động, giúp DN rút ngắn đáng kể thời gian nhập liệu thủ công.

Digital L/C cho phép truy xuất dữ liệu một cách thông minh từ kho dữ liệu lớn của ngân hàng (như các mẫu thư phù hợp theo từng ngành nghề, từng thị trường, từng đối tác, thông tin của các giao dịch L/C trước đó hay các giao dịch L/C đã lưu,…) để tự động điền vào hồ sơ mới. Nhờ đó, quá trình soạn thảo được đơn giản hóa khi nội dung biểu mẫu được hệ thống tự động hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian khởi tạo và đảm bảo tính nhất quán giữa các giao dịch.

Ngay trong quá trình tạo lập, hệ thống tích hợp chức năng gợi ý điều khoản L/C phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp DN dễ dàng hoàn thiện nội dung mà vẫn đảm bảo tuân thủ chuẩn mực. Đồng thời, các trường thông tin quan trọng được đánh dấu và cảnh báo, hạn chế việc bỏ sót và giảm thiểu sai lệch trong quá trình nhập liệu.

Với sự kết hợp của các công cụ này, phần lớn thao tác nhập liệu thủ công được tinh giản, góp phần hạn chế tối đa việc nhập tay và giảm thiểu nguy cơ sai sót trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

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Kiểm soát tính chính xác với công cụ chuẩn hóa thông tin tự động

Nhằm giúp DN giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công trong các khâu xử lý quan trọng, Digital L/C được tích hợp các công cụ tính toán và kiểm tra tự động. Hệ thống sẽ tự động tính toán tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ nguồn vốn thanh toán theo quy định, đảm bảo chính xác mà không cần thực hiện các phép tính thủ công. Việc này giúp DN tiết kiệm thời gian xử lý, đồng thời hạn chế rủi ro sai lệch trong quá trình xác định các chỉ tiêu tài chính.

Song song với đó, cơ chế kiểm tra logic được thực hiện tự động trong quá trình nhập liệu, bao gồm đối chiếu các mốc thời gian như ngày hiệu lực, ngày hết hạn, ngày giao hàng cũng như tính nhất quán giữa các trường thông tin. Khi phát hiện điểm chưa phù hợp, hệ thống sẽ cảnh báo ngay để DN kịp thời điều chỉnh, tránh phát sinh sai sót ở các bước xử lý tiếp theo.

Với việc tích hợp các công nghệ tính toán và kiểm soát tự động ngay trong từng thao tác xử lý, VietinBank đã định hình cách thức vận hành giao dịch tài trợ thương mại theo hướng chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát tính chính xác của thông tin ngay từ điểm khởi tạo, qua đó nâng cao tính nhất quán và độ tin cậy của toàn bộ quy trình.

Gia tăng tốc độ phản ứng, mở rộng cơ hội kinh doanh

Trong bối cảnh giao thương ngày càng đòi hỏi tốc độ và tính linh hoạt, khả năng xử lý giao dịch kịp thời trở thành yếu tố then chốt.

Với Digital L/C, toàn bộ quá trình phát hành L/C được rút ngắn và thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giúp doanh nghiệp chủ động về thời gian và tiến độ giao dịch. Việc không còn phụ thuộc vào các bước xử lý thủ công hay thời gian luân chuyển hồ sơ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt đối tác. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh, tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động giao thương theo hướng linh hoạt và bền vững.

Digital L/C đã chính thức ra mắt từ 15/5/2026 trên nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST. Quý khách hàng quan tâm tới dịch vụ vui lòng liên hệ các điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886 để được tư vấn và hỗ trợ.

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