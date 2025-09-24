VietinBank 2 năm liên tiếp là “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh”

Tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 vừa qua, VietinBank vinh dự được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh” năm 2025.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng được vinh danh giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2025. Đây là giải thưởng thường niên, được IDG Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức qua nhiều năm nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng/Fintech tiêu biểu thông qua hình thức khảo sát người dùng và đánh giá hồ sơ từ Hội đồng bình chọn giải thưởng gồm các đại diện từ cơ quan Chính phủ, Bộ, Ngành, Hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – Ngân hàng và công nghệ.

VietinBank, với định hướng chiến lược trong việc thúc đẩy các giải pháp tài trợ cho lĩnh vực phát triển bền vững, đã được bình chọn là Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh 2025. Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của VietinBank trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy tín dụng xanh, hướng đến phát triển bền vững (PTBV).

Cụ thể, VietinBank đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững theo các chuẩn mực quốc tế do ICMA, LMA, APLMA và được Morningstar Sustainalytics – tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu và xếp hạng ESG – đánh giá là “đáng tin cậy, có tác động lớn”. Đây là nền tảng quan trọng để VietinBank triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh một cách thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời, Ngân hàng cũng phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt nhằm thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn như: tài trợ dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, xử lý rác thải kết hợp điện rác, công trình xanh, xuất khẩu xanh, trạm sạc xe điện, sản phẩm tiền gửi xanh… Tính đến hết quý II/2025, dư nợ tín dụng xanh của VietinBank tăng 17% so với cuối năm 2024, song hành cùng hoạt động PTBV của gần 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô, ngành nghề khác nhau.

Hiện nay, VietinBank đang đẩy mạnh triển khai một số gói tín dụng xanh như gói Green UP với quy mô 5.000 tỷ đồng, tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích cho môi trường, cộng đồng và xã hội; Gói tín dụng V-Green Power UP quy mô 4.000 tỷ đồng để cấp vốn cho chủ đầu tư trạm sạc xanh V-Green… Qua đó, VietinBank mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện Chiến lược Chuyển đổi Xanh Quốc gia, sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường.

Việc 2 năm liên tiếp được IDG vinh danh là “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh” không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của VietinBank mà còn khẳng định vị thế ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu trong hành trình kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng, vì một tương lai xanh hơn cho Việt Nam.