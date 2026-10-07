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Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Yến Linh
Yến Linh

Vietcombank tham gia Quán Nhà Haha với vai trò Nhà đồng đầu tư, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection gồm 17 thiết kế lấy cảm hứng từ chương trình và dàn nghệ sĩ tham gia.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên BĐH, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (ở giữa) đại diện ngân hàng nhận hoa và biểu trưng từ đơn vị sản xuất tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha. Ảnh: Vietcombank cung cấp.
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên BĐH, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (ở giữa) đại diện ngân hàng nhận hoa và biểu trưng từ đơn vị sản xuất tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha. Ảnh: Vietcombank cung cấp.

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha, Vietcombank cho biết việc đồng hành với chương trình nhằm tăng kết nối với khách hàng thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống tại nhiều địa phương.

Tiếp nối Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha đưa các nghệ sĩ vào không gian quán ăn, nơi họ cùng chuẩn bị món ăn, đón khách và khám phá đời sống ở những vùng đất mới. Khán giả có thể tham gia với vai trò thực khách, gặp gỡ nghệ sĩ và trải nghiệm chương trình.

Theo Vietcombank, ngân hàng tham gia chương trình từ giai đoạn khởi đầu với vai trò Nhà đồng đầu tư. Hoạt động này được ngân hàng đặt trong định hướng gắn thương hiệu với các giá trị văn hóa, cộng đồng và trải nghiệm địa phương.

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Bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) đại diện ngân hàng tặng quà là 01 kỉ niệm chương tái hiện thiết kế thẻ vật lí Vietcombank Visa Haha Collection cho dàn nghệ sĩ Quán Nhà Haha tại họp báo. Ảnh: Vietcombank cung cấp.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, cho biết thông qua việc đầu tư vào Quán Nhà Haha, ngân hàng mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa và ẩm thực vùng miền của Việt Nam, đồng thời đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ.

Một điểm nhấn tại sự kiện là bộ sưu tập Vietcombank Visa Haha Collection với 17 thiết kế thẻ phi vật lý. Trong đó, 15 thiết kế lấy cảm hứng từ 5 nghệ sĩ của chương trình và 2 thiết kế gắn với Quán Nhà Haha. Các mẫu thẻ sử dụng hình ảnh chibi và màu sắc trẻ trung, cho phép khách hàng lựa chọn diện mạo thẻ theo sở thích. Vietcombank cũng giới thiệu một phiên bản thẻ vật lý mang dấu ấn của chương trình.

Bàn giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection tại không gian trải nghiệm của Vietcombank ở buổi họp báo. . Ảnh: Vietcombank cung cấp.

Bàn giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection tại không gian trải nghiệm của Vietcombank ở buổi họp báo. . Ảnh: Vietcombank cung cấp.

Bên cạnh bộ thẻ, Vietcombank cho biết sẽ triển khai các hoạt động dành cho cộng đồng người hâm mộ Quán Nhà Haha. Khách hàng có thể có cơ hội nhận quà tặng, ưu đãi giảm giá, hoàn tiền và vé tham gia Fan Meeting đầu tiên của chương trình khi phát hành và sử dụng thẻ. Điều kiện, thời gian và thể lệ cụ thể sẽ được ngân hàng công bố sau.

Trước đó, từ tháng 5/2026, một số chương trình gửi tiết kiệm và giao dịch tại Vietcombank đã được kết hợp với cơ hội gặp gỡ dàn nghệ sĩ tại hậu trường hoặc tham gia tuyển chọn vai trò “Đại sứ mỹ vị” của Quán Nhà Haha.

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