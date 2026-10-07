Agribank được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước 2026

Ngày 3/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 23, Agribank được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước. Danh hiệu ghi nhận đóng góp của Agribank đối với nền kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hơn 38 năm qua, Agribank giữ vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực "Tam nông". Đến tháng 9/2026, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng và nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng chủ yếu. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Đây là tỷ trọng đầu tư cho "Tam nông" cao nhất trong hệ thống. Dòng vốn này đi vào nhiều khâu sản xuất, như mua sắm máy móc, phát triển chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, người dân có thêm điều kiện mở rộng sản xuất và nâng cao thu nhập, đồng thời quá trình xây dựng nông thôn mới được thúc đẩy.

Ngoài "Tam nông", Agribank triển khai nhiều chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng cũng hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, Agribank chủ động cân đối nguồn lực, triển khai tín dụng ưu đãi và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Agribank được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước.

Agribank đang đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng sâu công nghệ và dữ liệu vào vận hành, phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng. Nhiều dịch vụ đã được số hóa, giúp khách hàng giao dịch trực tuyến thuận tiện hơn và giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả vận hành. Với lượng lớn khách hàng ở khu vực nông thôn, việc kết hợp công nghệ với mạng lưới truyền thống giúp đưa dịch vụ tài chính hiện đại đến gần người dân hơn. Qua đó, Agribank góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện.

Song song với chuyển đổi số, tín dụng xanh đang trở thành hướng phát triển quan trọng của Agribank. Ngân hàng ưu tiên vốn cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và các phương án sản xuất tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, thân thiện môi trường. Với Agribank, đây là bước chuyển từ cung ứng vốn sang đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh hơn.

Trách nhiệm với cộng đồng và môi trường là một tiêu chí của chương trình, và đây cũng là lĩnh vực Agribank đầu tư nguồn lực trong nhiều năm. Các hoạt động an sinh xã hội của ngân hàng tập trung vào giáo dục, y tế, nhà ở cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục thiên tai và tạo sinh kế. Những hoạt động này gắn với định hướng "Ngân hàng vì cộng đồng".

Đại diện Agribank nhận danh hiệu.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam được khởi xướng từ năm 2003, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức. Doanh nghiệp được bình xét dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, năng lực đổi mới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đóng góp cho nền kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Danh hiệu năm 2026 ghi nhận quá trình Agribank thích ứng với những yêu cầu mới đặt ra cho một ngân hàng thương mại Nhà nước quy mô lớn. Đây cũng là thêm một dấu mốc trong hành trình xây dựng thương hiệu Agribank gắn với hiệu quả hoạt động và trách nhiệm với nền kinh tế, người dân và cộng đồng.