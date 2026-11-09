Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Nhật Bản cần cùng nhau sáng tạo những công nghệ mới

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đưa đồng sáng tạo trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Sáng 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai."

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được nền tảng hợp tác sâu rộng, thực chất và tin cậy. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển mới.

Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất. Hợp tác giữa hai nước đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Việc hai nước triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn trong năm 2026 là minh chứng thiết thực cho bước chuyển từ hợp tác kỹ thuật sang cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045; xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, tài chính, quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới thị trường toàn cầu. Việt Nam có nguồn nhân lực năng động, thị trường giàu tiềm năng, vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp những thế mạnh bổ trợ này sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nếu trong những thập kỷ qua, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng những công trình, phát triển những ngành sản xuất, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau sáng tạo những công nghệ mới, phát triển những ngành công nghiệp mới và kiến tạo những chuỗi giá trị mới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đưa đồng sáng tạo trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ; ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghiệp thông minh.

Hai bên cần khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ chung, gắn nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và thị trường; chuyển mạnh từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo; từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần nâng tầm liên kết kinh tế, kiến tạo những chuỗi giá trị mới, tự chủ, bền vững và có sức chống chịu cao. Doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh và nâng cao năng lực quản trị.

Các doanh nghiệp Việt Nam chủ động đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn quản trị, để không chỉ tham gia mà từng bước đảm nhận những khâu có giá trị gia tăng cao hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức, lấy con người làm trung tâm của hợp tác lâu dài; nâng tầm liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà khoa học trẻ; mở rộng nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia và hợp tác giữa các cơ sở đào tạo hàng đầu.

Bên cạnh đó, hai bên cần đưa hợp tác công - tư trở thành phương thức quan trọng để chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những kết quả cụ thể; nghiên cứu thúc đẩy mạng lưới đồng sáng tạo công nghệ Việt Nam - Nhật Bản; lựa chọn những chương trình, dự án ưu tiên có khả năng triển khai và tạo giá trị thực chất; hỗ trợ thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi và có tính dự báo cao; cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư, sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực, toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, trở thành những đối tác ngày càng có năng lực và vị thế trong các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Thành công của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới cần được đo lường bằng những công nghệ được phát triển, những sản phẩm được tạo ra, những doanh nghiệp cùng trưởng thành và những thế hệ nhân lực chất lượng cao được đào tạo.

Tại diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, bộ, ngành Việt Nam - Nhật Bản.

Các văn kiện tập trung vào những lĩnh vực: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; y tế; tài chính - ngân hàng, hàng không và đầu tư; nông nghiệp, giao thông thông minh và logistics.

Cũng tại diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ công bố Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028.

Doanh nghiệp Nhật Bản cần coi Việt Nam là đối tác dài hạn

Cũng trong sáng 9/11 (giờ địa phương), tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc tiếp và tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao các tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tham dự, về phía Nhật Bản có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kobayashi Ken; Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Tsutsui Yoshinobu; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn là thành viên của Keidanren.

Keidanren quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tại Nhật Bản, mà còn vươn ra kinh tế toàn cầu.

Tại tọa đàm, đại diện Keidanren bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy vai trò trong cấu trúc kinh tế khu vực, bảo đảm chuỗi cung ứng, duy trì thương mại tự do, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và tăng cường cơ chế hợp tác song phương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Đại diện các tập đoàn thông tin về hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; chia sẻ phương hướng hợp tác, ý tưởng đầu tư trong thời gian tới, đồng thời khẳng định cam kết đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của đại diện các doanh nghiệp; nhấn mạnh tọa đàm là minh chứng cho sự quan tâm và cam kết đồng hành lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nhật Bản, mong muốn tiếp tục củng cố, nâng tầm hợp tác, tạo thêm nhiều giá trị thực chất và bền vững cho nhân dân hai nước.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là xung lực mạnh mẽ, trụ cột vững chắc kết nối hai quốc gia. Việt Nam đang tích cực thúc đẩy để quan hệ hợp tác này trở nên cân bằng hơn trong những năm tới.

Trong đó, các thành viên Keidanren là những hạt nhân nòng cốt, không chỉ là cầu nối đưa dòng vốn và công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, mà còn góp phần định hình văn hóa kinh doanh chuẩn mực về uy tín, kỷ luật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác trong bối cảnh thế giới hiện nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần chuyển từ mô hình "hợp tác truyền thống trên cơ sở tiếp nhận - chuyển giao" sang "hợp tác đồng kiến tạo, gắn kết sâu sắc về chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng", hướng đến mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Keidanren nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một công xưởng sản xuất hay thị trường tiêu thụ tiềm năng, mà là đối tác chiến lược dài hạn, cùng sáng tạo, phát triển sản phẩm, thử nghiệm mô hình mới và phát triển các công nghệ chiến lược.

Trong đó, hai bên cần chú trọng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), các trung tâm dữ liệu quy mô lớn và phát triển những giải pháp AI.

Chia sẻ về các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào hệ thống hạ tầng thông minh, các dự án năng lượng xanh, logistics xanh và các ngành công nghiệp xanh.

Đồng thời, hai bên cần nghiên cứu, phát triển công nghệ mới nhằm giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành hợp lý và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng, thị trường vốn hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy lĩnh vực y tế kỹ thuật cao, dược phẩm và công nghiệp sinh học.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự an tâm cho các kế hoạch đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; đẩy mạnh đột phá thể chế, tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết các điểm nghẽn để xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, nhất quán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Việt Nam cũng cam kết cung ứng đầy đủ, ổn định nguồn điện, nước, hạ tầng viễn thông, quỹ đất sạch và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.