Vì sao NCB hút nhân tài trẻ ngành ngân hàng?

Với định hướng lấy “con người làm trung tâm, công nghệ làm động lực”, NCB đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong chiến lược nhân sự, trở thành điểm đến mới của nhân sự ngành ngân hàng những năm gần đây.

Thế hệ sẵn sàng “nhảy việc”

Minh Anh, 26 tuổi, là hình mẫu điển hình của một nhân tài Gen Z: thông minh, năng động và luôn khao khát phát triển. Từ khi ra trường đến nay, cô đã được làm việc tại một số ngân hàng có tiếng, nhưng chưa nơi nào giữ chân Minh Anh được tới 2 năm.

“Là một nhân viên mới, tôi luôn sẵn sàng và mong muốn được học hỏi nhiều hơn, được tham gia vào các dự án mới, được lãnh đạo trao quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho công việc được giao. Tuy nhiên đôi khi hệ thống quy trình, cung cách làm việc truyền thống, quá nhiều “paper work” làm những người trẻ như tôi thấy thiếu động lực”, Minh Anh chia sẻ.

Câu chuyện của Minh Anh không phải là cá biệt. Một báo cáo của Adecco cho thấy, 72% lao động sẵn sàng tìm việc mới trong năm 2025 và có tới 54% chủ động tìm cơ hội ngay cả khi chưa bị áp lực nghỉ.

Nhân sự trẻ đặt cơ hội học tập lên hàng đầu khi lựa chọn môi trường làm việc

Xu hướng không ràng buộc, sẵn sàng nhảy việc của nhân sự trẻ tuổi tạo ra thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp, đặc biệt khi Gen Y và Gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ chốt. Hãng kiểm toán Ernst & Young ước tính, Gen Z sẽ chiếm khoảng 27% lực lượng lao động của ngân hàng trong năm 2025 và quan trọng hơn, thế hệ sinh ra cùng với smartphone này có những kỹ năng khác biệt với thế hệ trước, được xem là “tương lai của ngành tài chính”.

Trong khi đó, một báo cáo việc làm của The Sentry cho biết khi được hỏi yếu tố quan trọng nhất để chọn nơi làm việc, 47% người lao động đặt cơ hội học tập lên hàng đầu, kế tiếp là “văn hóa công ty” và sau đó mới là “thu nhập”. Theo tập đoàn tuyển dụng Navigos, các Gen Z ngày nay không còn bị trói buộc bởi hai chữ “ổn định”. Họ sẵn sàng nhảy việc để tới một môi trường nơi họ được học tập, được trao quyền, có cơ hội và lộ trình thăng tiến và quan trọng là được thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân dưới sự tôn trọng, góp ý của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Theo EY, để đáp ứng được tiêu chuẩn về sự đa dạng và hòa nhập của nhân sự Gen Z, điều quan trọng các ngân hàng phải làm là xóa bỏ những khuôn mẫu cũ và sẵn sàng đối mặt trực diện với các rào cản mang tính hệ thống.

NCB – Điểm đến của thế hệ nhân sự mới

Xây dựng một môi trường làm việc đa thế hệ năng động và bắt nhịp xu thế thị trường, trong 3 năm gần đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã có sự thay đổi mang tính đột phá trong chính sách và chiến lược nhân sự, tái định nghĩa lại môi trường làm việc theo văn hóa số hiện đại.

Với 90% nhân sự thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z, NCB lựa chọn kết nối và số hóa, mở ra môi trường làm việc bắt kịp thời cuộc và xu hướng thế giới, giúp giới trẻ không chỉ học hỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phát huy sự nhạy bén tiếp cận công nghệ mới vào nâng cao chất lượng công việc.

NCB đã nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Mô hình văn phòng thông minh, không giấy tờ được áp dụng. Những cuộc họp online trên các nền tảng trực tuyến như Microsoft Teams, Google Meet, Zoom dần thay thế các cuộc họp truyền thống, giúp duy trì kết nối trong môi trường làm việc kết hợp (hybrid work). Ứng dụng AI trong công việc được triển khai, giúp tối ưu hóa chất lượng và hiệu suất. Trong khi đó, các quy trình vận hành cũng được ứng dụng công nghệ, tạo nên một môi trường số năng động, hiệu quả, sáng tạo.

Bên cạnh việc tạo ra “sân chơi” hiện đại, hấp dẫn người trẻ, với sự đồng hành của công ty tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới, NCB đã “làm mới” chính sách đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn thuộc top đầu thị trường, nhằm thu hút nhân tài và tưởng thưởng xứng đáng cho nhân sự gắn bó với ngân hàng. Công tác phát triển nhân sự được đặc biệt chú trọng với lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, chú trọng đào tạo cán bộ nguồn và thế hệ kế cận. NCB đặt mục tiêu 50% lực lượng quản lý từ đơn vị kinh doanh trong 2 năm tới là từ nguồn lực nội bộ.

“Chúng tôi chú trọng tới việc bổ sung cho CBNV của NCB năng lực thích nghi, linh hoạt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ thách thức hơn, cơ hội thăng tiến cao hơn, đáp ứng nhu cầu thời cuộc”, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc NCB chia sẻ.

Văn hóa trao quyền – một “đặc sản” ưa thích của Gen Z cũng có mặt tại NCB. Song hành cùng các chương trình đào tạo toàn diện, liên tục về cả chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, trong môi trường đa thế hệ, kinh nghiệm của Gen X, năng lực triển khai của Gen Y và sự sáng tạo của Gen Z cùng hòa quyện để tạo ra những kết quả vượt trội.

Với hàng loạt chính sách hấp dẫn, môi trường làm việc số linh hoạt, vừa qua, NCB đã nhận cú đúp giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025” và “Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025” tại Giải thưởng hàng đầu về nhân sự HR Asia Awards 2025.

“NCB luôn kiên định với triết lý con người là tài sản quý nhất của ngân hàng và không ngừng đầu tư cho con người”, lãnh đạo NCB khẳng định. Ngân hàng này cũng được biết đến là nơi sở hữu hàng loạt nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, chuyên gia quốc tế và nhân tài trẻ của ngành tài chính – ngân hàng trong những năm gần đây.