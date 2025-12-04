Tuổi trẻ Vietsovpetro hướng về vùng lũ Gia Lai với chương trình “Tiếp bước đến trường”

Đoàn Thanh niên Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Tiếp bước đến trường”, hướng về đồng bào và ngành giáo dục tại tỉnh Gia Lai - địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua.

Với tinh thần xung kích và trách nhiệm cộng đồng, ngày 2/12/2025, Đoàn Thanh niên Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Tiếp bước đến trường”, hướng về đồng bào và ngành giáo dục tại tỉnh Gia Lai - địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro trao tặng quà cho thầy trò Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình.

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro đã đến thăm và trao quà tới các trường học chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ). Chuyến đi mang theo tình cảm và tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ Vietsovpetro hướng về miền Trung ruột thịt. Tất cả đều chung một mong muốn góp phần xoa dịu khó khăn, mất mát mà thầy trò các trường vùng lũ đang gánh chịu.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro xúc động chia sẻ ý nghĩa của chương trình: “Những ngày cuối tháng 11, khi trận lũ lịch sử càn quét, chúng tôi theo dõi tin tức và thấy rằng cơ sở vật chất giáo dục tại Gia Lai đã bị thiệt hại quá nặng nề. Nhìn hình ảnh những phòng học loang lổ vết bùn, bàn ghế hư hỏng, hệ thống âm thanh, máy tính, thậm chí là đồ dùng học tập của các em bị cuốn trôi, các đoàn viên thanh niên Vietsovpetro đều cảm thấy vô cùng xót xa.

Qua đó đã thôi thúc mạnh mẽ tinh thần “tương thân, tương ái” trong mỗi đoàn viên Vietsovpetro. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể giúp các em học sinh sớm ổn định, tiếp tục con đường học tập.

Chương trình “Tiếp bước đến trường” là lời hứa, là tình cảm mà tuổi trẻ Vietsovpetro muốn gửi gắm đến miền Trung ruột thịt, mong muốn san sẻ khó khăn để thầy cô và các em có thể sớm vượt qua thiên tai, thắp lên niềm tin vào tương lai tươi sáng”.

Chứng kiến những mất mát mà thầy trò vùng lũ phải gánh chịu, đoàn viên thanh niên Vietsovpetro không khỏi xúc động.

Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng thầy cô và học sinh nơi vùng lũ, Đoàn Thanh niên Vietsovpetro đã chuẩn bị những phần quà thiết thực.

Tại Trường Tiểu học Nhơn Phú, đoàn trao tặng máy nước uống nóng lạnh nhằm giúp trường có nguồn nước sạch an toàn cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình, đoàn trao tặng một hệ thống âm thanh để phục vụ việc dạy và học, đồng thời trao 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lũ.

Bên cạnh đó, Trường THCS Nhơn Phú cũng nhận được 100 bộ dụng cụ học tập (vở, bút, thước kẻ...) để tiếp sức các em học sinh trở lại trường.

Từng món quà được Đoàn Thanh niên Vietsovpetro trao tận tay đại diện nhà trường và các em học sinh trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Niềm vui và xúc động hiện rõ trên gương mặt thầy cô và học sinh khi nhận được sự quan tâm từ tuổi trẻ Vietsovpetro.

Tuổi trẻ Vietsovpetro trao tặng quà cho học sinh trường Trung học Cơ sở Nhơn Phú.

Trao tặng quà cho Thầy trò trường Tiểu học Nhơn Phú.

Để thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này, Đoàn Thanh niên Vietsovpetro đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ).

Đồng thời, các cơ sở Đoàn trực thuộc Vietsovpetro cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp vật chất và tinh thần cho chuyến thiện nguyện, đặc biệt là Đoàn cơ sở Xí nghiệp Cơ điện và Xí nghiệp Xây lắp. Sự chung tay của tất cả các đơn vị đã tạo nên thành công chung cho chương trình, thể hiện rõ nét tinh thần “lá lành đùm lá rách” cao đẹp.

Sự chung tay của tất cả các đơn vị đã tạo nên thành công chung cho chương trình, thể hiện rõ nét tinh thần “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của người lao động Petrovietnam

Hoạt động thăm và hỗ trợ các trường học vùng lũ tại Gia Lai lần này đã thể hiện sâu sắc tinh thần xung kích, giá trị Trách nhiệm - Sẻ chia của tuổi trẻ Vietsovpetro với đồng bào miền Trung. Thông qua chuyến đi, ngọn lửa nhiệt huyết và lòng nhân ái của tuổi trẻ Vietsovpetro lại một lần nữa được lan tỏa, góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho vùng quê vừa trải qua thiên tai.