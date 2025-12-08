STPower - Nội lực lớn tạo thành công lớn

STPower - đơn vị sản xuất cơ điện hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội lực thông qua các chương trình đào tạo nội bộ được triển khai thường xuyên.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tái cấu trúc nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản trị, STPower - đơn vị sản xuất cơ điện hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội lực thông qua các chương trình đào tạo nội bộ được triển khai thường xuyên.

Là nhà máy chuyên sản xuất tủ điện trung - hạ thế, thang máng cáp và nhiều sản phẩm cơ điện tiêu chuẩn quốc tế, STPower đặc biệt chú trọng phát triển con người song song với đầu tư công nghệ, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành.

Tuần qua, STPower đã tổ chức chương trình “Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả” dành cho đội ngũ cán bộ – nhân viên. Chương trình do giảng viên giàu kinh nghiệm trong đào tạo doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy, diễn ra trong môi trường chuyên nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả truyền tải và tương tác.

Tập thể cán bộ - nhân viên STPower tham gia chương trình đào tạo.

“Tâm - Tiến - Tạo”: giá trị cốt lõi của STPower

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phần thảo luận về ba giá trị cốt lõi “Tâm – Tiến – Tạo” của STPower.

Các nhóm được giao nhiệm vụ phân tích ý nghĩa từng giá trị, đồng thời liên hệ với công việc và trách nhiệm của mỗi bộ phận.

Nhiều chủ đề được thảo luận và hưởng ứng tích cực tại chương trình.

Ông Phan Công Tuấn, Tổng Giám đốc STPower nhận xét: “Tôi thật sự bất ngờ trước cách các nhóm diễn giải ‘Tâm – Tiến – Tạo’. Các bạn không chỉ hiểu đúng tinh thần, mà còn mở rộng ý nghĩa theo những góc nhìn rất thực tiễn, vượt ngoài mong đợi của ban lãnh đạo công ty”.

Cũng theo ông Tuấn, việc làm rõ giá trị cốt lõi theo chiều sâu được là một bước quan trọng trong quá trình củng cố văn hóa doanh nghiệp, giúp đội ngũ nhận thức thống nhất và vận dụng linh hoạt trong công việc.

Bên cạnh giá trị cốt lõi, chương trình còn thảo luận về khái niệm “kinh doanh tử tế” – một định hướng xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của STPower trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, có nhóm đã đúc kết nội dung này bằng cụm từ “Đúng chất – Đủ lượng”, trùng khớp với triết lý kinh doanh mà STPower đang kiên trì theo đuổi.

“Cách các bạn liên hệ ‘kinh doanh tử tế’ với triết lý ‘Đúng chất – Đủ lượng’ cho thấy sự hiểu đúng định hướng mà STPower theo đuổi: chất lượng thật, giá trị thật, và trách nhiệm thật với khách hàng.”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Hoạt động nhóm: Tăng cường phối hợp và gắn kết nội bộ

Song song với phần thảo luận, nhiều hoạt động mô phỏng nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống cũng đã được tổ chức.

Thông qua các thử thách, nhân viên có cơ hội nhận thức rõ hơn các yếu tố cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp:

- Vai trò của từng khâu trong quy trình

- Sự liên kết và phụ thuộc giữa các bộ phận

- Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp

Và đặc biệt là mức độ gắn kết nội bộ – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chung.

Các bài kiểm tra được tập thể STPower nghiêm túc thực hiện.

“Sự gắn kết không chỉ giúp giảm xung đột trong quá trình vận hành mà còn tạo ra “độ thông suốt” trong phối hợp công việc – một năng lực quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn như STPower”, chuyên gia đánh giá.