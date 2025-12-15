STEAM for Girls 2025: Nữ sinh cất tiếng nói khoa học, kiến tạo giải pháp xanh cho một tương lai bền vững

Ngày 12/12, Vòng Chung kết “STEAM for Girls – STEAM Xanh cho Nữ sinh 2025” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 9 đội thi xuất sắc nhất, được tuyển chọn sau gần bốn ngày học tập, trải nghiệm và hoàn thiện dự án chuyên sâu.

Các đội đã hoàn thành phần tranh tài trong buổi chiều, trước khi Lễ trao giải được tổ chức vào lúc 18:30, khép lại hành trình STEAM for Girls 2025 bằng những khoảnh khắc vinh danh đầy ý nghĩa.

Năm nay, các dự án xoay quanh ba nhóm chủ đề: Kỹ năng xanh, Năng lượng tái tạo và Biến đổi khí hậu. Điều đáng chú ý là các nữ sinh đã thể hiện cách tiếp cận sáng tạo, sâu sắc và giàu bản sắc. Không chỉ phản ánh hiện trạng, các em chủ động truy tìm nguyên nhân, mô phỏng mô hình và đề xuất những giải pháp đổi mới nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi. Nhờ đó, những vấn đề mang tính toàn cầu trở nên gần gũi hơn, rõ nét hơn và gắn chặt với đời sống của từng cộng đồng mà các em quan sát.

Các thí sinh và thầy cô hướng dẫn tham gia cuộc thi STEAM Xanh cho Nữ sinh 2025

Khi tư duy khoa học của nữ sinh trở thành động lực cho những giải pháp xanh

Điểm nổi bật của STEAM for Girls 2025 nằm ở cách các đội thi bắt đầu từ chính ý tưởng của mình và từng bước tìm kiếm, nghiên cứu dữ liệu để biến những ý tưởng đó thành dự án có thể triển khai. Trong quá trình làm việc, các em liên tục trao đổi, phản biện và điều chỉnh hướng tiếp cận, để giải pháp cuối cùng vừa hợp lý về mặt khoa học, vừa có khả năng áp dụng trong bối cảnh quen thuộc với các em.

Các em đã thể hiện sự trưởng thành trong các bước của quá trình thực hiện một dự án nghiên cứu: từ hình thành ý tưởng, đặt vấn đề, xây dựng giả thuyết đến triển khai và hoàn thiện giải pháp. Trong quá trình làm việc, các nữ sinh liên tục trao đổi, phản biện và điều chỉnh cách tiếp cận, để sản phẩm cuối cùng vừa chặt chẽ về mặt khoa học, vừa phù hợp với bối cảnh thực tiễn của chính các em. Nhiều dự án đã tiến hành thử nghiệm hoặc mô phỏng để kiểm chứng giả thuyết, qua đó nâng cao tính thuyết phục và khả năng ứng dụng. Cách các em đặt câu hỏi, lý giải dữ liệu và hiện thực hóa ý tưởng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy STEAM – một tư duy không chỉ dừng ở việc đề xuất giải pháp, mà còn hiểu sâu vì sao giải pháp đó phù hợp và có thể tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Nữ sinh STEAM for Girls 2025 tranh tài thông qua các dự án về giải pháp xanh cho cộng đồng

Tự tin, chủ động và giàu bản sắc: Góc nhìn nữ giới góp phần định hình những giải pháp STEAM

Phát biểu tại Gala trao giải, GS.TS Lê Anh Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao các ý tưởng đến từ các thí sinh: “Những dự án năm nay để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi bản lĩnh và sự tự tin của các nữ sinh, cùng nền tảng kiến thức khoa học vững vàng. Các em không chỉ làm chủ tri thức STEAM, mà còn biết kết nối khoa học với đời sống và cộng đồng của chính mình. Thông qua quá trình thực hiện dự án, các em còn được trải nghiệm, hiểu thêm về văn hóa, con người của những vùng đất khác nhau, từ đó mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng tinh thần tôn trọng sự đa dạng. Tư duy sáng tạo, đổi mới, tinh thần trách nhiệm và khả năng sẻ chia mà các em thể hiện chính là những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển đất nước. Quan trọng hơn cả, các em đã chứng minh rằng khi được trao cơ hội và niềm tin, nữ sinh hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực khoa học”.

GS.TS Lê Anh Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại lễ trao giải

Sự tinh tế trong quan sát, khả năng đánh giá vấn đề một cách thận trọng và tinh thần hợp tác nổi bật là điểm chung của các đội thi. Trong quá trình làm việc, các em phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm và cùng hướng đến mục tiêu chung – minh chứng cho sức mạnh tập thể và bản sắc rất riêng của nữ sinh trong khoa học.

Thầy Christopher Bradley – Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School chia sẻ: “Điều khiến tôi trân trọng nhất là cách các em thật sự lắng nghe và sẵn sàng điều chỉnh giải pháp khi thấy chưa đủ thuyết phục. Đó là dấu hiệu của tư duy khoa học trưởng thành. Victoria School sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng STEAM for Girls, bởi chúng tôi tin sân chơi này có thể mở ra những con đường rất thật để nữ sinh bước vào khoa học và tạo ra những đóng góp bền vững cho xã hội”.

Thầy Christopher Bradley – Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School phát biểu tại lễ trao giải

Chung kết 2025: Bức tranh trưởng thành của một thế hệ biết tư duy khoa học và hành động vì cộng đồng

Tại vòng thi cuối, các đội trình bày dự án trước Hội đồng giám khảo, thể hiện khả năng kết nối dữ liệu, lập luận khoa học và tư duy phản biện. Nhiều nhóm chủ động phân tích những hạn chế của mô hình và đề xuất hướng cải thiện để giải pháp sát với thực tế hơn.

Ở góc độ công nghệ, Mr. Mark Tappin – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công nghệ, Victoria School ghi nhận tiềm năng của thế hệ nữ sinh STEAM: “Những dự án năm nay cho thấy khát vọng đóng góp cho cộng đồng của các em. Ý tưởng còn trẻ, nhưng cách các em phối hợp để biến ý tưởng thành hành động lại rất mạnh mẽ. Nếu tiếp tục được trao cơ hội đúng lúc, các nữ sinh hoàn toàn có thể trở thành những người tạo ra thay đổi thật sự trong khoa học, công nghệ và tương lai bền vững”.

Em Phạm Quỳnh Trang Nhung, học sinh Lớp 6, Victoria School - Riverside chia sẻ về trải nghiệm của mình: “Cuộc thi là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với em. Em đã có khoảng thời gian thật vui khi cùng các bạn xây dựng dự án STEAM Xanh. Dù đôi lúc khá áp lực, chúng em và cả các đội bạn luôn động viên nhau và cố gắng tìm ra cách hoàn thiện ý tưởng tốt nhất. Nhờ đó, em học được cách làm việc nhóm hiệu quả hơn, biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác nhau, đồng thời nhận được nhiều góp ý quý báu từ thầy cô để phát triển bản thân. Điều em nhớ nhất là những giờ thảo luận sôi nổi và các hoạt động vui nhộn trong suốt hành trình”.

Kết quả chung cuộc gồm 03 Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 06 Giải Ba.

Một trong ba đội thi giành giải nhất tại chung kết STEAM for Girls 2025

STEAM for Girls: Khởi đầu cho những hành trình mới

STEAM for Girls 2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục STEAM trong việc trao quyền cho nữ sinh. Khi được tạo điều kiện để học tập, tranh luận và kiểm chứng sáng kiến, các em hình thành tư duy khoa học, bản lĩnh cá nhân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Những bước đi đầu tiên trong cuộc thi này có thể trở thành nền tảng để các nữ sinh theo đuổi khoa học, công nghệ, nghiên cứu môi trường hay những sáng kiến phát triển bền vững. Đó cũng là mục tiêu sâu xa của chương trình: nuôi dưỡng một thế hệ nữ sinh biết học để hiểu – hiểu để hành động – và hành động để tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

"STEAM for Girls - STEAM xanh cho nữ sinh" do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và Hệ thống giáo dục Victoria School đồng tổ chức. Cuộc thi khẳng định vai trò của giáo dục STEAM trong việc trao quyền cho nữ sinh, giúp các em hình thành tư duy khoa học, bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình mở ra hành trình mới, tạo nền tảng để nữ sinh tiếp tục theo đuổi khoa học, công nghệ và các sáng kiến phát triển bền vững, hướng tới những thay đổi tích cực cho xã hội. Chung cuộc, 3 đội được trao giải nhất, 6 đội về nhì, 6 đội giải ba.