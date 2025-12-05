Phục Hưng Holdings - Hành trình 25 năm kiến tạo "vì chất lượng sống mới"

Từ một nhóm hơn chục thành viên tâm huyết, trải qua hơn 20 năm phát triển, Phục Hưng Holdings sở hữu đội ngũ hơn 400 cán bộ, kỹ sư dày dạn kinh nghiệm và giàu tinh thần cống hiến, tạo được tiếng vang trong ngành xây dựng và bất động sản.

Tổng giám đốc Đặng Trọng Đức thay mặt Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhận giải Vietnam Digital Awards 2025 ở hạng mục Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán PHC) tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập vào ngày 4/7/2001.

Phục Hưng Holdings hoạt động trên 3 lĩnh vực chính, gồm: Xây lắp, Đầu tư Phát triển Bất động sản và Đầu tư phát triển Năng lượng. Với mục tiêu xuyên suốt “Vì chất lượng sống mới” và phương châm “Làm nhà cho bạn như làm nhà cho chính mình”, Phục Hưng Holdings luôn đặt chất lượng, uy tín và sự tận tâm lên hàng đầu trong mọi công trình. Chính triết lý bền bỉ ấy đã tạo dựng vị thế của Phục Hưng Holdings trong ngành xây dựng, vươn lên thành tổng thầu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Phục Hưng Holdings khẳng định năng lực thi công các công trình lớn, phức hợp, với khả năng điều phối tổng thể, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn. Hàng loạt dự án từ Bắc vào Nam cho thấy bản lĩnh của Công ty trong bức tranh đô thị hiện đại. Hơn 2 thập kỷ hoạt động, Công ty đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 400 công trình có quy mô và tính chất đa dạng, trải rộng trên khắp các vùng miền. Bằng sự tận tâm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của những con người Phục Hưng, hàng vạn tổ ấm được hình thành; những khu đô thị văn minh cùng các công trình công nghiệp hiện đại được định hình góp phần thay đổi diện mạo đô thị mới.

Vị thế của Phục Hưng Holdings được thể hiện rõ nét khi Công ty tham gia liên danh Vietur thực hiện Gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành, một trong những gói thầu có độ phức tạp cao nhất cả nước. Giá trị thi công ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng, đòi hỏi năng lực tổ chức thi công tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, Công ty còn thi công và bàn giao Trung tâm Kiểm soát Không lưu Thành phố Hồ Chí Minh với tiến độ vượt kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của ngành hàng không. Hai dự án trọng điểm quốc gia này khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực thi công của doanh nghiệp được vinh danh trong Top 10 Nhà thầu Xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Ông Lã Đức Thọ, Phó Tổng giám đốc Phục Hưng Holdings, nhận giải Nhà thầu xây dựng chất lượng uy tín hàng đầu Việt Nam 2025.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi dấu ấn tại nhiều dự án thương mại, dịch vụ, nổi bật như: The Manor và The Garden (Hà Nội), Mỹ đình Pearl (Hà Nội), Mipec Tower Tây Sơn (Hà Nội), Tổ hợp Mitec, Alacarte Hotel (Đà Nẵng), Kenton node (Thành phố Hồ Chí Minh)… và nhiều công trình, trụ sở làm việc, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp khác.

Phục Hưng Holdings hợp tác với một số đối tác, Chủ đầu tư lớn như: Tập đoàn MIK Group, Gamuda Land Việt Nam, Tập đoàn Taseco, Eurowindow Holding, Tập đoàn Flamingo Holding, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn SSG, Tân Á Đại Thành… Đặc biệt, trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đã từng bước chinh phục niềm tin của nhiều nhà đầu tư bằng năng lực thi công các công trình đòi hỏi kỹ và mỹ thuật cao, tiêu biểu như: khách sạn 5 sao Shilla - Starlake (Tây Hồ Tây, Hà Nội); Five Star Westlake; chung cư Boyoung (tại Hà Nội và Campuchia), Dự án The ZEN Residence (khu đô thị Gamuda, Yên Sở, Hà Nội) và nhiều dự án khác. Phục Hưng Holdings đã chứng minh được khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, an toàn và quản lý tiến độ. Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh ngành Xây dựng Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thị trường khu vực và toàn cầu.

Phục Hưng Holdings tham gia liên danh Vietur thực hiện Gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành.

Trong lĩnh vực xây lắp công nghiệp, Phục Hưng Holdings khẳng định năng lực thông qua việc áp dụng các công nghệ thi công hiện đại như công nghệ cốp pha trượt cho những hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao: silô, ống khói, trụ cáp treo. Doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều tổng công ty lớn trong và ngoài nước để hoàn thiện hơn 20 nhà máy quy mô lớn, bao gồm: Nhà máy Xi măng Tam Điệp (Ninh Bình), Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Xi măng Chinfon (Hải Phòng), Xi Măng Bút Sơn (Ninh Bình).

Công ty cũng đảm nhận vai trò tổng thầu cơ điện (MEP) cho nhiều dự án đáng chú ý như Khu trung tầng Thủy Tiên Ecopark, Khu đô thị Ciputra - IA20, Chung cư Pandora và Tòa nhà Golden Land (thành phố Hà Nội).

Chất lượng thi công và sự tận tâm đã mang đến cho Phục Hưng Holdings nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước danh giá. Dự án The Zen Residence Gamuda Gardens (Hà Nội) được vinh danh “Khu đô thị tốt nhất Hà Nội”, “Khu căn hộ tầm trung tốt nhất Hà Nội” và “Dự án có thiết kế phổ quát xuất sắc”. Dự án Flamingo Ibiza Party Resort (Thanh Hóa) nhận hai giải thưởng quốc tế năm 2022 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: “Kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất” và “Kiến trúc khu phức hợp xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, Imperia Smart City giành hai danh hiệu “Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam”, trong khi Mỹ Đình Pearl được ghi nhận trong Top 10 chung cư cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021.

Phó Tổng giám đốc Lã Đức Thọ (đứng giữa) tại lễ vinh danh Phục Hưng Holdings lọt Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025 ngành xây dựng - nhóm tổng thầu xây dựng.

Bên cạnh thế mạnh xây lắp, Phục Hưng Holdings từng bước mở rộng sang đầu tư bất động sản và năng lượng, hình thành hệ sinh thái đa ngành bền vững. Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều dự án do công ty đầu tư và thi công đã trở thành biểu tượng mới của chất lượng sống đô thị. Tiêu biểu là chung cư cao cấp Florence (Mỹ Đình, Hà Nội), nơi Phục Hưng vừa là Nhà đầu tư vừa là Tổng thầu, được VCCI vinh danh “Dự án đáng sống năm 2020”. Các dự án khác như The Light (Hà Nội), biệt thự Đồi Ngọc Tước (Vũng Tàu), Khu nhà ở Hoàn Cầu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng và đang đầu tư nhiều khu đô thị mới tại Hà Nội và các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình, Đồng Nai...

Song song với hoạt động xây dựng, Công ty còn là nhà đầu tư của các dự án năng lượng tái tạo như Thủy điện Đắk Sor 2 (Đắk Nông) và Thủy điện Nậm Núa 2 (Điện Biên).

Trong hành trình phát triển, Phục Hưng Holdings luôn quan tâm đầu tư cho chiến lược phát triển dài hạn dựa trên nền tảng con người và công nghệ. Phục Hưng Holdings là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng BIM, ERP và các giải pháp thi công, quản lý số hóa trong toàn bộ vòng đời dự án; sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và mở rộng sang các dự án năng lượng tái tạo. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả thi công, tiết kiệm chi phí, mà còn giảm phát thải carbon, phù hợp với xu hướng xây dựng xanh và mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Song song với công nghệ, yếu tố con người là trung tâm trong mọi chiến lược. Trong hai năm 2024 và 2025, hơn 800 lượt cán bộ kỹ sư tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, từ quản lý dự án bằng BIM, ứng dụng ERP đến tiêu chuẩn công trình xanh theo LEED và EDGE, ứng dụng AI trong quản lý dự án xây dựng. Ban lãnh đạo Phục Hưng Holdings luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết – với phương châm “Phục Hưng Holdings – Nơi kết tinh trí tuệ, nơi chia sẻ yêu thương”. Nhiều năm liền, công ty được vinh danh trong “Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng” và “Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín”.

Lễ cất nóc khách sạn 5 sao Shilla ở Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Giai đoạn 2024–2025 đánh dấu nhiều cột mốc đặc biệt, Phục Hưng Holdings được vinh danh: Nhà thầu Xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2025, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh ngành Xây dựng 2025 và Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2025. Đây là ghi nhận quan trọng cho chiến lược phát triển bền vững, quản trị minh bạch, môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Những công trình đã hoàn thành trong hơn hai thập kỷ qua không chỉ là minh chứng cho năng lực kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp với chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Trong hành trình phía trước, Phục Hưng Holdings tiếp tục là thương hiệu tin cậy trong việc kiến tạo những không gian sống hiện đại, hài hòa và giàu giá trị cộng đồng. Tầm nhìn của Công ty là trở thành Nhà thầu tiên phong trong xây dựng bền vững, đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng quốc gia. Chặng đường 25 năm phát triển chỉ là đoạn mở đầu cho hành trình dài phía trước.

Với nền tảng vững chắc về con người, công nghệ và triết lý kinh doanh bền vững, Phục Hưng Holdings đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong “Vì chất lượng sống mới”, góp phần tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng và đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên hiện đại.