ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Ngày 11/12 tại Bangkok - Thái Lan, CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025 ở hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025”.

Khẳng định vị thế - Tầm nhìn chiến lược

Dot Property Southeast Asia Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực dành cho các doanh nghiệp bất động sản tiên phong trong đổi mới và ứng dụng công nghệ, minh chứng cho năng lực dẫn đầu và tầm nhìn chiến lược của ROX Lease trên thị trường quốc tế.

Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp bất động sản xuất sắc ở Đông Nam Á, dựa trên các tiêu chí: đổi mới, hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và tác động tích cực đến cộng đồng. Chiến thắng tại hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” là sự ghi nhận với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ROX Lease (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL) trong việc đổi mới dịch vụ, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ bất động sản khu vực.

Đại diện ROX Lease phát biểu tại Lễ trao giải

Đại diện ROX Lease nhận giải thưởng, bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Khối Truyền thông và Marketing, ROX Group (ROX Lease là một thành viên) bày tỏ:

"Giải thưởng là minh chứng cho những bước đi đổi mới chiến lược và sự sáng tạo không ngừng của ROX Lease. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và các nhà đầu tư."

ROX Lease hiện quản lý và cho thuê diện tích lớn tại các dự án văn phòng, trung tâm thương mại và kho xưởng, đồng thời hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô, tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ toàn diện trong những năm tới. Việc chiến thắng giải thưởng quốc tế là động lực quan trọng để ROX Lease tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong đổi mới trong ngành dịch vụ bất động sản Đông Nam Á.

Giải thưởng “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” là minh chứng cho những bước tiến không ngừng của ROX Lease, từ việc ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới, đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. ROX Lease không chỉ mang đến giá trị thực cho khách hàng và nhà đầu tư, mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực dịch vụ bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

ROX Lease cung cấp các tiện ích khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái bất động sản toàn diện

ROX Lease là doanh nghiệp tiên phong trên thị trường với mô hình All-in-one Real Estate Solution, tích hợp đầy đủ các dịch vụ từ quản lý, vận hành, cho thuê đến tư vấn đầu tư và phát triển dự án. Doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tối ưu hóa trải nghiệm khách thuê, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng trưởng lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Các giải pháp nổi bật của ROX Lease bao gồm: quản lý vận hành và cho thuê thông minh dựa trên dữ liệu thị trường; phân tích chiến lược kinh doanh bán lẻ và tối ưu hóa doanh thu; quản trị khách thuê chuyên nghiệp, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ đầu tư và khách thuê; tư vấn phát triển sản phẩm, quản lý dự án, xây dựng chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

Nhờ đó, ROX Lease tạo nên hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tích hợp, vừa đa dạng vừa chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu từ văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, kho xưởng công nghiệp đến các tiện ích BĐS.

Một số dự án nổi bật do ROX Lease khai thác kinh doanh như chuỗi dự án văn phòng hạng A tại các thành phố lớn. Chuỗi ROX Tower Nguyễn Chí Thanh, ROX Tower Láng Hạ (Hà Nội), ROX Tower Nguyễn Công Trứ (TPHCM) đã trở thành lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp nhờ vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và tiện nghi tối ưu.

Năm 2025, ROX Tower Goldmark City chính thức ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn phòng hạng sang của ROX Lease. Không gian làm việc tại đây được thiết kế linh hoạt, tích hợp công nghệ thông minh, tạo môi trường làm việc lý tưởng, đồng thời dễ dàng kết nối các tiện ích nội khu và ngoại khu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp hiện đại.

ROX Tower Goldmark City đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn phòng hạng sang của ROX Lease

Không chỉ dừng lại ở văn phòng và trung tâm thương mại, ROX Lease còn phát triển các loại hình bất động sản cho thuê khác nhằm đa dạng hóa nguồn thu và phục vụ nhu cầu thị trường.

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của ROX Lease là các tiện ích bất động sản đa dạng, góp phần tối ưu trải nghiệm và giá trị đầu tư. Các tiện ích như bể bơi, hầm xe, quảng cáo LED Building, hệ thống ATM, máy bán hàng tự động… tạo nguồn doanh thu bổ sung, đồng thời thu hút tầm nhìn của hàng triệu khách hàng tiềm năng mỗi ngày.

Các tiện ích này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách thuê mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái bất động sản toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ doanh nghiệp, nhà bán lẻ cho đến cư dân đô thị hiện đại.