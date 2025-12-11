Eurowindow trao hàng ngàn quà công nghệ, ưu đãi hàng tỷ đồng trong chương trình tri ân cuối năm

Hàng ngàn quà tặng công nghệ đã được trao tận tay khách hàng cùng tổng giá trị ưu đãi lên đến hàng tỷ đồng đã được tính trực tiếp trên các hóa đơn thanh toán.

Chương trình khuyến mãi cuối năm của Eurowindow “Mở cửa hôm nay – Nhận ngay ưu đãi” – đang bước vào những ngày cuối cùng, tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà riêng trên toàn quốc.

Được triển khai từ 31/10 đến 15/12/2025, chương trình áp dụng cho khách hàng nhà riêng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua và lắp đặt sản phẩm Eurowindow. Theo thể lệ, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên tới 10% giá trị sản phẩm, đồng thời được ưu đãi thêm 2% nếu hoàn tất thanh toán 100% trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Đây được xem là cơ chế khuyến mãi hấp dẫn, vừa mang lại lợi ích tài chính trực tiếp, vừa khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền cuối năm.

Ngoài ưu đãi về giá, chương trình còn triển khai quà tặng theo giá trị hợp đồng. Cụ thể, các hợp đồng từ 300 triệu đồng trở lên sẽ nhận rô bốt lau kính Nhật Bản, từ 500 triệu đồng là máy lọc không khí LG, và từ 1 tỷ đồng trở lên là iPhone 17 Pro Max 256GB. Nguồn tin từ Eurowindow cho biết, đến nay hàng trăm quà tặng công nghệ đã được trao cho khách hàng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng và khẳng định tính minh bạch, chuyên nghiệp của chương trình.

Khách hàng nhận máy lọc không khí LG trị giá gần 30 triệu đồng trong chương trình khuyến mãi cuối năm của Eurowindow

Sau hơn 40 ngày triển khai, chương trình đã ghi nhận hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nhận được ưu đãi và quà tặng công nghệ. Theo quan sát, chương trình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm. Nhiều khách hàng đánh giá rằng việc kết hợp ưu đãi và quà tặng công nghệ khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn các chương trình khuyến mãi thông thường.

Khách hàng nhận iPhone 17 Pro Max 256GB- quà tặng trong chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay – Nhận ngay ưu đãi”

Các sản phẩm công nghệ được trao tặng, từ rô bốt lau kính, máy lọc không khí, đến điện thoại thông minh, đều nhận được phản hồi tích cực về tính tiện ích, phù hợp với nhu cầu thực tế của người sử dụng. Ông Trần Minh Tuấn, khách hàng tại Đà Nẵng, nhận xét: “Chương trình cung cấp đầy đủ thông tin về ưu đãi và quà tặng, các thủ tục thực hiện đơn giản và minh bạch. Điều này giúp tôi yên tâm khi tham gia và lựa chọn sản phẩm”.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, chương trình này được đánh giá là một công cụ tăng cường kết nối với khách hàng. Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Tổng Giám đốc Eurowindow cho biết: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia marketing nhận định, chương trình là một hướng đi bền vững của doanh nghiệp trong việc vừa gia tăng doanh số, vừa củng cố trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu. Việc kết hợp ưu đãi và quà tặng giúp Eurowindow tạo ra giá trị dài hạn, khác biệt.

Chương trình còn thể hiện sự minh bạch và rõ ràng trong cơ cấu ưu đãi, khi mọi quyền lợi khách hàng đều được thể hiện trực tiếp trên hóa đơn thanh toán và các điều kiện tham gia được công khai. Đây là điểm nhấn giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của Eurowindow.

Theo ghi nhận, chương trình cũng góp phần tăng cường nhận thức về thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm, nhu cầu cải tạo, hoàn thiện nhà cửa tăng cao. Hàng nghìn khách hàng đã tận dụng chương trình để trang bị các giải pháp cửa và vách kính hiện đại, vừa nâng cao tính tiện nghi vừa đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho công trình.

Các phản hồi từ khách hàng cho thấy, chương trình đã tạo ra niềm tin bền vững. Nhiều người đánh giá cao cách tổ chức bài bản, các điều kiện minh bạch, và sự tiện ích của quà tặng công nghệ. Chương trình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn nâng cao trải nghiệm, đồng thời củng cố mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và Eurowindow.

Trong những ngày cuối cùng, Eurowindow vẫn tiếp tục mở cơ hội nhận quà công nghệ cao cấp và ưu đãi hàng trăm triệu đồng cho những khách hàng nhanh tay hoàn tất thủ tục ký hợp đồng và thanh toán. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để khách hàng tận dụng ưu đãi, trải nghiệm sản phẩm cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp.

Nhìn từ góc độ thị trường, chương trình tri ân cuối năm của Eurowindow là một chiến dịch có quy mô và bài bản, vừa thúc đẩy doanh số, vừa củng cố thương hiệu, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc trao hàng trăm quà công nghệ cùng ưu đãi trực tiếp đã cho thấy cách doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các chính sách khuyến mãi để gia tăng giá trị nhận thức của khách hàng.

Chương trình không chỉ là một chiến dịch khuyến mãi đơn thuần mà còn là minh chứng cho tinh thần tri ân – minh bạch – cam kết của Eurowindow đối với khách hàng. Với lượng quà tặng công nghệ lớn, ưu đãi rõ ràng và trải nghiệm khách hàng được đặt ở trung tâm, chương trình tạo ra dư âm tích cực và củng cố hình ảnh Eurowindow là một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và hướng tới khách hàng trong mùa cuối năm 2025.