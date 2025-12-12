The Golden Legacy - Nhà phố liền kề diện tích lớn định chuẩn giá trị mới cho bất động sản Hải Phòng

Trong bối cảnh lõi đô thị Hải Phòng ngày càng chật chội và quỹ đất kinh doanh hạn chế, nhu cầu tìm kiếm nhà phố diện tích lớn tăng mạnh tại các trung tâm mới.

Tại Dương Kinh - trung tâm của cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố, Vinhomes Golden City hút nhà đầu tư với dòng sản phẩm nhà phố liền kề diện tích lớn The Golden Legacy, nơi từng khoảng không gian đều sở hữu khả năng sinh lời và tạo giá trị thương hiệu lâu dài.

Bất động sản diện tích lớn - Chuẩn giá trị mới của thị trường Hải Phòng

Nhiều báo cáo thị trường cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của dòng vốn về những các khu vực có quỹ đất rộng, hạ tầng hoàn chỉnh và không gian kinh doanh đa dạng. Tại Hải Phòng, các quận trung tâm cũ như Hồng Bàng, Lê Chân chỉ còn rất ít đất phát triển thương mại mới, trong khi nhu cầu mở rộng mô hình F&B, showroom, văn phòng đại diện… liên tục tăng theo tốc độ đô thị hóa.

Chính vì vậy, xu hướng định giá bất động sản không còn đơn thuần dựa vào số mét vuông tuyệt đối, mà chuyển sang “giá trị trên từng mét vuông” - nơi mỗi không gian có thể vận hành sinh lợi. Ba trục giá trị gồm: doanh thu trực tiếp, giá trị thương hiệu và biên tăng giá theo hạ tầng trở thành khung đánh giá mới cho phân khúc diện tích lớn.

Dương Kinh, được ví như Trung tâm Kim Cảng tỷ đô của Hải Phòng mới, đang trở thành đích đến phát triển xu hướng này. Khu vực được hưởng lợi từ 5 trục giao thông chiến lược tạo lợi thế hiếm nơi nào của Hải Phòng có được. Trong đó phải kể tới đường Vành đai 2, cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rào 3 đang được triển khai. Khi hoàn thiện, mạng lưới này sẽ hình thành hành lang thương mại, dịch vụ quy mô lớn với Dương Kinh tại vị trí lõi. Nơi đây, những căn nhà phố diện tích lớn nắm ưu thế tự nhiên về giao thương và tệp khách.

Dương Kinh được ví như Trung tâm Kim Cảng tỷ đô của Hải Phòng, trong đó Vinhomes Golden City là hạt nhân chiến lược

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City sở hữu vị trí cửa ngõ Đông Nam của Hải Phòng, hồng tâm của Dương Kinh, trở thành đại diện tiêu biểu. Dự án phát triển cấu trúc thương mại, sinh thái, giao thông đồng bộ, cho phép từng sản phẩm được khai thác giá trị theo cả chiều ngang (dịch vụ, kinh doanh) và chiều dọc (thương hiệu, tích sản).

Nổi bật trong bộ sưu tập “Di sản không gian” của đại đô thị, The Golden Legacy không chỉ đơn thuần gia tăng nguồn cung nhà phố diện tích lớn, mà còn đóng vai trò định hình bản sắc thương mại mới cho thành phố cảng.

Lợi thế kép của nhóm tài sản không thể nhân rộng

Sức hấp dẫn của The Golden Legacy trước tiên đến từ lợi thế khai thác thương mại. Những căn nhà phố sở hữu đất rộng từ 90 - 281m2, mặt tiền từ 5 - 11m và sân vườn lên tới 112,5m2, tọa lạc trên trục đường 15 - 78 m có khả năng trở thành “xương sống” thương mại của Dương Kinh.

Diện tích lớn, mặt tiền rộng và lưu lượng giao thông ổn định cho phép phát triển nhiều mô hình giá trị cao: F&B cao cấp, thời trang, showroom, thiết bị nội thất, văn phòng đại diện hoặc trung tâm dịch vụ. Cùng lúc, cấu trúc “2 luồng doanh thu”: kinh doanh ở tầng 1-2 và khai thác cho thuê hoặc để ở tại các tầng trên, tạo ra lợi thế mà các sản phẩm nhà phố nhỏ khó có thể cạnh tranh.

Quy hoạch và thiết kế của The Golden Legacy cho phép phát triển nhiều mô hình giá trị cao

Về dài hạn, dòng sản phẩm này sở hữu tính khan hiếm tự nhiên. Số lượng hạn chế, vị trí trung tâm của trung tâm, cùng diện tích rộng khiến mỗi căn trở thành tài sản không thể nhân rộng. Đây cũng chính là yếu tố giúp phân khúc nhà phố lớn tại các đại đô thị Vinhomes thường dẫn dắt đà tăng giá trong từng chu kỳ thị trường.

Yếu tố pháp lý cùng thương hiệu của Vingroup cũng là “lá chắn” bảo toàn giá trị. Trong các giai đoạn thị trường biến động, dòng sản phẩm thấp tầng gắn với hệ sinh thái Vinhomes luôn duy trì tốc độ tăng giá tối thiểu 10%/năm, tỷ lệ hấp thụ cao nhờ tính đồng bộ quy hoạch và chất lượng vận hành.

Đáng chú ý, giá trị The Golden Legacy còn được cộng hưởng từ chiến lược phát triển của Hải Phòng. Thành phố đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ cảng biển hàng đầu miền Bắc. Các dự án công nghiệp, đô thị, cảng biển đang tạo lực đẩy dân số, việc làm và tiêu dùng - ba yếu tố then chốt để bất động sản thương mại tăng trưởng bền vững.

Thiết kế linh hoạt giúp nhà phố The Golden Legacy phát huy giá trị đến từng mét vuông, trở thành dòng tài sản tích lũy trường tồn

Khi tổng hòa các yếu tố quy hoạch, vị trí, hạ tầng, tiện ích, thiết kế, giá trị của The Golden Legacy vượt ra khỏi phạm vi vật chất. Mỗi mét vuông không chỉ là không gian để kinh doanh, mà là nền tảng để tích sản dài hạn, mở rộng thương hiệu và đón đầu biên tăng giá của một đô thị đang bước vào thập kỷ tăng trưởng mạnh nhất.

Ngày 13/12 tại văn phòng bán hàng Vinhomes Golden City Hải Phòng sẽ diễn ra sự kiện THE GOLDEN MOMENT – THỜI KHẮC HOÀNG KIM” dành riêng cho giới đầu tư và những nhà sưu tầm tinh anh tại Hải Phòng tìm hiểu về cơ hội đầu tư, tăng trưởng dài hạn

Trong bức tranh Hải Phòng đang dịch chuyển từ đô thị cảng sang đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại quốc tế, The Golden Legacy vươn lên như dòng “Thương phẩm đắc thắng”, trở thành điểm đến của dòng vốn thông minh và là di sản đô thị được kiến tạo cho thế hệ tương lai.