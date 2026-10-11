Tử tù Mỹ sống sót sau vụ thi hành án bất thành được xuất viện, trở lại nhà tù

Christa Pike, nữ tử tù 50 tuổi tại bang Tennessee (Mỹ), đã được xuất viện và trở lại trại giam sau khi vụ thi hành án bằng thuốc tiêm hôm 30/9 thất bại.

Christa Pike, nữ tù nhân đang chờ thi hành án tử hình tại bang Tennessee, Mỹ, đã được xuất viện hôm 10/10 và trở lại trại giam để tiếp tục được chăm sóc y tế, sau khi nỗ lực hành quyết bằng tiêm thuốc độc hôm 30/9 thất bại, các luật sư của cô cho biết.

Trong thông cáo chung, các luật sư Stephen Ferrell và Luke Ihnen thuộc Dịch vụ Bào chữa Liên bang miền Đông Tennessee, cùng Randy Spivey và Kelly Gleason thuộc Văn phòng Bào chữa sau kết án của bang Tennessee, xác nhận Pike đã được xuất viện và chuyển về Trung tâm Phục hồi chức năng Debra K. Johnson. Đây là cơ sở giam giữ cô trong hơn 30 năm qua.

Theo các luật sư, Pike sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế tại trại giam trong quá trình hồi phục. Nhóm bào chữa cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của thân chủ.

Hôm thứ Tư, các luật sư tiết lộ Pike đã tỉnh lại trong bệnh viện vào đầu tuần, trong trạng thái “tức giận và bối rối”, đồng thời phải đối mặt với quá trình hồi phục kéo dài. Trước đó, họ từng lo ngại cô có thể đã chết não sau khi trải qua biến chứng nghiêm trọng trong nỗ lực thi hành án.

Pike, 50 tuổi, được đưa từ phòng thi hành án tại Cơ sở An ninh tối đa Riverbend đến một bệnh viện ở Nashville trong tình trạng bất tỉnh, nguy kịch và bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay. Hai lần tiêm thuốc đều không khiến cô tử vong như dự kiến.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9, khi giới chức bang Tennessee tiến hành thi hành án tử hình đối với Pike bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Thay vì kết thúc theo quy trình dự kiến, sự cố khiến cô phải được cấp cứu khẩn cấp và nhập viện.

Thẩm phán yêu cầu bảo toàn toàn bộ bằng chứng về vụ thi hành án thất bại

Vụ việc đang kéo theo những diễn biến pháp lý mới. Trong tuần này, một thẩm phán tại Tennessee đã yêu cầu giới chức bang bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan đến nỗ lực thi hành án bất thành đối với Pike.

Một trong những luật sư của cô gọi quyết định này là “bước đầu tiên trong nhiều bước nhằm bảo vệ và thực thi các quyền hiến định của cô”.

Lệnh của tòa án có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình làm rõ nguyên nhân khiến quy trình tiêm thuốc độc không dẫn đến cái chết của tù nhân như dự kiến. Việc bảo toàn bằng chứng cũng tạo điều kiện để phía bào chữa xem xét những gì đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị và thực hiện án tử hình.

Theo AP, Pike đã được tiêm hai liều pentobarbital, loại thuốc được sử dụng trong quy trình thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, quy trình không thành công và cô phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố vẫn cần được điều tra làm rõ.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi về quy trình thi hành án của Tennessee, đặc biệt là việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch và đưa thuốc vào cơ thể tù nhân. Tuy nhiên, chưa thể kết luận chính xác điều gì đã xảy ra nếu chưa có kết quả điều tra đầy đủ.

Thống đốc Tennessee đình chỉ các vụ hành quyết đến hết năm

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã đình chỉ toàn bộ các vụ thi hành án tử hình trong phần còn lại của năm để các cơ quan chức năng điều tra vụ việc của Pike và một sự cố tương tự liên quan đến tù nhân Tony Carruthers hồi tháng 5.

Trong trường hợp của Carruthers, giới chức trại giam không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch dự phòng theo quy trình thi hành án. Theo thông báo chính thức của bang Tennessee, đội ngũ y tế đã thiết lập được đường truyền chính nhưng không thể nhanh chóng tạo thêm đường truyền thứ hai; nỗ lực thiết lập đường truyền trung tâm sau đó cũng không thành công, buộc giới chức phải dừng quy trình. Thống đốc Lee đã ban hành lệnh hoãn thi hành án đối với Carruthers trong một năm.

Hai sự cố trong cùng một năm khiến quy trình thi hành án tử hình của Tennessee chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Trường hợp của Pike đặc biệt gây chú ý bởi cô đã được đưa vào quy trình tiêm thuốc độc nhưng vẫn sống sót, sau đó phải trải qua điều trị y tế do những tổn thương nghiêm trọng.

Dù vậy, việc đình chỉ các vụ hành quyết trong thời gian điều tra không đồng nghĩa Tennessee đã bãi bỏ án tử hình. Hiện chưa có thông tin cho thấy bản án của Pike đã được hủy bỏ hoặc chuyển đổi.

Christa Pike là ai?

Pike bị kết án tử hình vì vụ sát hại Colleen Slemmer, một người cùng tham gia chương trình đào tạo nghề Job Corps, vào năm 1995. Theo hồ sơ của cơ quan cải huấn Tennessee, Pike bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 1996 và được đưa vào Trung tâm Phục hồi chức năng Debra K. Johnson từ tháng 3 cùng năm. Cô hiện là nữ tù nhân duy nhất đang chấp hành án tử hình tại bang này.

Vụ án của Pike đã trải qua nhiều năm tố tụng và xem xét pháp lý. Đến tháng 9/2026, Tòa án Tối cao bang Tennessee ấn định ngày 30/9 là thời điểm thi hành án đối với cô.

Tuy nhiên, nỗ lực hành quyết hôm đó không diễn ra như dự kiến. Pike được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, còn các luật sư tiếp tục tìm cách bảo vệ quyền lợi pháp lý của cô sau sự cố.

Việc Pike được xuất viện và trở lại trại giam đánh dấu một bước chuyển trong quá trình hồi phục sức khỏe, nhưng chưa giải quyết những câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của giới chức, nguyên nhân khiến quy trình thi hành án thất bại và khả năng xử lý bản án trong thời gian tới.

Trong khi cuộc điều tra tiếp tục, Tennessee vẫn phải đối mặt với sức ép làm rõ các quy trình thi hành án và bảo đảm những vụ việc tương tự không tái diễn.

Theo Reuters, AP