Nữ tỷ phú 39 tuổi học văn học Anh, góp sức xây dựng đế chế AI nghìn tỷ USD

Làn sóng AI đang làm thay đổi bảng xếp hạng người giàu toàn cầu. Daniela Amodei, đồng sáng lập, Chủ tịch Anthropic và là em gái CEO Dario Amodei, lần đầu lọt danh sách Forbes với tài sản ước tính 15,5 tỷ USD ở tuổi 39.

Trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ mới được Forbes công bố, Daniela Amodei, 39 tuổi, lần đầu xuất hiện với tài sản ước tính 15,5 tỷ USD, đứng đồng hạng 75, đứng thứ 180 thế giới.

Daniela cũng là người phụ nữ trẻ nhất trong danh sách, qua đó được truyền thông gọi là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới (2026 World's Richest Self-Made Women). Cô là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Anthropic, đồng thời là em gái của CEO Dario Amodei. Daniela không chỉ giữ vai trò cấp phó của anh trai mà còn phụ trách hội đồng quản trị và quản lý đội ngũ điều hành của công ty.

Điều đáng chú ý là người đang tham gia điều hành một trong những công ty AI được định giá cao nhất thế giới lại không xuất thân từ ngành công nghệ.

Từ văn học Anh đến trung tâm quyền lực AI

Daniela sinh năm 1987. Cha cô, ông Ricardo Amodei, có nguồn gốc từ vùng Tuscany của Italy và từng làm nghề thủ công đồ da. Bà Elena Engel mẹ cô nhiều năm làm quản lý các dự án xây dựng và cải tạo thư viện.

Trong khi người anh Dario sớm say mê toán học và vật lý, sau đó lấy bằng tiến sĩ vật lý sinh học tại Đại học Princeton, Daniela lại chọn con đường hoàn toàn khác. Nhờ có năng khiếu chơi sáo cổ điển, cô được nhận học bổng vào Đại học Santa Cruz bang California, và tốt nghiệp ngành văn học Anh.

Xuất thân cử nhân văn học Anh, Daniela Amodei hiện là Chủ tịch công ty AI Anthropic. Ảnh: Getty.

Một trong những nhà văn Daniela yêu thích thời đại học là Joan Didion. Sau này, cô giải thích rằng mình ngưỡng mộ Didion bởi khả năng nhìn thấy những mặt tối phía sau sự phồn vinh ngay cả trong một thời đại tràn đầy tinh thần lạc quan.

Cách nhìn này phần nào cũng trở thành đặc điểm trong cách Daniela nói về AI: thừa nhận tiềm năng khổng lồ của công nghệ, đồng thời không bỏ qua những kịch bản tồi tệ nhất mà nó có thể tạo ra.

Sau khi tốt nghiệp, Daniela quan tâm đến các vấn đề nghèo đói, xung đột và y tế toàn cầu. Cô bước vào lĩnh vực phát triển quốc tế, sau đó chuyển sang hoạt động tranh cử chính trị và được bổ nhiệm làm người phụ trách quản lý truyền thông trong một thời gian ngắn cho Hạ nghị sĩ Matt Cartwright tại Washington D.C..

Năm 2013, Daniela rời chính trường để gia nhập Stripe, khi đó vẫn chỉ là một startup thanh toán còn ít người biết đến. Cô là một trong những nhân sự tuyển dụng đầu tiên của công ty.

Trong gần sáu năm tại Stripe, Daniela từ lĩnh vực tuyển dụng chuyển sang phụ trách vận hành rủi ro, quản lý các mảng chống gian lận, tuân thủ và quản trị rủi ro. Stripe cho cô cơ hội chứng kiến một startup chỉ có vài chục người phát triển thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Daniela Amodei từng tham gia chính trường với vị trí phụ trách truyền thông tranh cử trong văn phòng hạ nghị sĩ. Ảnh: Sohu.

Quan trọng hơn, Stripe được hai anh em Patrick và John Collison đồng sáng lập. Daniela sau này cho biết chính mô hình hai anh em cùng xây dựng công ty đã khiến cô và Dario nghĩ đến khả năng hợp tác: “Nếu họ có thể cùng khởi nghiệp, tại sao chúng tôi lại không?”.

Năm 2018, Daniela gia nhập OpenAI. Không có bằng khoa học máy tính và cũng không phải một nhà nghiên cứu AI, cô lần lượt đảm nhiệm các vị trí liên quan đến quản lý kỹ thuật, nhân sự và sau đó là Phó Chủ tịch phụ trách an toàn và chính sách. Cô tham gia quản lý các nhóm nghiên cứu, kỹ thuật trong giai đoạn OpenAI phát triển mô hình GPT-2.

Cuối năm 2020, tại văn phòng OpenAI ở San Francisco, hai anh em Amodei quyết định rời công ty. Chỉ hai tháng sau, Anthropic ra đời.

Phần còn lại đã trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của cuộc đua AI. ChatGPT xuất hiện, OpenAI nhanh chóng trở thành một trong những công ty AI giá trị nhất thế giới, trong khi Anthropic từ một startup ít được biết đến trở thành đối thủ lớn của OpenAI.

Hai anh em Dario Amodei và Daniela Amodei luôn sát cánh cùng nhau đưa Anthropic bay lên. Ảnh: Getty.

Anthropic hướng tới một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử

Nếu kế hoạch hiện tại thành hiện thực, Daniela Amodei đang đứng trước một cột mốc còn lớn hơn cả việc trở thành tỷ phú.

Theo các thông tin được truyền thông tổng hợp, Anthropic đang lên kế hoạch IPO vào tháng 11, với mức định giá kỳ vọng có thể đạt 2.000 tỷ USD hoặc cao hơn. Nếu con số này thành hiện thực, Anthropic sẽ vượt qua kỷ lục định giá mà SpaceX thiết lập hồi tháng 6.

Một số cố vấn của Anthropic được cho là cho rằng việc lùi thời điểm IPO tới tháng 11 sẽ giúp công ty có thêm thời gian công bố kết quả kinh doanh quý III, qua đó chứng minh sức cạnh tranh trên thị trường AI.

Các con số doanh thu được truyền thông dẫn lại cho thấy tốc độ tăng trưởng của Anthropic đặc biệt mạnh. Đầu năm 2025, doanh thu thường niên hóa của Anthropic mới khoảng 1 tỷ USD. Đến cuối năm đã tăng lên 9 tỷ USD; tháng 2/2026 đạt 14 tỷ USD, tháng 4 vượt 30 tỷ USD và tháng 5 vượt 47 tỷ USD. Đến cuối tháng 7, con số được cho là đã vượt 65 tỷ USD.

Nếu những số liệu này chính xác, Anthropic đã trải qua tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa từng thấy đối với một công ty công nghệ quy mô lớn.

Đà tăng trưởng cũng kéo theo cuộc chạy đua của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu được nguồn Trung Quốc tổng hợp, tháng 2 Anthropic hoàn tất vòng gọi vốn 30 tỷ USD, đưa định giá lên khoảng 380 tỷ USD. Chỉ ba tháng sau, công ty tiếp tục huy động 65 tỷ USD, nâng định giá sau đầu tư lên khoảng 965 tỷ USD.

Theo cách tính này, Anthropic đã vượt OpenAI và trở thành công ty AI tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới. Trên thị trường thứ cấp, nơi cổ phần của các công ty tư nhân được giao dịch trước IPO, mức định giá Anthropic thậm chí được đẩy lên khoảng 1.500 tỷ USD, nhưng rất ít cổ đông sẵn sàng bán cổ phần ở mức giá hiện tại.

Một số kỳ vọng còn tham vọng hơn: nếu doanh thu Anthropic tiếp tục tăng với tốc độ cực cao, định giá doanh nghiệp có thể đạt 3.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, cần lưu ý Anthropic chưa công bố bản cáo bạch IPO, nên các con số về cơ cấu cổ đông, tỷ lệ sở hữu và tài sản cá nhân của những người sáng lập vẫn chưa được công khai đầy đủ.

Dù vậy, nếu mức định giá hàng nghìn tỷ USD trở thành hiện thực, nhóm sáng lập Anthropic chắc chắn sẽ nằm trong số những người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI.

Được biết, cả 7 đồng sáng lập Anthropic đều đã bước vào hàng ngũ tỷ phú, trong đó có 4 người chưa đến 40 tuổi. Đứng phía sau Anthropic hiện là hàng loạt tên tuổi lớn của ngành công nghệ và tài chính, trong đó có Google, Amazon, Nvidia, Salesforce và Sequoia Capital. Tất cả đang chờ thời điểm Anthropic chính thức bước lên sàn.

Ở tuổi 42 và 37, hai anh em Dario và Daniela Amodei đã trình làng Claude — mô hình AI đối đầu trực diện với các đối thủ sừng sỏ như OpenAI, Google, Meta và xAI. Ảnh: Bloomberg.

Không chỉ nhà sáng lập, nhân viên cũng hưởng lợi từ “cơn sốt AI”

Điều đáng chú ý hơn là tài sản khổng lồ do AI tạo ra không chỉ chảy vào tay các nhà sáng lập. Một số nhân viên Anthropic cũng chứng kiến giá trị cổ phần của mình tăng mạnh chỉ trong thời gian rất ngắn.

Truyền thông nước ngoài từng đưa tin về trường hợp một nhân sự kỹ thuật cấp trung gia nhập Anthropic năm 2024 với mức lương năm khoảng 400.000 USD, kèm gói cổ phần trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

Đến tháng 7/2026, khi định giá Anthropic được đẩy từ khoảng 18 tỷ USD lên 965 tỷ USD, giá trị số cổ phần của người này được cho là đã tăng hơn 50 lần, lên khoảng 72 triệu USD.

Nếu thông tin này chính xác, đây là một minh chứng đặc biệt rõ cho cách làn sóng AI đang tạo ra một lớp “người giàu mới” ngay bên trong các công ty công nghệ.

Tại OpenAI cũng xuất hiện những trường hợp tương tự. Theo Wall Street Journal, vài tháng trước OpenAI cho phép các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên bán tổng cộng khoảng 6,6 tỷ USD cổ phần. Hơn 600 người được cho là đã bán cổ phần, với mức trung bình khoảng 11 triệu USD mỗi người. Khoảng 75 nhân sự chủ chốt thậm chí có giới hạn bán cổ phần lên tới 30 triệu USD/người.

Một nghịch lý mới của Thung lũng Silicon vì thế xuất hiện: với một số nhân viên công nghệ, tài sản tăng nhanh đến mức họ không biết phải xử lý cuộc sống mới như thế nào.

AI không chỉ đang thay đổi cách con người làm việc. Nó còn đang thay đổi tốc độ tích lũy tài sản, tạo ra những khối tài sản khổng lồ trong thời gian mà trước đây rất ít ngành có thể đạt được.

Câu chuyện của Daniela Amodei là một ví dụ điển hình: từ một sinh viên văn học Anh, qua lĩnh vực chính trị, quản trị nhân sự và rủi ro, cô bước vào OpenAI rồi cùng anh trai xây dựng Anthropic. Chỉ vài năm sau, cô đã trở thành một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất của thế giới công nghệ.

Và nếu Anthropic thực sự bước lên sàn với mức định giá hàng nghìn tỷ USD, câu chuyện về Daniela có thể mới chỉ bắt đầu…

Theo Sohu