Ông Trump nổi giận vì trượt Nobel Hòa bình, chỉ trích gay gắt với Na Uy

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Na Uy sau khi giải Nobel Hòa bình 2026 được trao cho cựu thẩm phán Navi Pillay. Ông gọi quyết định này là “đáng hổ thẹn”, đồng thời tuyên bố giải thưởng đã mất uy tín vĩnh viễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tiếp tục bày tỏ sự bất bình vì không được trao giải Nobel Hòa bình, gọi quyết định này là “đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ”. Ông cho rằng việc không được trao giải đã để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa đối với Na Uy, quốc gia đăng cai Ủy ban Nobel.

Ông Trump công kích Na Uy chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Nobel công bố chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2026 là Navi Pillay, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Syracuse, bang New York, ông Trump gọi bà Pillay là “một nhân vật bí ẩn”, đồng thời tỏ ý không biết người được trao giải năm nay là ai.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói đến người này. Chẳng ai biết cả”, Tổng thống Mỹ nói.

Việc không giành được giải Nobel Hòa bình tiếp tục là chủ đề khiến ông Trump bày tỏ sự thất vọng. Theo Reuters, trong mỗi năm kể từ khi giữ cương vị tổng thống, ông đều thể hiện sự không hài lòng vì không được trao giải thưởng danh giá này.

Lần này, ông Trump không chỉ chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel mà còn nhắm trực tiếp vào Na Uy và những người đứng sau việc lựa chọn người đoạt giải.

“Đây là vết nhơ không thể xóa nhòa đối với đất nước Na Uy và những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn, đáng xấu hổ như vậy”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại những gì ông cho là thành tích ngoại giao của mình. Ông liệt kê một số cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã góp phần giải quyết, đồng thời khẳng định đã giúp ngăn chặn chiến tranh bùng phát giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên...

Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng để chứng minh những tuyên bố này.

Tuyên bố giải Nobel Hòa bình đã “mất uy tín vĩnh viễn”

Trong phát biểu của mình, ông Trump tiếp tục công kích những người đứng sau quyết định trao giải, cho rằng họ đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của giải Nobel Hòa bình.

“Giải Nobel Hòa bình đã vĩnh viễn mất uy tín dưới tay một nhóm nhỏ những nhà tư tưởng cực đoan, chống dân chủ và thực sự là kẻ thù của nền văn minh. Và chúng tôi sẽ không quên điều này, Na Uy”, ông Trump nói.

Những phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Nobel công bố bà Navi Pillay là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2026. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trên trường quốc tế, đặc biệt liên quan đến những cáo buộc nhằm vào Israel.

Ông Trump nhiều lần công khai thể hiện mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình và nhấn mạnh vai trò của mình trong các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, giải thưởng năm nay được trao cho bà Pillay, một nhân vật có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực luật pháp quốc tế và nhân quyền.

Theo Reuters