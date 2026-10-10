Trung Quốc siết truy thu thuế, giới siêu giàu vội vã tìm nơi chuyển tài sản

Ngày 22/10 là hạn chót để các cá nhân hoàn tất việc kê khai, bổ sung thuế đối với một số khoản thu nhập từ quỹ tín thác ở nước ngoài theo đợt rà soát thuế toàn cầu của chính phủ Trung Quốc. Giới nhà giàu đang phải đau đầu tìm cách đối phó...

Cơ quan thuế Trung Quốc yêu cầu một bộ phận người giàu kê khai thu nhập từ các quỹ tín thác ở nước ngoài, bao gồm cổ tức và tiền lãi. Mức thuế áp dụng được nêu là 20%. Theo kế hoạch được công bố, một số vấn đề thuế tồn đọng trong giai đoạn 2023–2025 phải được xử lý trong thời gian chuyển tiếp 90 ngày, kết thúc vào ngày 22/10.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, phạm vi rà soát trên thực tế có thể vượt xa những năm mà cơ quan chức năng công bố. Dẫn lời quan chức, nhân viên ngân hàng và cố vấn quản lý tài sản, báo này cho biết một số hồ sơ đầu tư ở nước ngoài thậm chí bị truy ngược về khoảng năm 2000.

Các ngân hàng trong nước và những tổ chức tài chính khác của Trung Quốc cũng được yêu cầu kiểm tra khoản đầu tư ở nước ngoài của một số khách hàng giàu có, nhằm xác định liệu thu nhập liên quan đã được kê khai với cơ quan thuế hay chưa.

Một nhà đầu tư công nghệ Trung Quốc đề nghị giấu tên cho biết ông và nhiều người có tài sản lớn xung quanh mình không ngờ quy định mới lại bao trùm cả những tài sản offshore chủ yếu và thu nhập tích lũy trong nhiều năm trước đó.

Theo nhà đầu tư này, chính quyền Trung Quốc có thể đã nắm được thông tin về các khoản đầu tư ở nước ngoài của từng cá nhân, thậm chí lần theo dấu vết qua những cấu trúc quỹ tín thác vốn được cho là có khả năng tách biệt tài sản. Ông nhận định các cơ quan chức năng “rất có thể đã chuẩn bị cho việc này từ lâu”.

Một bộ phận người giàu có tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài. Ảnh: FT.

Theo nguồn tin được dẫn lại, áp lực mà một số doanh nhân cảm nhận không chỉ đến từ cơ quan thuế. Một lãnh đạo của công ty internet tại Bắc Kinh từng bị cơ quan phát triển và cải cách địa phương cùng một số cơ quan chính phủ khác chất vấn về vấn đề thuế.

Cố vấn quỹ tín thác tại Hong Kong liên tục nhận câu hỏi

Theo số liệu của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), lượng tài sản xuyên biên giới do Hong Kong quản lý trong năm ngoái đạt 2.900 tỷ USD. Đối với nhiều người giàu Trung Quốc, Hong Kong là trung tâm tài chính quan trọng để quản lý cổ phiếu nước ngoài, quỹ tín thác và tài sản gia đình.

Ông Dư Lượng Hằng, đối tác cấp cao tại công ty dịch vụ tín thác Phong Dụ ở Hong Kong, lâu nay tư vấn cho các gia đình có liên hệ với Trung Quốc về quản lý tài sản xuyên biên giới và kế hoạch thừa kế, cho biết: Sau khi các quy định mới được công bố, ông nhận được hàng loạt câu hỏi của khách hàng và phải dành cả cuối tuần để xử lý.

Các vấn đề khiến khách hàng lo lắng gồm: những khoản thu nhập trong quá khứ nào phải kê khai; cấu trúc quỹ tín thác có thể bị kiểm tra đến đâu; và làm thế nào huy động tiền nộp thuế trước thời hạn. Những phương án phân bổ tài sản mà họ xây dựng suốt nhiều năm nay cũng phải được xem xét lại.

Giới nhà giàu Trung Quốc ở Singapore tính cách xoay tiền nộp thuế

Trong vài năm qua, Singapore trở thành điểm đến của nhiều gia đình giàu có Trung Quốc. Họ lập văn phòng quản lý tài sản gia đình, mua biệt thự và sử dụng Singapore làm đầu mối quản lý tài sản toàn cầu.

Thẩm Mộc Anh, người phụ trách mảng quản lý tài sản tư nhân tại hãng luật Wong Partnership ở Singapore, cho biết nhiều khách hàng trước đây tin rằng việc chuyển đến Singapore và lập quỹ tín thác tại đây sẽ giúp họ tránh tiếp tục phải nộp những khoản thuế liên quan tại Trung Quốc.

Một trường hợp thu hút sự chú ý gần đây liên quan đến vợ chồng Trương Dũng và Thư Bình, những người đồng sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao. Hai người đã nhập quốc tịch Singapore và thành lập văn phòng quản lý tài sản gia đình tại nước này. Forbes ước tính tổng tài sản của họ vượt 7 tỷ USD.

Tháng 9 năm nay, bà Thư Bình bán lượng cổ phiếu Haidilao trị giá hơn 350 triệu USD. Sau khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu công ty có thời điểm giảm khoảng 12%.

Haidilao không công bố lý do của thương vụ. Một số nhà phân tích suy đoán việc bán cổ phiếu có thể liên quan đến nhu cầu huy động tiền để nộp thuế, nhưng hiện chưa có bằng chứng xác nhận hai sự việc có liên quan.

Việc cơ quan thuế Trung Quốc truy thu và đánh thuế tài sản ở nước ngoài có thể thúc đẩy làn sóng di cư của giới giàu có. Ảnh: AFP.

Tại Nhật Bản, giới giàu Trung Quốc chuyển từ bất động sản sang thuế

Trong nhiều năm qua, không ít người giàu Trung Quốc mua bất động sản cao cấp tại Nhật Bản. Tokyo, Osaka và Niseko ở Hokkaido là những địa điểm được ưa chuộng. Một số người còn mua lại các doanh nghiệp chưa niêm yết, chẳng hạn các cơ sở sản xuất rượu sake.

Một nữ doanh nhân Trung Quốc điều hành công ty đầu tư công nghệ tại Tokyo cho biết cách đây một năm, khi gặp gỡ bạn bè Trung Quốc, họ thường trao đổi về bất động sản nào đáng mua, làm thế nào để đưa gia đình sang Nhật và nên chọn trường học nào cho con.

Hiện nay, chủ đề trò chuyện đã chuyển sang thuế. Bạn bè bà liên tục thảo luận về mức độ ảnh hưởng của việc tài sản ở nước ngoài bị truy xét và liệu tiếp tục sinh sống tại Nhật Bản còn là lựa chọn có lợi hay không.

Giới siêu giàu tìm nơi chuyển tài sản

Một số cố vấn quản lý tài sản tại Singapore cho biết khách hàng đang xem xét chuyển tài sản sang Đài Loan hoặc Mỹ.

Mỹ được một số khách hàng chú ý vì nước này chưa chính thức tham gia Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thúc đẩy. Đây là cơ chế cho phép các cơ quan thuế giữa những quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trao đổi thông tin tài khoản tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, chuyển tài sản ra nơi khác không đồng nghĩa với việc tự động được miễn nghĩa vụ thuế trước đó. Cá nhân có phải kê khai thu nhập với Trung Quốc hay không còn phụ thuộc vào tình trạng cư trú thuế, tính chất khoản thu nhập và các quy định áp dụng.

Hiện cũng chưa có dữ liệu chứng minh tài sản của giới nhà giàu Trung Quốc đã chuyển quy mô lớn sang đảo Đài Loan hoặc Mỹ.

Theo Creaders