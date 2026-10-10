Hải quân Anh dùng vòi phun nước để chống UAV, bảo vệ tàu ngầm hạt nhân trị giá 4 tỷ bảng

Hải quân Anh được cho là đang huấn luyện thủy thủ sử dụng vòi phun nước để đối phó nguy cơ máy bay không người lái (UAV) tấn công các tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard trị giá 5,3 tỷ USD.

Các thủy thủ Anh đang luyện tập đối phó với nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công bằng vòi phun nước, phương tiện được cho là “vũ khí phòng không” duy nhất có sẵn trên tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard trị giá 4 tỷ bảng Anh (5,3 tỷ USD), theo tờ The Sun.

Theo bài báo đăng hôm thứ Năm, các vòi phun này, được gọi là “cuộn vòi cấp nước trung tâm” (center fed reels), được bố trí trên boong tàu ngầm như một biện pháp phòng ngừa khi các tàu neo đậu tại căn cứ hải quân Clyde ở Scotland. Đây là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm nhất của Anh. Dẫn các nguồn tin giấu tên, The Sun cho biết thiết bị có đầu phun dạng súng lục, cho phép thủy thủ hướng dòng nước về phía UAV đang tiếp cận.

“Có gì thì phải dùng nấy”, một nguồn tin được The Sun dẫn lời.

Hải quân Hoàng gia Anh có 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard. Đây là những phương tiện duy nhất của Anh có khả năng mang và phóng tên lửa hạt nhân Trident II, loại tên lửa mang đầu đạn thuộc kho vũ khí hạt nhân đang được Anh duy trì khả năng triển khai.

Theo The Sun, Hải quân Hoàng gia khẳng định các tàu ngầm được bảo vệ bằng nhiều lớp phòng thủ, bao gồm “hàng rào vật lý, tuần tra, giám sát, theo dõi và các năng lực chống UAV”.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Hải quân Hoàng gia Anh đang đối mặt cuộc khủng hoảng mà một cựu chỉ huy cấp cao mô tả là nghiêm trọng nhất trong 350 năm lịch sử lực lượng này.

Hạm đội tàu ngầm tấn công Anh đối mặt khó khăn

Đầu năm nay, Đô đốc về hưu Lord Alan West, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Anh, nói với The Sun rằng toàn bộ hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Astute của nước này đều chưa đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Năm trong số 6 tàu thuộc lớp này đang gặp tình trạng chậm trễ trong bảo dưỡng và đưa vào hoạt động. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, chiếc thứ sáu vẫn đang trải qua các đợt thử nghiệm trên biển trước khi có thể trở lại phục vụ.

Ông West mô tả số lượng tàu chiến hiện có của Hải quân Anh là “đáng thất vọng đến mức thảm hại”.

Theo The Sun hồi tháng 7, hạm đội Anh hiện chỉ có 5 khinh hạm đang hoạt động và không có tàu đổ bộ tấn công. Trong thời gian chính phủ của cựu Thủ tướng Keir Starmer nắm quyền, Anh đã loại biên 4 khinh hạm, 2 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu tiếp dầu và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Anh tăng chi tiêu quân sự, cáo buộc Nga gây ra mối đe dọa

Trong năm nay, Anh cam kết bổ sung 15 tỷ bảng Anh cho ngân sách quân sự, viện dẫn những mối đe dọa mà London cho là xuất phát từ Nga.

London cũng đã bắt giữ và hỗ trợ bắt giữ một số tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, mạng lưới tàu bị phương Tây cho là được sử dụng để vận chuyển dầu và né tránh các biện pháp trừng phạt. Moscow đã lên án hoạt động này, gọi đó là hành vi “cướp biển”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc Moscow có ý định tấn công NATO, đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo Tây Âu đang làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Ông dẫn ra những tuyên bố của giới lãnh đạo phương Tây về việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga vào năm 2029 hoặc 2030, các cuộc tập trận quân sự lặp đi lặp lại tại biển Baltic và những nỗ lực bắt giữ tàu Nga.

“Tất cả những điều này đều đang làm leo thang căng thẳng”, ông Putin nói tuần trước.

Theo RT