Từ Bộ đôi Sinh lời đến Vũ trụ Sinh lời: VIB mở hành trình sinh lời không giới hạn cho người dùng

Sử dụng Bộ đôi Sinh lời của Ngân hàng Quốc tế (VIB), bạn không chỉ nhận lợi ích kép đến 9,3% từ tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, mà còn bước vào Vũ trụ Sinh lời – nơi các lợi ích nối dài theo từng giao dịch, mọi hành vi tài chính của bạn đều có thể trở thành trải nghiệm sinh lời.

Từ dòng tiền sinh lời đến vũ trụ quà thưởng

Những năm gần đây, ngành ngân hàng Việt Nam chứng kiến cuộc chuyển dịch mạnh mẽ từ những sản phẩm truyền thống sang các giải pháp số hóa, cá nhân hóa và giàu trải nghiệm hơn. Nếu trước đây, một tài khoản thanh toán chỉ đơn thuần là nơi nhận lương và thực hiện giao dịch chi tiêu, thì nay tài khoản đó đã trở thành một công cụ sinh lời cả hai chiều giữ và chi tiêu, gắn với hệ sinh thái số hiện đại. VIB chính là ngân hàng tiên phong cho xu hướng này khi ra mắt Bộ đôi Sinh lời vào ngày 22.09.2025 – đây là sự kết hợp chiến lược giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, mang đến lợi ích kép đến 9,3% cho dòng tiền cá nhân.

Siêu Lợi Suất giúp tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, còn thẻ thanh toán VIB Smart Card lại hoàn tiền đến 5% cho mọi chi tiêu online mà không cần điều kiện tối thiểu. Cả hai tạo nên một hệ sinh thái tài chính thông minh, nơi dòng tiền không ngừng sinh lời dù ở trạng thái giữ hay chi.

Từ nền tảng ấy, VIB mở rộng hành trình sinh lời sang một không gian mới: Vũ trụ Sinh lời – một sân chơi tài chính - giải trí được VIB xây dựng theo hình thức vòng quay may mắn, vận hành trực tiếp trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB. Chỉ với vài cú chạm, bạn có thể bắt đầu quay, xác suất trúng là 100%, mỗi lượt quay đều mang đến cho bạn cơ hội để kéo dài thêm nhiều chuỗi sinh lời khác. Vũ trụ Sinh lời diễn ra từ nay đến hết ngày 31.12.2025 và có những nhóm quà thưởng như sau:

Quay là trúng ngay lập tức - mỗi thứ Sáu hằng tuần lại thêm deal lớn bất ngờ

Điều khiến Vũ trụ Sinh lời trở nên khác biệt chính là cơ chế Quay là trúng. Chỉ cần là chủ nhân của tài khoản Siêu Lợi Suất hoặc thẻ thanh toán VIB Smart Card, bạn đã có thể mở khóa vào Vũ trụ Sinh lời trên MyVIB. Mỗi lượt quay sẽ hiển thị kết quả trong vòng 30 giây hoàn toàn ngẫu nhiên và minh bạch tuyệt đối. Quà quay trúng được lưu trong Kho quà Vũ Trụ Sinh Lời – bằng chứng để đối chiếu và trao thưởng.

Trong nhóm Quà trực tiếp, 100% người chơi đều có thể quay trúng tiền mặt 10.000, 20.000, 100.000 đồng, voucher hoàn tiền nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, e-voucher trải nghiệm, đến các quà công nghệ như iPad, Apple Watch, AirPods hay sổ tiết kiệm trực tuyến 5 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi thứ Sáu hằng tuần, VIB sẽ tung deal ưu đãi lớn dành cho người quay như vé máy bay Traveloka, voucher Omakase, voucher TopZone, Vascara, hoặc gói xem phim CGV 1 năm… biến mỗi cuối tuần của bạn trở thành giờ vàng săn quà ngay trên MyVIB.

Nhóm Quà trực tiếp còn có cơ chế Phiếu chia thưởng tiền mặt 200 triệu đồng, được VIB tổng hợp và chia đều cho toàn bộ khách hàng trúng Phiếu chia thưởng sau khi chương trình kết thúc – một cách để VIB cùng người dùng chia sẻ lợi ích trong hành trình sinh lời mở rộng.

Ghép mảnh “Say Hi” và Điểm thưởng – Quà SayHi-Point: tài chính gặp âm nhạc, niềm vui nối dài

Nếu Quà trực tiếp mang lại niềm vui tức thời, thì Quà ghép mảnh “Say Hi” là hành trình của cảm xúc và chinh phục. Mỗi lượt quay có thể mang về cho bạn một mảnh ghép, khi đủ bộ, bạn sẽ đổi được những phần thưởng giá trị cao như xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max, hoặc đặc biệt là thẻ thanh toán VIB Smart Card với số dư 500 triệu đồng.

Không chỉ có vậy, VIB còn tạo nên sự kết nối độc đáo giữa trải nghiệm tài chính và trải nghiệm văn hóa âm nhạc hiện đại với Điểm thưởng – Quà SayHi-Point, đây là kho quà mở rộng, kéo dài chuỗi sinh lời của người dùng. Với mỗi lần quay trúng điểm, bạn sẽ nhận 1.000 SayHi-Point. Điểm này bạn có thể đổi thành hàng loạt voucher và quà tặng như: voucher Long Châu, Bách Hóa Xanh, Guardian, Starbucks, Shopee, PNJ, hoặc tài khoản số đẹp VIB trị giá 30 triệu đồng, voucher ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm online, hay thậm chí cả máy ảnh Instax, gấu bông Vie Chibi; đặc biệt nhất là set quà tặng Anh Trai “Say Hi” phiên bản giới hạn dành riêng cho người chơi tại Vũ trụ Sinh lời.

1.000 SayHi-Point còn tương đương 1 lượt bình chọn cho các Anh Trai tại Đấu trường Say Hi (trong Vũ trụ Sinh lời), nơi người dùng có thể dùng chính điểm thưởng của mình để ủng hộ cho các Anh Trai yêu thích. Đến cuối chương trình, Anh Trai có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được VIB thay mặt các fan vinh danh trên billboard ngoài trời và LCD quảng cáo trên toàn quốc.

Bộ đôi Sinh lời đi cùng Vũ trụ Sinh lời: không chỉ mang đến lợi ích kép mà là một hệ giá trị đa chiều

Bộ đôi Sinh lời và Vũ trụ Sinh lời không chỉ cộng hưởng để tạo nên lợi ích kép, mà là sự mở rộng thành một hệ giá trị đa chiều. Điều đáng nói ở Vũ trụ Sinh lời không chỉ là kho quà phong phú trong từng hạng mục, mà mỗi trải nghiệm tài chính của người dùng sẽ luôn là cánh cửa mở ra thêm những cơ hội sinh lời khác. Một khi đã mở khóa bước vào Vũ trụ Sinh lời, hành trình tích lũy lượt quay của bạn sẽ mở rộng với nhiều cách thức khác nhau, tất cả đều gắn liền với những hành vi tài chính quen thuộc.

Từ nhiệm vụ mở khóa đến cách tích lũy lượt quay, tất cả đều gắn với việc người dùng kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán VIB Smart Card. Nhờ đó, Vũ trụ Sinh lời trở thành bước tiếp nối tự nhiên, giúp người dùng khai thác Bộ đôi Sinh lời ở một tầng giá trị cao hơn cả việc sinh lợi kép đến 9,3%, đó là: vừa tối ưu dòng tiền, vừa tận hưởng niềm vui và lan tỏa cảm hứng trong hành vi tài chính hằng ngày.

Đây chính là cách VIB định nghĩa lại ngân hàng số: không dừng ở an toàn, tiện lợi và cá nhân hóa, mà còn tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc, khuyến khích cộng đồng gắn kết và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh. Với Bộ đôi Sinh lời và Vũ trụ Sinh lời, VIB đang mở ra một chuẩn mực mới cho ngân hàng số tại Việt Nam: nơi mỗi giao dịch đều mang ý nghĩa sinh lời và mỗi người dùng đều được truyền cảm hứng để hành động.