VIB mang DNA Fintech vào phát triển Bộ Tứ Super - siêu hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa

Việt Nam đang nằm trong nhóm thị trường thanh toán số tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Theo NHNN, giá trị giao dịch không tiền mặt năm 2024 gấp 26 lần GDP, với 87% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ tài chính. Với bối cảnh đó, những cải tiến mang tính bề mặt là không đủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong bức tranh số hóa ngân hàng, một số tổ chức đang dần chuyển từ tư duy chuyển đổi theo chiều rộng – đơn thuần số hóa giao dịch – để hướng tới tái kiến trúc toàn diện từ lõi sản phẩm.

Với việc ra mắt Bộ Tứ Super, VIB không chỉ đang số hóa mà xây dựng một hệ sinh thái tài chính cá nhân với nhiều đặc tính của DNA fintech - vừa đảm bảo chuẩn mực tuân thủ vừa có thể bổ trợ, tích hợp đồng bộ đa kênh, vừa trao quyền làm chủ cho khách hàng.

DNA Fintech – Từ khái niệm đến thực tiễn vận hành

DNA Fintech không chỉ là thuật ngữ mô tả sự tích hợp công nghệ trong tài chính, mà là hệ gen đặc trưng tạo nên bản sắc và năng lực lõi của một ngân hàng số hiện đại. Các thành tố như AI, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Open API và triết lý Mobile-First chính là nền móng hình thành nên một hệ sinh thái tài chính liền mạch, linh hoạt và có khả năng cá nhân hóa cao.

Với Bộ Tứ Super, VIB đã tiên phong áp dụng triết lý composable banking - một mô hình được nhiều fintech hàng đầu thế giới áp dụng. Theo đó, mỗi sản phẩm, mỗi tính năng là một mô-đun độc lập, có thể nâng cấp, kết hợp linh hoạt theo nhu cầu người dùng.

Trước đó, VIB là ngân hàng đầu tiên triển khai quy trình phát hành thẻ tín dụng 100% trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký, nhận và sử dụng thẻ ngay trên đa nền tảng của VIB (website, MyVIB, Max by VIB) và đối tác (Zalo, Momo) chỉ trong vài phút – hoàn toàn không cần giấy tờ.

Song song, ngân hàng nâng cao tính cá nhân hóa thông qua Super Card, cho phép khách hàng chủ động chọn ưu đãi hoàn tiền, ngày sao kê và phương thức thanh toán phù hợp từng giai đoạn sử dụng. Đây là một bước tiến vượt trội khi sản phẩm thẻ được thiết kế như một dịch vụ tùy biến thời gian thực thay vì cấu hình cố định.

Đến tháng 10/2024, VIB là ngân hàng đầu tiên cung cấp nền tảng, dịch vụ cho khách hàng tự lựa chọn, thiết kế thẻ theo nhu cầu, đặc biệt là giao diện thẻ AI tại Việt Nam 100% thông qua quy trình số hóa.

VIB không chỉ số hóa khâu phát hành thẻ mà còn đưa công nghệ vào trải nghiệm sau phát hành. Các tính năng mới ra mắt gần đây là minh chứng. PayFlex cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn nguồn tiền (tín dụng hoặc ghi nợ) khi chi tiêu. PayEase cho phép chuyển đổi chi tiêu thành trả góp ngay lập tức hay Pay Safe giúp tăng cường bảo mật cho mỗi giao dịch…. Tất cả đều kết nối trong một hành trình số liền mạch. Đồng thời, hệ thống AI và phân tích dữ liệu giúp tự động hóa phê duyệt hạn mức, thay đổi hạn mức, cá nhân hóa ưu đãi, và gia tăng bảo mật giao dịch nhiều tầng.

Bộ Tứ Super – Siêu hệ sinh thái tài chính cá nhân mang DNA Fintech

Bộ Tứ Super là hệ sinh thái tài chính cá nhân thế hệ mới trao quyền cho người dùng quản lý dòng tiền, chi tiêu, vay vốn một cách linh hoạt và chủ động nhất. Bốn sản phẩm chủ đạo trong hệ sinh thái bao gồm:

Super Card – Thẻ tín dụng siêu cá nhân hóa: Thay vì cung cấp sản phẩm thẻ đồng nhất, VIB trao quyền cho người dùng thiết kế trải nghiệm theo nhu cầu: từ danh mục hoàn tiền, lựa chọn ngày sao kê và ngày đến hạn thanh toán. Mỗi thẻ là một sản phẩm độc bản, được tinh chỉnh theo hành vi và ưu tiên cá nhân.

Super Account – Tài khoản Siêu Lợi Suất, mang lại lợi suất mỗi ngày đến 4,3%/năm ngay trên dòng tiền chi tiêu linh hoạt, giúp tối ưu hóa giá trị cho từng khoản tiền nhàn rỗi. Đây là ví dụ điển hình cho cách VIB áp dụng mô hình composable banking – kết hợp các ưu điểm của sản phẩm ngân hàng truyền thống và công nghệ tài chính hiện đại.

Super Pay – Giải pháp thanh toán chủ động, trả góp linh hoạt, giao dịch an toàn: Super Pay tích hợp ba tính năng nổi bật: PayFlex: Chủ động chọn nguồn tiền (tín dụng hoặc ghi nợ) cho từng giao dịch qua thẻ VIB Visa; PayEase: Tự chọn giao dịch trả góp, kỳ hạn, thao tác hoàn toàn online; PaySafe: Kiểm soát bảo mật chủ động – bật/tắt tính năng thanh toán, OTP, khóa/mở thẻ theo thời gian thực.

Super Cash– Giải pháp vay linh hoạt, cho phép người dùng luân chuyển hạn mức lên đến 1 tỷ đồng giữa thẻ tín dụng và khoản vay tiền mặt – lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn online trên ứng dụng Max by VIB, giải ngân trong vòng 5 phút, không cần hồ sơ giấy tờ hay phí tất toán trước hạn.

Với Bộ Tứ Super, VIB không chỉ ứng dụng công nghệ, mà tái thiết lại tư duy sản phẩm, chuyển từ cung cấp dịch vụ sang trao quyền cho người dùng. Ở đó, công nghệ không phải là đích đến, mà là công cụ để trao quyền cho khách hàng làm chủ trải nghiệm tài chính của chính họ. Một lần nữa VIB đã chứng minh và hiện thực hóa tầm nhìn “Dẫn đầu xu thế thẻ” của mình.

