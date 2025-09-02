Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:
- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Quân dân hòa làm một
Ngày Tết Độc lập, Hà Nội rực đỏ khi người dân với cờ đỏ, áo đỏ về đây xem diễu binh, diễu hành. Những khoảnh khắc ai chứng kiến đều cảm thấy tự hào về tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
Lực lượng diễu binh triển khai đội hình chữ V trên biển
Lực lượng diễu binh trên biển hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện bản lĩnh và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của các lực lượng vũ trang. Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A, chữ V và quả trám.
Trong đội hình chữ A, các tàu hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải và tàu bảo đảm được bố trí phù hợp với tính năng, hiệu suất chiến đấu. Đây là đội hình chiến thuật nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Ảnh và video: Quân chủng Hải quân
Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ
Dẫn đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài.
Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.
Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Video người dân reo hò, chào đón lực lượng diễu binh diễu hành
Các khối tiếp tục diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội
Sau khi di chuyển qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục di chuyển qua các tuyến phố Hà Nội. Các khối đi đều, duyệt binh, diễu hành trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân hai bên đường.
Khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến qua Lễ đài
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam
Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Khối quân đội nước ngoài
Đội hình Khối quân đội nước ngoài gồm có Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Đội hình Su-30MK2 bay vào Quảng trường
Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Khối Nghi trượng tiến vào lễ đài
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Người dân trên các tuyến phố Thủ đô háo hức chờ đón các đoàn diễu binh
Các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển
Các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình
Mở đầu buổi diễu binh diễu hành, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình
Các lực lượng bắt đầu diễu binh, diễu hành
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm A80
Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển".
Pháo lễ nổ giòn trong tiếng hát quốc ca hùng tráng
Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình
Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm A80
Trước giờ diễn ra buổi lễ diễu binh, duyệt binh, các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn rác xung quanh các vị trí của người dân tập trung hai bên đường, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.
Bùi Thủy
Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.
Hơn 16.300 quân nhân quân đội và công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành hành quân vào khu vực tập kết ở Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Hơn 4h30 sáng 2/9, các chiến sĩ quân đội di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh.
Trong khi đó, vỉa hè tại nút giao phố Giang Văn Minh - Kim Mã đã không còn một chỗ trống khi người dân tập trung tại đây để chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Theo lịch trình, gần như các đoàn đi bộ đều di chuyển qua nút giao này.
Khối Nghi trượng và các đại biểu, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã di chuyển qua Quảng trường Ba Đình để vào khu vực tập kết.
Hơn 4h sáng, người dân tập trung bên đường Liễu Giai chào đón các đoàn xe chở lực lượng tham gia duyệt binh diễu binh di chuyển vào Quảng trường Ba Đình. Họ đã tập trung tại đây từ ngày 1/9 để chờ đón giây phút được xem diễu binh, diễu hành.
Khoảng 3h15 rạng sáng nay 2/9, xe tăng và khối bánh xích đã bắt đầu di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh, diễu hành sáng nay. Trên đường di chuyển, các chiến sĩ thuộc các khối nghiêm trang chào người dân trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành.