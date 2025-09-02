Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

LIVE Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu diễn ra lúc 6h30, ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội.

Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:

- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng

- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:

+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn+ Khối đi bộ:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.

+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.

+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:

Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.

- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

Quân dân hòa làm một

Ngày Tết Độc lập, Hà Nội rực đỏ khi người dân với cờ đỏ, áo đỏ về đây xem diễu binh, diễu hành. Những khoảnh khắc ai chứng kiến đều cảm thấy tự hào về tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.

IMG_1045.jpeg
Ngày Tết Độc lập, Hà Nội rực đỏ khi người dân với cờ đỏ, áo đỏ về đây xem diễu binh, diễu hành.
IMG_1046.jpeg
Khối nữ Quân nhạc di chuyển qua nút giao Giang Văn Minh - Kim Mã
IMG_1044.jpeg
Khối Hồng kỳ di chuyển qua phố Hà Nội trong sự chào đón của hàng vạn người dân
IMG_1043.jpeg
Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc chứng kiến tận mắt lễ diễu binh, diễu hành.
Lực lượng diễu binh triển khai đội hình chữ V trên biển

Các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A

Lực lượng diễu binh trên biển hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện bản lĩnh và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của các lực lượng vũ trang. Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A, chữ V và quả trám.

0cabcb6a5560de3e8771-175677517-4293-2673-1756775222.jpg
749ed1793073bb2de262-175677523-5186-3752-1756775280.jpg

Trong đội hình chữ A, các tàu hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải và tàu bảo đảm được bố trí phù hợp với tính năng, hiệu suất chiến đấu. Đây là đội hình chiến thuật nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

b61f850d3f07b459ed16-175677605-6291-5889-1756776095.jpg
4ec0d7a65dacd6f28fbd-175677551-3984-4090-1756775670.jpg
0db3734afa40711e2851-175677575-3411-5180-1756775783.jpg

Ảnh và video: Quân chủng Hải quân

Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ

IMG_1054.jpeg

Dẫn đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

IMG_1056.jpeg
IMG_1057.jpeg
IMG_1058.jpeg
IMG_1059.jpeg

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Video người dân reo hò, chào đón lực lượng diễu binh diễu hành

Các khối tiếp tục diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội

Sau khi di chuyển qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục di chuyển qua các tuyến phố Hà Nội. Các khối đi đều, duyệt binh, diễu hành trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân hai bên đường.

IMG_1042.jpeg
IMG_1030.jpeg
IMG_1031.jpeg
IMG_1032.jpeg
IMG_1033.jpeg
IMG_1034.jpeg
IMG_1035.jpeg
IMG_1036.jpeg
IMG_1037.jpeg
IMG_1038.jpeg
IMG_1039.jpeg
IMG_1041.jpeg
Khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến qua Lễ đài

IMG_1008.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.
IMG_1006.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái
IMG_1011.jpeg
Khối danh dự ba quân chủng

Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Khối quân đội nước ngoài

Đội hình Khối quân đội nước ngoài gồm có Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Khối Quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đội hình Su-30MK2 bay vào Quảng trường

Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

IMG_1004.jpeg
Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam.
IMG_1005.jpeg
Khối Nghi trượng tiến vào lễ đài

IMG_0999.jpeg
Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
IMG_1002.jpeg
Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
IMG_1003.jpeg
Xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng.
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

IMG_0996.jpeg
IMG_0998.jpeg
dieu-binh-dieu-hanh-2-9-14.jpg
Máy bay vận tải Casa C-295 bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Người dân trên các tuyến phố Thủ đô háo hức chờ đón các đoàn diễu binh

IMG_0993.jpeg
IMG_0992.jpeg
IMG_0991.jpeg
Các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển

Các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

IMG_0990.jpeg
IMG_0989.jpeg
IMG_0988.jpeg
IMG_0987.jpeg
IMG_0986.jpeg
IMG_0985.jpeg
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

Mở đầu buổi diễu binh diễu hành, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình

IMG_0984.jpeg
IMG_0982.jpeg
IMG_0980.jpeg
Các lực lượng bắt đầu diễu binh, diễu hành

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành.

IMG_0977.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tuyên bố cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm A80

IMG_0975.jpeg

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển".

Pháo lễ nổ giòn trong tiếng hát quốc ca hùng tráng

Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

IMG_0973.jpeg
IMG_0968.jpeg
IMG_0969.jpeg
Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình

IMG_0966.jpeg
Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người từng bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện thắp đuốc lên đài lửa.

Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm A80

IMG_0965.jpeg
IMG_0962.jpeg
Trước lễ duyệt binh, 2.000 diễn viên Đoàn nghệ thuật trống hội Quốc gia biểu diễn tiết mục Trống hội non sông. Màn biểu diễn với ý nghĩa thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình VTV1
IMG_0963.jpeg
Một trong những phần được mong chờ trong lễ diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của lực lượng Không quân, với sự góp mặt của các trực thăng, phi đội máy bay vận tải CASA, chiến đấu cơ Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG, máy bay chiến đấu hiện đại như "hổ mang chúa" Su-30MK2. Trong ảnh, các phi công chuẩn bị cất cánh.
IMG_0954.jpeg
Lực lượng chức năng thu gom rác từ người dân chờ xem diễu binh trên vỉa hè đường Liễu Giai

Trước giờ diễn ra buổi lễ diễu binh, duyệt binh, các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn rác xung quanh các vị trí của người dân tập trung hai bên đường, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

IMG_0956.jpeg
Vỉa hè trước bệnh viện Xanh Pôn chặt kín người dân với cờ đỏ sao vàng.
IMG_0955.jpeg
Sau nhiều đêm "cắm chốt" trên vỉa hè, người dân vẫn phấn khởi chờ phút được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh, diễu hành. Chị Nguyễn Thị Thùy (giữa) đến từ huyện Đan Phượng cũ cho biết chị đã đến vỉa hè đường Liễu Giai từ 18h ngày 31/8 để đợi Lễ duyệt binh, diễu binh. Trải qua 2 buổi tối dù vất vả nhưng chị cảm thấy rất vui và tự hào khi được chờ đợi để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước.
IMG_0957.jpeg
Tại khu vực phố Giang Văn Minh - Kim Mã, một người dân gặp vấn đề sức khỏe được lực lượng chức năng hỗ trợ y tế.

Bùi Thủy

Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.

IMG_0961.jpeg
Trong dịp này, Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên hay phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương.
IMG_0959.jpeg
Các cựu chiến binh, người cao tuổi được lực lượng chức năng bố trí ghế ngồi, ưu tiên vị trí xem diễu binh, diễu hành.
w-cahat1-141.jpg
Chiến sĩ quân đội giao lưu cùng người dân chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VietNamNet
w-1cuuchienbinh-131.jpg
Các cựu chiến binh cầm ảnh Bác Hồ chờ xuyên đêm để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VietNamNet
Hơn 16.300 quân nhân quân đội và công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành hành quân vào khu vực tập kết ở Quảng trường Ba Đình lịch sử.

w-2-dieubinh-275.jpg
Ảnh: VietNamNet
Hơn 4h30 sáng 2/9, các chiến sĩ quân đội di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh.

Trong khi đó, vỉa hè tại nút giao phố Giang Văn Minh - Kim Mã đã không còn một chỗ trống khi người dân tập trung tại đây để chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Theo lịch trình, gần như các đoàn đi bộ đều di chuyển qua nút giao này.

IMG_0945.jpeg
IMG_0946.jpeg
Nhiều người dân đã "cắm chốt" tại đây từ 1/9, thậm chí có người còn đến từ ngày 31/8 để giữ chỗ chờ xem diễu binh.
Khối Nghi trượng và các đại biểu, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã di chuyển qua Quảng trường Ba Đình để vào khu vực tập kết.

9.jpg
Hơn 4h sáng, người dân tập trung bên đường Liễu Giai chào đón các đoàn xe chở lực lượng tham gia duyệt binh diễu binh di chuyển vào Quảng trường Ba Đình. Họ đã tập trung tại đây từ ngày 1/9 để chờ đón giây phút được xem diễu binh, diễu hành.

10.jpg
Khoảng 3h15 rạng sáng nay 2/9, xe tăng và khối bánh xích đã bắt đầu di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh, diễu hành sáng nay. Trên đường di chuyển, các chiến sĩ thuộc các khối nghiêm trang chào người dân trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành.

Người dân hò reo chào đón các khối bánh xích di chuyển vào vị trí chuẩn bị.
1.jpg
3.jpg
4.jpg
e293710b3a01b15fe810.jpg
Người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" chào đón các đoàn diễu binh

