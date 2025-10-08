Trao Giải Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Vinh danh 49 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân

Trao giải cho 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu

Ông Lê Quốc Minh và ông Lê Doãn Hợp trao giải cho các Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt Ban Tổ chức trao giải cho 5 Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và 19 Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Tại hạng mục 1: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh với giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng đang được triển khai rộng khắp toàn Thành phố Hà Nội với gần 500.000 (500 nghìn) đảng viên, 16 triệu lượt truy cập vào hệ thống với gần 400.000 (400 nghìn) tài khoản thường xuyên sử dụng. Thời gian tới, hệ thống sẽ triển khai tới các đảng bộ trên toàn quốc.

Ông Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được vinh danh với Nền tảng quản lý Doanh nghiệp - Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền.

Ông Phan Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Cơ sở dữ liệu của nền tảng từ hồ sơ của 4.568 (hơn 4,5 nghìn) doanh nghiệp, 12.268 (hơn 12 nghìn) hộ kinh doanh, hơn 500 hợp tác xã. Các giấy tờ được cập nhật tự động từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, với 20.318 (hơn 20 nghìn) bộ hồ sơ, 27.351 (hơn 27 nghìn) tệp kết quả. Doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại Lạng Sơn thành thạo sử dụng Nền tảng này.

Cục Thuế được vinh danh tại VDA 2025 với Hệ thống Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Từ ngày 2/4 đến 22/7/2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận 1.038.272 (hơn một triệu) tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân, 886.178 (gần 9 trăm nghìn) tờ khai đề nghị hoàn thuế. 75% số tờ khai được người nộp thuế sử dụng tờ khai gợi ý của hệ thống.

Hệ thống đã ban hành hơn 251 nghìn lệnh hoàn thuế với tổng số tiền chi hoàn đạt 1.250 (1 nghìn 200) tỷ đồng.

Ông Lê Long- Phó Cục trưởng Cục thuế đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng được vinh danh tại VDA 2025 với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành.

Người đại diện nhận giải là Thượng tá Hồ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Trung tâm.

6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã tiết kiệm khoảng 50.000 giờ công lao động, tương đương hơn 2.000 ngày làm việc, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng. Chuyển đổi số đã giúp giảm trên 65% thời gian xử lý văn bản, 70% thời gian tổ chức họp, tăng hiệu suất xử lý công việc lên khoảng 1.8 lần

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được vinh danh tại VDA 2025 với Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).

Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) ứng dụng AI, IoT, điện toán đám mây, giúp rút ngắn thời gian thủ tục, tăng minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình cửa khẩu hiện đại, thông minh và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Lào Cai.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đại diện nhận giải.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh với Loạt 6 giải pháp chuyển đổi số đồng bộ.

BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số với 6 giải pháp nổi bật: Không gian làm việc số B.One, Gen AI Search, tài khoản phong thủy và chiêm tinh học, bảo lãnh điện tử, Smart Payroll và định danh EKYC tổ chức, giúp số hóa toàn diện hoạt động giúp BIDV hướng tới trở thành định chế tài chính hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030.

Người đại diện nhận giải là bà Bùi Vân Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số BIDV.

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) được vinh danh với Hệ thống sản xuất và xuất khẩu thông minh.

Casumina đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng Big Data, AI, IoTs, Robotics và Blockchain nhằm tối ưu hóa sản xuất - xuất khẩu - quản trị. Hệ thống dữ liệu tập trung giúp tiết giảm 300 tỷ đồng/năm, ứng dụng Blockchain tạo Hộ chiếu Sản phẩm số theo chuẩn ISO, kiểm soát toàn bộ vòng đời sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng Giám đốc Casumina.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được vinh danh với Hệ sinh thái giải pháp số về nghiệp vụ và quản lý xuất bản, sản phẩm sách giáo khoa điện tử.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số với 15 giải pháp công nghệ trọng yếu như iPub, P-Office, QR Code chống sách giả và sách giáo khoa điện tử, rút ngắn quy trình xuất bản còn 4–6 tháng, tiết kiệm 20% chi phí. Năm 2024, hệ thống phục vụ 25 triệu người dùng.

Người đại diện nhận giải là ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được vinh danh với giải pháp Định danh số và Triển lãm cổ vật Triều Nguyễn.

Giải pháp đánh dấu bước đột phá trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế, khi mỗi cổ vật được gắn mã định danh duy nhất, số hóa 3D và lưu trữ trên blockchain, bảo đảm tính xác thực và bảo mật. Triển lãm số trên museehue.vn ứng dụng VR/AR, metaverse giúp công chúng trải nghiệm di sản sống động, thu hút hơn 6.500 lượt truy cập từ 40 quốc gia.

Ông Võ Quang Huy, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận giải thưởng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được vinh danh với Loạt giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng.

VietinBank đẩy mạnh chuyển đổi số trên 4 trụ cột: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ và Con người & Tổ chức. Đến Quý III/2025, ngân hàng đã triển khai gần 100 sáng kiến, 99% giao dịch thanh toán thực hiện trên kênh số, tạo trải nghiệm vượt trội. VietinBank thành lập Khối Dữ liệu & AI; lan tỏa văn hóa số với hơn 2,6 triệu lượt học về chuyển đổi số.

Người đại diện nhận giải là bà Phùng Thu Hà - Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh với giải pháp Ứng dụng AI trong chuyển đổi số Ngân hàng.

LPBank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với Core Banking Temenos, tổng đài đa kênh AI giúp giảm 50% khối lượng công việc. Trợ lý ảo IVR và phân tích hành vi người dùng, tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian phản hồi. Các giải pháp nhằm thúc đẩy mục tiêu trở thành ngân hàng số toàn diện.

Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc LPBank đại diện nhận giải.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng với Giải pháp Quản lý và tăng năng suất làm việc cho phòng thử nghiệm VILAS 882 tại DRC.

Phòng Thử nghiệm VILAS 882 DRC số hóa toàn bộ quy trình, tích hợp AI, SPC, GPT và lưu trữ cloud, tự động hóa báo cáo, cảnh báo, giảm 70% thời gian thu thập, 90% thời gian thống kê, tăng độ chính xác 99%, tăng 50% năng suất, lợi, minh bạch và hỗ trợ nhanh qua chatbot.

Người đại diện nhận giải là ông Hà Phước Lộc - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) được vinh danh với 4 giải Nền tảng Open Gateway cung cấp dịch vụ API từ mạng di động; Trợ lý ảo kỹ thuật Netmind; Hệ thống Quản lý cơ sở hạ tầng trong trung tâm dữ liệu Viettel; Hệ thống điều hành ứng cứu thông tin và cứu nạn trong thiên tai.

Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số.

Công ty CP Xi măng Xuân Thành được vinh danh với Hai giải pháp QCX Workplace và ứng dụng VNeID kiểm soát an ninh.

Xi măng Xuân Thành áp dụng QCX Workplace đồng bộ quy trình kiểm soát chất lượng, giảm sai sót và nâng độ tin cậy. Phòng thí nghiệm tự động phân tích mẫu trong 1–2 phút. Từ 2023, doanh nghiệp triển khai VNeID, căn cước gắn chip và camera AI, giúp chấm công thông minh, tối ưu an ninh, quản lý nhân sự hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Xuân Thành đại diện nhận giải.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được vinh danh với Bộ giải pháp MB AI AppProtect & AutoCredit mSME.

MB tăng tốc chuyển đổi số với 98,6% giao dịch số hóa, xử lý 5,1 tỷ giao dịch trong 6 tháng đầu 2025. Ứng dụng AI – app Protection bảo vệ 5.000 khách hàng với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, MB thu hút 2,2 triệu khách hàng mới, nâng tổng số lên hơn 32,3 triệu khách hàng.

Bà Phạm Thị Kim Phượng - Giám đốc dự án Nhà máy Số doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Quân đội đại diện nhận giải.

Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với giải pháp Ứng dụng công nghệ số giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện.

Với hơn 1 triệu lượt khách hàng đến khám và điều trị mỗi tháng, việc tiên phong ứng dụng công nghệ số tích hợp AI tự động hóa giám sát quy trình kỹ thuật bệnh viện đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh hiệu quả tuân thủ quy trình chuyên môn, khắc phục tức thì sai sót, đảm bảo an toàn người bệnh.

Bác sĩ Lê Thiện Quỳnh Như, Phó giám đốc bệnh viện đại diện nhận giải.

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với giải pháp Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành Ngân hàng.

Bộ ba nền tảng số Di-HDBank, Di-HDBiz và Digital Core Thought Machine tạo nên cuộc cách mạng toàn diện trong hệ sinh thái HDBank. Digital Core xử lý giao dịch thời gian thực. Trwoj lý tài chính số Di-HDBank ứng dụng AI, Voice AI; Di-HDBiz hỗ trợ quản trị dòng tiền linh hoạt. HDBank khẳng định vị thế tiên phong, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đại diện nhận giải.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng được vinh danh với Giải pháp Nền tảng AI hội thoại và hệ sinh thái Ứng dụng ezGenAI (CAIP-ezGenAI).

VPBank triển khai nền tảng GenAI tập trung, tích hợp đa mô hình ngôn ngữ lớn. Xây dựng các ứng dụng GenAI cung cấp dịch vụ cho khách hàng giúp giảm thời gian phản hồi từ 15 phút xuống dưới 10 giây, đối với nhân viên, các ứng dụng GenAI giúp tăng hiệu quả công việc từ 20-30%, giảm đáng kể chi phí vận hành.

Ông Nguyễn Tuấn Cường - Giám đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đại diện nhận giải.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội được vinh danh với Bộ giải pháp Giao thông công cộng thông minh.

Hà Nội triển khai bộ giải pháp số cho giao thông công cộng gồm thẻ vé ảo, phần mềm quản lý hạ tầng và hệ thống giám sát GPS, giúp thanh toán không tiền mặt, quản lý minh bạch, điều hành hiệu quả. Đến nay đã có 25.383.485 (hơn 25 triệu) lượt hành khách thụ hưởng tiện ích từ bộ giải pháp này.

Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội đại diện nhận giải.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an được vinh danh với Giải pháp số Quản trị thông minh cho bệnh viện.

Hơn 80.000 lượt khám chữa bệnh đã được xác thực qua CCCD, VNeID và VssID; 65.437 ca X-quang ngực đã được hỗ trợ phân tích bởi AI; 487 ca nhũ ảnh nghi ngờ ung thư vú được phát hiện sớm qua AI do bệnh viện thực hiện. Trên 90% người bệnh hài lòng với các tiện ích số của bệnh viện (năm 2024).

Thượng tá, BS CKII Trần Quang Pháp – Phó giám đốc phụ trách bệnh viện đại diện nhận giải.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được vinh danh với Loạt giải pháp số trong quản lý dự án xây dựng.

Phục Hưng Holdings ứng dụng BIM toàn diện trong quản lý xây dựng, từ thiết kế, phối hợp kỹ thuật đến kiểm soát chi phí, giúp giảm sai sót thiết kế dưới 5% và bóc tách khối lượng chính xác 99%. Khoảng 80% dự án, gồm Nhà ga Sân bay Long Thành mà Phục Hưng Holdings là thành viên của Liên danh Vietur và hàng loạt công trình lớn, đã áp dụng BIM.

Ông Đặng Trọng Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đại diện nhận giải.

Công ty Cổ phần AP Saigon Petro được vinh danh với Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện.

Từ năm 2020, AP Saigon Petro đã áp dụng 4 giải pháp chuyển đổi số gồm BASE, ERP, DMS và PORTAL, giúp giảm sai sót xuất hàng xuống dưới 0,1%, tăng trưởng doanh thu và tổng tài sản ổn định, mở rộng khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong đổi mới trong ngành dầu nhờn.

Ông Nguyễn Bảo Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AP Saigon Petr đại diện nhận giải.

Công ty Cổ phần Vinschool được vinh danh với Hệ sinh thái các phần mềm chuyển đổi số: VOne, SWB, EMS, Curriculum Mapping.

Vinschool xây dựng hệ sinh thái công nghệ giáo dục toàn diện giúp nâng cao trải nghiệm học tập, quản lý minh bạch và hiệu quả giáo dục cho khoảng 7.000 (7 nghìn) cán bộ nhân viên, giáo viên và 49.000 (49 nghìn) học sinh.

Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Chương trình và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh với Bộ giải pháp Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc.

Trung bình 35 triệu giao dịch mỗi ngày, Agribank vận hành hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với lượng giao dịch số chiếm trên 96%, ứng dụng AI và tự động hóa, lan tỏa văn hóa số đến vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy tài chính toàn diện và thanh toán điện tử.

Ông Nguyễn Khắc Trung - Trưởng Ban Ngân hàng số Agribank đại diện nhận giải.