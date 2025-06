Trải nghiệm Sun World Cát Bà đỉnh cao, hoàn tiền thả ga cùng NCB iziMobile

Ưu đãi hấp dẫn từ NCB iziMobile cho mùa hè sôi động

Mùa hè năm nay, đồng hành cùng hành trình khám phá đảo Cát Bà với nhiều trải nghiệm mới lạ, NCB triển khai ưu đãi giảm giá vé xem show diễn nghệ thuật đặc sắc “Bản giao hưởng Đảo Xanh– Symphony of the Green Island” và chuỗi trải nghiệm ẩm thực - giải trí đỉnh cao tại Xanh Island (trung tâm đảo Cát Bà, Hải Phòng).

Cụ thể, từ ngày 30/5/2025, khách hàng sẽ được giảm giá lên đến 45% khi mua vé show qua ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile. Đồng thời, du khách được tặng ngay 3 voucher hoàn tiền 20% (tối đa 50.000 đồng/giao dịch, tổng cộng 150.000 đồng) khi sử dụng NCB iziMobile thanh toán các dịch vụ tại Sun World Cát Bà hoặc tại các cơ sở kinh doanh hợp tác với NCB tại Xanh Island. Mỗi thao tác thanh toán quét QR trên ứng dụng NCB iziMobile không chỉ nhanh chóng, an toàn mà còn giúp khách hàng tối ưu chi tiêu trong chuyến du lịch. Du khách chỉ cần tải ứng dụng NCB iziMobile, đăng ký tài khoản thanh toán dễ dàng với căn cước công dân hoặc VNeID và nhận ngay những đặc quyền hấp dẫn.

NCB tung ưu đãi dành cho tất cả các khách hàng sử dụng ngân hàng số NCB iziMobile

Bên cạnh các ưu đãi dành riêng cho khách hàng vui chơi trải nghiệm Cát Bà dịp này, ngân hàng NCB còn có các chương trình ưu đãi dành cho tất cả các khách hàng sử dụng ngân hàng số NCB iziMobile. Cụ thể, khách hàng thanh toán hóa đơn tự động (điện, nước, internet, điện thoại…) qua NCB iziMobile sẽ nhận hoàn tiền 20%, tối đa 100.000 đồng/tháng cho các giao dịch từ 50.000 đồng. Đặc biệt, vào “Ngày Vàng” mùng 10 hàng tháng, khách hàng có thể nhận được hoàn tiền lên đến 50.000 đồng mỗi giao dịch.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng còn có thể dễ dàng mở tài khoản, phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nội địa, đăng ký trả góp trực tuyến với lãi suất 0% mà không cần đến quầy giao dịch. Trong đó, thẻ tín dụng ảo cho phép mua sắm trực tuyến ngay lập tức sau thời điểm phát hành thành công.

Cát Bà – điểm đến mùa hè bùng nổ trải nghiệm và dịch vụ đẳng cấp

Chương trình ưu đãi được bắt đầu đúng vào dịp 30/5 – thời điểm Cát Bà ra mắt chuỗi sản phẩm du lịch – giải trí – ẩm thực đẳng cấp mới. Tâm điểm mùa hè là show diễn “Symphony of the Green Island – Bản giao hưởng Đảo Xanh”. Chương trình do các đơn vị sản xuất hàng đầu thế giới H2O Events và LaserVision thực hiện, với sự tham gia của gần 40 vận động viên quốc tế đồng diễn trên sân khấu mặt biển 50.000m² tại bãi tắm Cát Bà. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết nàng tiên hạc và thuyết Ngũ hành, show diễn tái hiện dòng chảy thiên nhiên bằng nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp 3 bộ môn: jetski, flyboard, jetsurf, laser, pháo hoa cùng âm nhạc bùng nổ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác khó quên. Show diễn được tổ chức 5 đêm mỗi tuần từ 20h–20h30 (thứ 3, 5, 6, 7 và Chủ Nhật).

“Bản Giao hưởng Đảo Xanh” là show diễn đầu tiên tại Việt Nam được Guinness công nhận hai kỷ lục thế giới

Không chỉ “chiêu đãi” du khách bằng những màn nghệ thuật mãn nhãn, Xanh Island còn mang đến hàng loạt trải nghiệm đêm mới mẻ lần đầu có tại Cát Bà: Khu chợ đêm Vui-Fest tái hiện “food tour Hải Phòng thu nhỏ” với các gian hàng hải sản, đặc sản đường phố cùng sân khấu acoustic ngoài trời sôi động; tổ hợp hai nhà hàng mới ven biển – The Sea Beach Club (phong cách biển nhiệt đới) và The Forest Beach Club (rừng nhiệt đới sang trọng) – được thiết kế theo mô hình all-day dining, mở cửa xuyên suốt từ sáng đến đêm với thực đơn đa dạng và phục vụ bia thủ công Sun Kraftbeer hảo hạng, là những điểm dừng chân lý tưởng cho thực khách tận hưởng trọn vẹn ẩm thực Cát Bà trong ngày hè sôi động.

Chợ đêm Vui-Fest là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và các bạn trẻ

Với sự kết hợp giữa ưu đãi hấp dẫn và tiện ích vượt trội, NCB iziMobile sẽ đồng hành cùng khách hàng trong mọi trải nghiệm đáng nhớ mùa hè này tại thiên đường giải trí mới Xanh Island - Cát Bà.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.