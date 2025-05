Tin nóng công nghệ 10/5: Siêu tụ điện có thể thay thế pin truyền thống, lộ thông số Sony Xperia1 VII

1. Hé lộ thông số flagship sắp ra mắt Xperia 1 VII của Sony

Xperia 1 VII. Ảnh: Android Headlines

Sony sẽ ra mắt Xperia 1 VII vào ngày 13/5 với nhiều cải tiến đáng chú ý trong thiết kế và hiệu năng. Dựa trên các thông tin rò rỉ, thiết bị này sẽ trang bị hệ thống 3 camera sau, bao gồm cảm biến chính 48 MP, ống kính góc siêu rộng 12 MP và ống kính tele periscope 12 MP với khả năng zoom quang học liên tục từ 70 đến 200 mm.

Xperia 1 VII dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, kết hợp với tùy chọn RAM 12 hoặc 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 512 GB. Màn hình OLED 6,5 inch có khả năng quay trở lại độ phân giải 4K với tần số quét 120 Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và mượt mà. Pin dung lượng 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 30W và sạc không dây, đảm bảo thời lượng sử dụng kéo dài.

2. Tính năng mới đáng chú ý trên OnePlus 13s

OnePlus 13s. Ảnh: Amazon India

OnePlus chuẩn bị ra mắt OnePlus 13s – phiên bản quốc tế của mẫu OnePlus 13T từng giới thiệu tại Trung Quốc, với thiết kế nhỏ gọn, cấu hình cao cấp và tính năng mới đáng chú ý.

Thay thế nút Alert Slider truyền thống, OnePlus 13s đưa vào nút Plus Key – một nút bấm thông minh có thể tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ như mở camera, bật đèn pin hoặc chuyển sang chế độ im lặng. Nút này cũng được tích hợp AI, học hỏi thói quen người dùng để đưa ra gợi ý phù hợp.

OnePlus 13s sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6,32 inch, độ phân giải 2640 x 1216 pixel, tần số quét 120Hz. Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đi kèm tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Pin dung lượng 6.260mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W, đảm bảo thời lượng sử dụng ấn tượng.

3. NVIDIA điều chỉnh chip H20 để đáp ứng quy định xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Ảnh minh họa

NVIDIA đang điều chỉnh mẫu chip H20 – một trong ba bộ vi xử lý AI được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc – nhằm vượt qua các quy định kiểm soát xuất khẩu ngày càng chặt chẽ của Mỹ. Theo các nguồn tin thân cận, phiên bản cập nhật này sẽ được ra mắt vào tháng 5, giúp NVIDIA duy trì sự hiện diện tại một trong những thị trường AI lớn nhất thế giới.

Các quy định mới từ chính phủ Mỹ đã ngăn cản NVIDIA bán những con chip mạnh như H100 và A100 cho Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia. Để thích ứng, NVIDIA đã giới thiệu các dòng chip như H20, L20 và L2, nhưng việc ra mắt H20 đã bị trì hoãn do vấn đề tương thích với hệ thống khách hàng. Phiên bản điều chỉnh sắp tới được kỳ vọng sẽ cải thiện tình trạng này.

4. Siêu tụ điện mới có thể thay thế pin truyền thống

Công nghệ siêu tụ điện có thể giúp tạo ra các thiết bị sạc nhanh hơn. Ảnh: iStock

Các nhà khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã phát triển một siêu tụ điện mới, hứa hẹn thay thế pin truyền thống nhờ khả năng sạc siêu nhanh và tuổi thọ vượt trội. Bằng cách kết hợp ống nano carbon đơn vách (CNT) với polymer dẫn điện polyaniline (PANI), nhóm nghiên cứu đã tạo ra một vật liệu composite giúp tăng đáng kể mật độ năng lượng – điểm yếu cố hữu của siêu tụ điện.

Siêu tụ điện hoạt động dựa trên nguyên lý tích điện tĩnh điện, cho phép sạc và xả gần như tức thì mà không cần phản ứng hóa học, từ đó kéo dài tuổi thọ thiết bị. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là khả năng lưu trữ năng lượng thấp hơn pin lithium-ion. Với thiết kế mới, các phân tử PANI hoạt động như các "tế bào năng lượng" siêu nhỏ, liên kết chặt chẽ với mạng lưới CNT, giúp tăng khả năng lưu trữ và cung cấp năng lượng nhanh chóng.

5. Sản xuất hydro xanh từ nước tiểu giúp tiết kiệm 27% năng lượng

Hệ thống điện phân urê không màng. Ảnh: Đại học Adelaide

Các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) và Trung tâm Khoa học Carbon và Đổi mới (COE-CSI) đã phát triển hai hệ thống điện phân mới, sử dụng ure trong nước tiểu và nước thải để sản xuất hydro xanh hiệu quả hơn. So với phương pháp điện phân nước truyền thống, các hệ thống này giảm tiêu thụ điện năng từ 20% đến 27% và không tạo ra các sản phẩm phụ độc hại như nitrat hay nitrit.

Đột phá này mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất hydro xanh, đặc biệt tại các khu vực thiếu nước sạch hoặc cần xử lý nước thải, góp phần vào mục tiêu giảm phát thải carbon toàn cầu.

6. Lãnh đạo Big Tech kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hạ tầng AI và nới lỏng xuất khẩu chip

Chủ tịch OpenAI, AMD, CoreWeave và Microsoft tại phiên điều trần của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông của Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu các công ty OpenAI, Microsoft và AMD nhấn mạnh rằng Mỹ cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và nới lỏng quy định xuất khẩu chip AI để duy trì lợi thế cạnh tranh trước Trung Quốc.

Brad Smith, Chủ tịch Microsoft, cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI vững chắc là thiết yếu để đảm bảo công nghệ AI được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, kêu gọi hỗ trợ phát triển trung tâm dữ liệu, hệ thống năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của AI.

Các lãnh đạo Big Tech cảnh báo rằng việc tiếp tục hạn chế xuất khẩu chip AI có thể khiến Mỹ mất thị phần vào tay các đối thủ Trung Quốc.

Theo Reuters, Phone Arena, Android Headlines, IE