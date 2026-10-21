Lộ diện pháp nhân Hồng Kông nắm hơn 36% vốn công ty của ông Phạm Nhật Vượng

Smart & Green Trans Limited (SGT) có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) nắm hơn 36% vốn tại GSM VN Holding. Động thái này nằm trong kế hoạch GSM VN Holding tăng vốn điều lệ và chuẩn bị IPO tại Hồng Kông.

Thông tin trên được CTCP GSM VN Holding công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20/10, GSM VN Holding tăng vốn điều lệ từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 10.578 tỷ đồng, tức 24%.

Vốn góp vẫn giữ nguyên ở mức gần 19.491 tỷ đồng nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài giảm từ 45% xuống 36,1%. Phần vốn còn lại thuộc về nguồn vốn tư nhân trong nước, chiếm hơn 63,8%, tương ứng hơn 34.401 tỷ đồng.

Có một chi tiết đáng chú ý là chỉ nắm hơn 36% vốn điều lệ nhưng Smart & Green Trans nắm giữ tới 80% số cổ phần phổ thông (hơn 2,42 tỷ cổ phiếu). Có nghĩa doanh nghiệp này có thể nắm quyền biểu quyết chi phối khi mà số cổ phần ưu đãi thường không có quyền biểu quyết.

Bản công bố thông tin vào ngày 20/10/2026. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trước đó, vào ngày 8/10, GSM VN Holding cho biết Smart & Green Trans Limited (SGT), có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) nắm 45% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, người đại diện theo ủy quyền của SGT là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT GSM VN Holding, còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai ông Phạm Nhật Vượng) là Tổng giám đốc. Hiện tại, cả hai cá nhân này cùng đóng vai trò là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông tin từ báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup, ngày 28/11/2025, HĐQT tập đoàn đã thông qua việc tham gia góp vốn thành lập SGT tại Hong Kong.

Bản công bố thông tin vào ngày 8/10/2026. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm bao nhiêu cổ phần tại GSM VN Holding?

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 8/6, HĐQT Vingroup (Mã: VIC) phê duyệt việc doanh nghiệp được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ chủ tịch Phạm Nhật Vượng, những người có liên quan khác của ông Vượng do ông Vượng chỉ định trong tương lai để tăng tỷ lệ sở hữu của Vingroup trong nhóm công ty liên quan.

Với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải sẽ nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP GSM VN Holding.

Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty Smart& Green Trans Limited.

Theo tìm hiểu, thời điểm mới thành lập (9/3/2026) GSM VN Holding có vốn điều lệ 43.313 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng ông Vượng nắm gần 45% vốn. Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) sở hữu gần 35%

Hai người con của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả) và Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ), mỗi người nắm hơn 7,5% vốn. Tập đoàn Vingroup góp hơn 5% vốn.

Trụ sở chính GSM VN Holding đặt tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.