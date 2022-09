Tập đoàn Rafael cho ra mắt tên lửa Spike phiên bản hải quân

Họ của dòng tên lửa hải quân Spike được trang bị các cảm biến CCD hoặc IIR điện quang hiện đại, hoạt động ngày/đêm trong mọi thời tiết, đồng thời lắp đặt một đầu đạn hiệu ứng nổ lõm kép tandem.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Quỹ đạo parabon cao cho phép đầu đạn tấn công mục tiêu tại vị trí dễ bị tổn thương với độ chính xác cao. Tất cả các chủng loại tên lửa Họ hải quân Spike đều có chi phí vòng đời thấp do độ tin cậy và tính ổn định cao, các nhóm tên lửa khác nhau nhưng đều có tính tương đồng trong sản xuất và hỗ trợ hậu cần kỹ thuật. Hệ thống tên lửa có thể được tích hợp với các trang thiết bị hiện có trên chiến hạm để xử lý các mục tiêu từ dữ liệu do các cảm biến khác thu được.

Spike là tên lửa chống tăng và chống bộ binh theo nguyên tắc “bắn – quên” có đầu đạn hiệu ứng nổ lõm kép tandem nổ phá mảnh (HEAT) của Israel. Tên lửa do Công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel thiết kế và phát triển. Chủng loại tên lửa này có các biến thể di động mang vác, phóng từ xe cơ giới và phóng từ trực thăng tấn công.

Spike ER (Phạm vi mở rộng) có tầm bắn tối thiểu 400 m, tầm bắn tối đa 8.000 m (5,0 mi). Spike NLOS (Non Line Of Sight) tấn công ngoài tầm nhìn là phiên bản vũ khí tầm siêu xa, theo tuyên bố, tầm bắn tối đa đạt được là 50 km khi phóng từ trực thăng và đến 32 km từ các phương tiện chiến đấu trên bộ và các hạm tàu hải quân. Đây là tên lửa lớn nhất so với các biến thể Spike khác, trọng lượng tổng thể của đạn đạt khoảng 70 kg (150 lb).

Tổ hợp tên lửa hải quân Naval Spike ER là một loại tên lửa thành viên thuộc Họ tên lửa hải quân Spike của Rafael, bao gồm một tháp phóng nhẹ, nhỏ gọn, ổn định mang 4 tên lửa trên giá phóng cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực, tầm bắn hiệu quả đến 8 km.

Hệ thống đảm bảo thực hiện nhanh chóng quy trình vòng lặp từ cảm biến đến khai hỏa (sensor-to-shooter) trong các tình huống tấn công và phòng thủ ngày/đêm, hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả cao với độ chính xác phẫu thuật.

Giá treo phóng tên lửa tương thích với nhiều phương tiện mang, từ xuồng cao su với khung sàn cứng (RHIB) đến các hạm tàu trung bình và hạng nặng hơn. Rafael tuyên bố tên lửa Spike - ER của hải quân có thể được trang bị đầu đạn chống tăng nổ phá lượng nổ mạnh (HEAT) hoặc đạn xuyên giáp phân mảnh nổ phá (PBF).

Tên lửa hải quân Spike NLOS là loại thành viên khác thuộc Họ tên lửa hải quân SPIKE của Rafael. Đây là tên lửa đa năng có điều khiển dẫn đường điện quang, tầm bắn trên biển và mặt đất lên đến 32 km với độ chính xác cao và khả năng thay đổi mục tiêu trên đoạn giữa đường bay.

Tên lửa được trang bị nhiều loại đầu đạn, liên kết dữ liệu không dây đến tên lửa, một ưu thế độc đáo trong khả năng tiêu diệt mục tiêu không nằm trong tầm ngắm (NLOS), khả năng chuyển đổi mục tiêu giai đoạn giữa và hủy bỏ nhiệm vụ. Spike NLOS có thể sử dụng hiệu quả trong cả tình huống chiến đấu tấn công và tác chiến phòng ngự.

Ngoài việc tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn, Spike NLOS, sử dụng hệ thống quang điện tử có thể cung cấp thông tin tình báo chiến thuật, đánh giá thiệt hại của mục tiêu theo thời gian thực. Tổ hợp tên lửa hải quân Spike NLOS được thiết kế tích hợp vào hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát của chiến hạm. Tên lửa nhận dữ liệu mục tiêu từ hệ thống TAS nhúng, cảm biến ngoài của chiến hạm, trung tâm C4I hoặc từ máy bay không người lái (UAV).

Theo Military Leak