Tài sản hiếm có tại Hải Phòng: Nhà phố Vinhomes giá ngang chung cư, “miễn nhiễm” biến động lãi suất

Chuyện lạ đang xảy ra tại Dương Kinh, Hải Phòng: giữa lúc các ngân hàng thương mại nhà nước tăng lãi vay lên 12 - 14%, lượng khách hàng xuống tiền tại Vinhomes Golden City không hề giảm.

Lời giải nằm ở chính sách hỗ trợ lãi suất 0% cho khoảng thời gian siêu dài - tới 36 tháng. Tại đây, nhà phố Vinhomes có mức giá chỉ ngang chung cư, vốn sở hữu ban đầu chỉ hơn 1 tỷ đồng và miễn nhiễm mọi biến động lãi suất.

Mua nhà “vô lo” giữa biến động lãi suất

Trái ngược với việc các ngân hàng nhà nước (nhóm Big4) tăng lãi suất lên 12 - 14%, nhiều ngân hàng tư nhân và nước ngoài vẫn đang triển khai các gói cho vay mua nhà với lãi suất phổ biến trong khoảng 6,5 - 9%/năm. Nhờ đó, người mua nhà hiện vẫn có nhiều lựa chọn nguồn vốn với chi phí tài chính hợp lý.

Tại Dương Kinh, Hải Phòng, sức mua còn tăng nhiệt nhờ “bom tấn” ưu đãi lãi suất 0% tới 36 tháng của Vinhomes Golden City. Theo đó, người mua có thể vay tới 80% giá trị quyền sử dụng đất và thương mại (sản phẩm giãn xây), đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian tới 3 năm. Với cấu trúc này, khách hàng chỉ cần chuẩn bị hơn 1 tỷ đồng vốn tự có là đã có thể sở hữu nhà phố “hàng hiệu” trong một đại đô thị all-in-one tại trung tâm phát triển mới phía Nam Hải Phòng.

Vinhomes Golden City “gây sốt” với chính sách hỗ trợ lãi suất kéo dài tới 36 tháng

Chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng được đánh giá là ưu đãi dài nhất và tốt nhất trên thị trường hiện nay. Trong suốt 3 năm đầu, người mua hoàn toàn không phải chịu áp lực lãi vay, đồng nghĩa với việc khoản tài chính phải chi trả hàng tháng được giảm đáng kể so với mô hình vay mua nhà thông thường.

3 năm này cũng được xem là khoảng đệm tài chính quan trọng. Đây là giai đoạn người mua có thể tập trung tích lũy thêm nguồn lực, ổn định thu nhập hoặc tận dụng các cơ hội kinh doanh, cho thuê nếu sử dụng bất động sản vào mục đích thương mại.

Đối với khách mua để ở, lợi ích của chính sách này càng rõ rệt. Khi chi phí tài chính được kiểm soát trong những năm đầu - giai đoạn thường phát sinh nhiều khoản chi lớn khi chuyển về nhà mới, người mua sẽ chủ động hơn trong việc cân đối dòng tiền và kế hoạch dài hạn của gia đình.

Tận dụng chính sách ưu đãi lãi suất hôm nay, vì thế, được các chuyên gia xem là giải pháp thông minh để vừa không bỏ lỡ cơ hội ở đầu chu kỳ thị trường, vừa ung dung trước mọi biến động kinh tế vĩ mô, đồng thời hưởng lợi lớn ngay khi lãi suất hạ nhiệt.

“Lãi suất cao thực tế chỉ làm thị trường chậm lại, chứ không đủ để kéo giá nhà xuống. Một nghịch lý của thị trường bất động sản là: giá thường không giảm khi thị trường xấu, nhưng lại tăng rất nhanh khi thị trường tốt trở lại”, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, chia sẻ.

Nhà phố giá chung cư - Cơ hội vàng trước “độ trễ” của thị trường

Không chỉ gây chú ý bởi chính sách tài chính “vô lo”, sản phẩm tại Vinhomes Golden City còn tạo nên lợi thế đáng kể về giá so với mặt bằng chung.

Hiện, nhà phố Vinhomes Golden City có mức giá từ 5 - 6 tỷ đồng/căn. Cùng tầm tiền này tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hải Phòng, người mua thường chỉ có thể sở hữu một căn hộ cao cấp diện tích 70 - 90 m². Trong khi đó, tại Vinhomes Golden City, người mua có thể tiếp cận nhà phố thấp tầng với quy mô 4 tầng và diện tích sử dụng lớn lên đến 250m2.

Sở hữu nhà phố Vinhomes tại Vinhomes Golden City dễ dàng hơn sở hữu căn hộ chung cư

Không gian sống càng tạo khác biệt rõ rệt. Nhà phố mang lại nhiều lựa chọn hơn cho việc bố trí công năng: phòng khách, bếp, khu sinh hoạt chung, phòng ngủ riêng cho từng thành viên, thậm chí cả không gian làm việc hoặc giải trí tại nhà. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các gia đình đa thế hệ.

Ngoài ra, nhà thấp tầng còn sở hữu những lợi thế khó thay thế, như ô tô đỗ cửa, tính riêng tư cao và sự chủ động trong sử dụng không gian. Trong bối cảnh các đô thị lớn phải đối mặt với áp lực về chỗ đỗ xe và mật độ cư dân, các yếu tố này ngày càng được người mua quan tâm.

Khi kết hợp với hệ sinh thái tiện ích nội khu đồng bộ: từ không gian xanh và mặt nước lên đến 41ha, 5 công viên đa dạng chủ đề, khu vui chơi, thể thao đến các dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, tài sản thực tại Vinhomes Golden City càng thêm nổi bật nhờ đáp ứng đồng thời cả nhu cầu ở, kinh doanh và đầu tư, tích sản.

Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản thường ghi nhận những “độ trễ” về giá trong giai đoạn đầu phát triển của một khu vực. Nhưng khi hạ tầng hoàn thiện và dân cư gia tăng, mặt bằng giá sẽ nhanh chóng được điều chỉnh theo tốc độ đô thị hóa.

“So với quy mô kinh tế, giá bất động sản Hải Phòng đang rẻ nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Đầu tư ở khu vực cận trung tâm, gần khu công nghiệp, kết nối nhanh ra cảng biển, dư địa tăng giá sẽ rất rộng”, ông Nguyễn Anh Quê,Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch G6 Group, phân tích.

Dương Kinh - nơi Vinhomes Golden City tọa lạc, hội tụ đủ mọi lợi thế đó khi nằm trên trục kết nối giữa trung tâm với nhiều khu kinh tế và hệ thống cảng biển lớn của Hải Phòng. Sở hữu nhà phố Vinhomes Golden City ngay thời điểm này chính là cơ hội có 1-0-2 đón sóng phát triển chung của khu vực và thành phố Cảng.