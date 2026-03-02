Về quê ăn Tết, Việt kiều Hải Phòng “chốt” liền 2 căn Vinhomes Golden City trong một ngày

Trở về Hải Phòng sau nhiều năm sinh sống tại Canada, ông Dennis Hoàng (52 tuổi) chỉ coi đây là chuyến thăm quê bình thường vào dịp Tết. Nhưng sau khi cùng người nhà tham dự sự kiện tri ân The Golden Bloom vào cuối tháng 2/2026, Việt kiều này đã nhanh chóng trở thành chủ sở hữu của 2 căn thấp tầng tại Vinhomes Golden City.

Từ chuyến về quê ăn Tết đến quyết định đầu tư bất ngờ

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi đặt bút ký vào hợp đồng đặt cọc, ông Dennis Hoàng cho biết, việc đầu tư trong nước với người ở xa như ông thường đi kèm tâm lý dè dặt, nhất là về pháp lý và khả năng quản lý tài sản. Tuy nhiên, khi những quy định cởi mở hơn trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) áp dụng vào thực tiễn, niềm tin và cơ hội của nhóm Việt kiều cũng tăng lên.

“Tôi nghĩ nếu đã có cơ hội sở hữu hợp pháp, minh bạch thì không nên bỏ lỡ. Vấn đề còn lại chỉ là chọn đúng sản phẩm”, ông Hoàng nói.

Hơn 1.000 khách hàng tham gia sự kiện The Golden Bloom vào ngày 28/2 tại Hà Nội

Theo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, sau hợp nhất với Hải Dương, tính đến tháng 10/2025, Hải Phòng có khoảng 130.000 người đang sinh sống tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối đóng góp cho phát triển thành phố trong 5 năm qua ước đạt hơn 1,4 tỷ USD. Sau những điều chỉnh về khung pháp lý, dòng vốn có xu hướng chảy mạnh vào các kênh dài hạn, trong đó, bất động sản được ưa chuộng hơn cả khi phù hợp với tâm lý nắm giữ tài sản gắn liền với quê hương.

Tại Dương Kinh, Vinhomes Golden City thu hút sự quan tâm của đông đảo Việt kiều, nhất là trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán khi nhiều sự kiện kích cầu được tổ chức sôi động. Riêng sự kiện The Golden Bloom diễn ra vào ngày 28/2, đã thu hút hơn 1.000 khách hàng tham gia trực tiếp và 30.000 lượt xem livestream online. Nhiều phần quà có giá trị lên đến 900 triệu đồng đã được trao tay, không chỉ thể hiện sự tri ân, mà còn là lời cam kết đồng hành bền vững của chủ đầu tư dành cho khách hàng.

“Ưu đãi chồng ưu đãi giúp khách hàng hưởng lợi khi xuống tiền ngay tại thời điểm này. Đi cùng tiềm năng tăng trưởng lớn từ hạ tầng khu vực, pháp lý rõ ràng, thương hiệu chủ đầu tư uy tín, giúp tôi yên tâm chốt 2 căn nhà phố ngay trong ngày”, ông Dennis Hoàng cho biết.

Các phần quà giá trị lên tới 900 triệu đồng đã tìm được chủ nhân may mắn, khởi đầu một năm tài lộc thăng hoa tại Vinhomes Golden City

Lựa chọn tích sản dài hạn của dòng kiều hối

Phát biểu tại sự kiện The Golden Bloom diễn ra vào 28/2, Chuyên gia tài chính - TS. Vũ Đình Ánh nhận định, bất động sản thuộc nhóm “tài sản thực” có giá trị lớn nhất trong cấu trúc tài sản toàn cầu và thường vận động cùng chu kỳ tăng trưởng kinh tế. Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao nhiều năm và Dương Kinh đang định hình là trung tâm giao thương - logistics mới chính là thị trường tài sản thực hấp dẫn.

“Thị trường Hải Phòng hấp dẫn các nhà phát triển tài sản thực, có uy tín cũng như các nhà đầu tư tài sản thực trung, dài hạn, có tầm nhìn và tiềm lực tài chính mạnh. Theo đó, giá tài sản thực ở Hải Phòng sẽ đi lên một cách đều đặn ổn định và bền vững”.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City đã cho thấy lợi thế vượt trội trên thị trường. Dự án không còn nằm trên bản vẽ mà dần hiện hữu thực tế, sản phẩm đã ấn định thời gian bàn giao giai đoạn 1, dự kiến vào quý IV năm nay. Quy mô hơn 240 ha, Vinhomes Golden City sở hữu tới 41ha cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích “all-in-one” chất lượng quốc tế.

Đặc biệt, mỗi căn nhà phố tại đây chỉ có giá từ 5 - 6 tỷ đồng. Mức giá này được xem là điểm vào hấp dẫn khi so sánh với mặt bằng tại các đô thị lớn có cùng tiềm năng phát triển. Thậm chí, mức giá của những sản phẩm nhà phố này còn cạnh tranh hơn cả loại hình căn hộ cao cấp đang mở bán tại trung tâm Hải Phòng.

Cùng với giá bán, khả năng khai thác dòng tiền của Vinhomes Golden City cũng được xem như một điểm cộng, khi có thể đưa vào sử dụng hoặc cho thuê ngay do hạ tầng đã hoàn thiện. Kết hợp cùng lợi thế quy hoạch đồng bộ, tiện ích “all-in-one”, hạ tầng kết nối đa phương thức và định hướng phát triển trở thành trung tâm giao thương quốc tế của khu vực. Đây là điểm cộng quan trọng với nhóm Việt kiều, bởi tài sản không chỉ để tích lũy mà còn phải có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Nhà phố Vinhomes Golden City đang có mức giá thấp hơn căn hộ cao cấp khu vực trung tâm

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng và quà tặng đi kèm cũng tạo lợi thế so sánh rõ rệt cho Vinhomes Golden City. Đặt lên bàn cân với nhiều sản phẩm căn hộ cùng tầm ngân sách, nhà phố tại Vinhomes Golden City mang lại diện tích sử dụng lớn hơn, lên tới 250 m2 và quyền sở hữu đất lâu dài.

Chưa kể vào thời điểm hiện tại, khách mua được hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng cho khoản vay 80% giá trị quyền sử dụng đất và thương mại, đưa vốn sở hữu ban đầu về mức chỉ từ 1,2 tỷ đồng. Với nhóm khách chưa đủ tài chính hoặc muốn phân bổ dòng tiền đa kênh, trợ lực này đặc biệt quan trọng, giúp họ vừa có cơ hội sở hữu sớm tài sản, vừa an toàn trước mọi biến động lãi suất vĩ mô.

Đi cùng với đó là loạt ưu đãi hấp dẫn khác, như ưu đãi 4,5% với căn liền kề, 5,5% với biệt thự; ưu đãi thanh toán sớm tới 7,5% và hàng loạt quà tặng giá trị trong từng thời điểm, như tặng vàng, tặng xe… Nhiều nhà đầu tư đánh giá đây là thời điểm thuận lợi nhất để sở hữu bất động sản tại Thành phố Kim Cảng tỷ đô.

Thành phố Kim Cảng đang là tọa đầu đầu tư hấp dẫn của dòng tiền kiều hối

Ở góc nhìn thị trường, giới chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện tại là cơ hội cuối cùng để sở hữu bất động sản thấp tầng tại trung tâm mới phía Nam Hải Phòng. Bởi khi hạ tầng khu vực hoàn thiện và quỹ đất ngày càng thu hẹp, mặt bằng giá sẽ leo lên những nấc thang mới.