Nghệ thuật “chế tác” căn hộ hàng hiệu tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences

Từ những đường nét thiết kế tinh tế đến việc tuyển chọn vật liệu cao cấp thượng hạng, mỗi chi tiết tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences phản ánh nghệ thuật kiến trúc chuẩn mực, nơi vẻ đẹp được kiến tạo bằng sự tinh xảo và tư duy vượt thời gian, góp phần tôn vinh đẳng cấp khác biệt của những chủ nhân thành đạt.

Tuyệt tác kiến trúc khai mở mọi giác quan

Là dự án hàng hiệu tiên phong tại khu vực Long Biên, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences của Sunshine Group mang đến chuẩn sống khác biệt với bộ sưu tập Sky Villa thông tầng có diện tích sử dụng từ 100m² đến 300m², cho phép gia chủ tự do cá nhân hóa không gian theo phong cách riêng, biến mỗi Sky Villa thành một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thiết kế thông tầng với chiều cao khoáng đạt kết hợp hệ kính Low-E kịch trần mang đến một không gian rộng mở, ngập tràn ánh sáng, đồng thời tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt và chống tia UV. Từ mỗi căn Sky Villa, gia chủ có thể tận hưởng tầm nhìn đắt giá ra cảnh quan nội khu xanh mát, hay mặt hồ Harmony thanh bình hoặc hướng sân golf Long Biên khoáng đạt, mở ra trải nghiệm sống thư thái, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Các căn Sky Villa Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences trang bị kính Low E từ sàn đến trần mang đến tầm view panorama, phá vỡ giới hạn không gian trong & ngoài

Đặc biệt, 100% các căn Sky Villa đều sở hữu không gian sân vườn và bể bơi riêng với tổng diện tích lớn nhất lên tới 52m2, tương đương một căn hai phòng ngủ ở nhiều dự án hiện nay. Trong đó, bể bơi có diện tích lên tới 20–30m², kiến tạo nên một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay giữa tầng không. Đặc biệt, bể bơi này tích hợp công nghệ nâng - hạ sàn hiện đại, cho phép chuyển đổi công năng linh hoạt, dễ dàng theo nhu cầu của gia chủ chỉ với một nút bấm. Sự kết hợp giữa khu vườn xanh mát và bể bơi thư thái mang đến những phút giây thư giãn trọn vẹn, tái tạo năng lượng sau một ngày dài, biến mỗi khoảnh khắc sống đều trở thành một đặc quyền dành cho những chủ nhân tinh hoa.

100% Sky Villa sở hữu bể bơi riêng, mang lại không gian thư giãn dễ chịu

Vật liệu thượng hạng, tiêu chuẩn bàn giao từ các thương hiệu danh tiếng

Trong phân khúc Branded Residences, vật liệu được xem là ngôn ngữ thể hiện đẳng cấp. Những thương hiệu hàng đầu thế giới thường sử dụng các loại đá quý hiếm, gỗ tự nhiên tuyển chọn và các thiết bị nội thất mang tính biểu tượng nhằm tạo nên giá trị khác biệt cho từng sản phẩm. Tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong từng chi tiết hoàn thiện.

Bên cạnh hệ kính Low-E cao cấp giúp tối ưu hiệu quả cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng, dự án sử dụng đá Lemurian Blue – dòng đá bán quý nổi tiếng với những vân ánh xanh độc bản cùng khả năng chống tia UV và độ bền vượt thời gian. Song hành cùng đó là sàn gỗ tự nhiên nhập khẩu, hệ trần thạch cao khung chìm đồng bộ cùng các dòng vật liệu hoàn thiện danh tiếng từ châu Âu như Atlas Concorde, Marazzi, Kronoswiss/Kronotex… Ngay cả những chi tiết ít được chú ý nhất cũng được chăm chút kỹ lưỡng, từ các bậc cầu thang ốp đá tự nhiên, lan can kính cường lực đến hệ tay vịn và phụ kiện kim loại cao cấp. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể sang trọng, tinh tế và giàu giá trị thẩm mỹ, phản ánh tinh thần chế tác đặc trưng của dòng Branded Residences dành cho giới tinh hoa.

Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong từng khu vực chức năng. Không gian bếp được ví như “trái tim” của căn nhà, nơi quy tụ những thiết bị đến từ các thương hiệu chế tác danh tiếng châu Âu như Gaggenau, Miele, De Dietrich hoặc tương đương. Đặc biệt, bếp được trang bị công nghệ Invisible Cooktop là hệ thống bếp cảm ứng được giấu hoàn toàn bên dưới mặt bàn đá, tạo nên bề mặt liền mạch, tinh gọn. Đây không chỉ là những thiết bị gia dụng cao cấp mà còn là biểu tượng của kỹ nghệ chế tác đỉnh cao, mang đến trải nghiệm nấu nướng chuẩn mực cho những chủ nhân am hiểu giá trị sống tinh hoa.

Không gian bếp sử dụng thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu châu Âu như như Gaggenau, Miele, De Dietrich

Trong khi đó, phòng tắm được kiến tạo như một spa riêng tư giữa tầng không. Hệ thiết bị từ Gessi, Axor, Dornbracht hay Duravit kết hợp cùng đá tự nhiên, vách kính cường lực và hệ chiếu sáng được xử lý tinh tế tạo nên một không gian thư giãn đầy cảm xúc. Mỗi trải nghiệm đều được chăm chút để biến những khoảnh khắc thường nhật trở thành hành trình tận hưởng và tái tạo năng lượng.

Phòng tắm sử dụng đá tự nhiên, vách kính cường lực kết hợp thiết bị cao cấp từ các thương hiệu châu Âu

Không dừng lại ở vẻ đẹp hữu hình, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences còn hướng tới chuẩn sống tương lai với hệ thống Smart Home hiện đại và công nghệ AI trong quản lý vận hành. Mọi tiện ích đều được cá nhân hóa, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi, an toàn và thông minh hơn trong từng tương tác.

Sự cộng hưởng giữa kiến trúc đẳng cấp, vật liệu thượng hạng và công nghệ tiên tiến đã kiến tạo nên những căn Sky Villa khác biệt tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences.