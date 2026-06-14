Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

Cú đúp giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards trong tháng 5/2026 không chỉ khẳng định năng lực phát triển dự án, triết lý nhất quán và cam kết mạnh mẽ của Masterise Homes trong việc không ngừng nâng tầm chuẩn sống đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu: từ “nhà phát triển” bất động sản cao cấp thành “nhà định chuẩn” bất động sản hàng hiệu.

Khi giải thưởng quốc tế là minh chứng cho năng lực “Nhà định chuẩn”

Trong hệ thống giải thưởng bất động sản châu Á, Real Estate Asia Awards được xem là thước đo uy tín, đánh giá các nhà phát triển thông qua tầm nhìn chiến lược, năng lực thực thi, khả năng thích ứng cùng những sáng kiến có tác động tích cực lên thị trường. Với hội đồng giám khảo đến từ EY, PwC, KPMG và Rajah & Tann Singapore, giải thưởng được xây dựng trên nền tảng đánh giá độc lập và khách quan.

Đại diện Masterise Homes nhận cúp vinh danh tại hạng mục Developer of the Year - Vietnam 2026. Nguồn ảnh: Real Estate Asia Awards 2026.

Riêng hạng mục Developer of the Year mang ý nghĩa như một sự công nhận toàn diện của thị trường ở cấp độ doanh nghiệp. Đây là danh hiệu không chỉ dành cho các nhà phát triển sở hữu danh mục dự án nổi bật mà còn tôn vinh năng lực duy trì tiêu chuẩn phát triển và tạo dựng giá trị dài hạn.

Đặt cạnh thành tích tại Asia Pacific Property Awards hồi đầu tháng 5/2026, giải thưởng Developer of the Year - Vietnam 2026 cho thấy Masterise Homes đang được nhìn nhận trong một hệ quy chiếu rộng hơn. Nếu APPA ghi nhận sự xuất sắc ở cấp độ dự án, thì Real Estate Asia Awards công nhận tầm vóc ở cấp độ nhà phát triển. Hai giải thưởng quốc tế uy tín trong cùng một thời điểm không chỉ nối dài chuỗi thành tựu danh giá của thương hiệu mà còn cho thấy cách thị trường quốc tế đang định vị Masterise Homes như một doanh nghiệp có khả năng hiện thực hóa các tiêu chuẩn thành nền tảng phát triển xuyên suốt.

Đây cũng là khác biệt giữa một nhà phát triển sở hữu dự án nổi bật và một thương hiệu có khả năng định hình chuẩn mực thị trường. Một dự án có thể tạo dấu ấn trong một giai đoạn nhất định, nhưng chỉ những hệ tiêu chuẩn được duy trì qua nhiều sản phẩm, nhiều phân khúc và nhiều giai đoạn vận hành mới có thể tạo dựng niềm tin dài hạn.

The Global City - đô thị được quy hoạch bài bản và đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Nguồn ảnh: Masterise Homes.

Với Masterise Homes, vai trò này được thể hiện qua danh mục phát triển từ các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế đến những dòng sản phẩm mang dấu ấn riêng. Dù phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau, các dự án đều được phát triển trên nền tảng nhất quán, lấy trải nghiệm sống, cộng đồng cư dân và giá trị dài hạn làm trọng tâm.

Branded Living: triết lý nền tảng đứng sau không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Tại Masterise Homes, bất động sản hàng hiệu không chỉ được xác lập bằng tên tuổi hay hình ảnh, mà bằng khả năng chuyển hóa các tiêu chuẩn thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong thực tế.

Cụ thể, không gian sống hàng hiệu được nhận diện qua các yếu tố cốt lõi từ tư duy đến trải nghiệm gồm: vị trí đỉnh cao, sản phẩm chất lượng, dịch vụ chất lượng, sự nhất quán, tính khan hiếm, tính biểu tượng và triết lý phát triển rõ ràng. Trong đó, vị trí góp phần tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn, chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi quy hoạch, vật liệu và tiêu chuẩn hoàn thiện, còn dịch vụ đóng vai trò duy trì chất lượng sống sau bàn giao.

Quan trọng hơn, chất lượng hàng hiệu phải được duy trì nhất quán từ ý tưởng đến thực thi, từ ngày ra mắt cho đến quá trình vận hành suốt vòng đời sản phẩm. Khi kết hợp cùng tính khan hiếm, tính biểu tượng và một triết lý phát triển đủ rõ, bất động sản cao cấp không đơn thuần là câu chuyện sở hữu tài sản, mà trở thành một dấu ấn sống có bản sắc, có vị thế và có khả năng duy trì giá trị bền vững theo thời gian.

Đây cũng là tinh thần cốt lõi của Branded Living mà Masterise Homes tiên phong định chuẩn và theo đuổi. Triết lý này giúp doanh nghiệp mở rộng những giá trị của bất động sản hàng hiệu quốc tế sang nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đồng thời điều chỉnh phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Mỗi dòng sản phẩm do Masterise Homes phát triển đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế, bản sắc kiến trúc và trải nghiệm sống riêng. Nguồn ảnh: Masterise Homes.

Từ các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế đến LUMIÈRE Series hay Masteri Collection, mỗi dòng sản phẩm sở hữu ngôn ngữ thiết kế, bản sắc kiến trúc và trải nghiệm sống riêng, nhưng đều được phát triển trên một nền tảng chung: chất lượng sống được kiến tạo từ hệ tiêu chuẩn rõ ràng, triển khai nhất quán và duy trì bền vững qua thời gian.

Với LUMIÈRE Series, tinh thần ấy được chuyển hóa thành chất sống tinh anh, nơi thiết kế, cảnh quan, tiện ích và trải nghiệm cư dân cùng góp phần kiến tạo một môi trường sống phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống hiện đại. Trong khi đó, Masteri Collection mang trải nghiệm sống gắn kết sâu sắc, đề cao sự kết nối giữa con người, cộng đồng và nhịp sống đô thị.

Vai trò định chuẩn của Masterise Homes được hình thành từ khả năng đưa một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt nhiều dòng sản phẩm, nhiều nhóm khách hàng và nhiều bối cảnh sống khác nhau, nhưng vẫn giữ được sự đồng bộ trong chất lượng trải nghiệm. Thương hiệu tạo nên vai trò dẫn dắt khi những cam kết ban đầu tiếp tục được duy trì trong trải nghiệm sống và vận hành lâu dài.

Danh hiệu Developer of the Year - Vietnam 2026 vì thế mang ý nghĩa vượt trên một giải thưởng doanh nghiệp. Đó là sự ghi nhận cho cách thị trường đang gọi tên những thương hiệu có năng lực hình thành chuẩn mực. Khi chất lượng sống hàng hiệu được hiện thực hóa thành một hệ giá trị có thể vận hành và kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế, vai trò của Masterise Homes cũng được mở rộng từ một “Nhà phát triển” trở thành “Nhà định chuẩn” trên thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.