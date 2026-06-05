close Đăng nhập

Vega City: Khi một “điểm đến” không còn nằm trên bản vẽ

Yến Linh
Yến Linh

Trong du lịch, không thiếu những dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến. Nhưng chỉ số ít có thể hình thành một nhịp sống đủ sức giữ chân du khách và khiến họ muốn quay lại. Vega City đang cho thấy những dấu hiệu rõ nét của hành trình đó.

Không phải mọi dự án đều có thể trở thành một điểm đến

Trong ngành du lịch, khoảng cách giữa một dự án và một điểm đến thực sự đôi khi kéo dài hàng chục năm. Không thiếu những công trình được giới thiệu bằng các bản quy hoạch ấn tượng, phối cảnh đẹp mắt hay lời hứa về tiềm năng sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng có thể trở thành điểm đến. Sự khác biệt nằm ở chỗ khả năng hình thành sức hút đủ lớn để khiến du khách buộc phải quay trở lại.

Ngày nay, xu hướng du lịch toàn cầu có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, một bãi biển đẹp hay một khách sạn sang trọng, hiện đại là lý do để du khách chọn lưu trú thì ngày nay, họ tìm kiếm nhiều hơn thế. Họ muốn khám phá văn hóa địa phương, hòa mình vào đời sống cộng đồng và cảm nhận những giá trị đặc trưng mà mỗi nơi mang lại. Chính vì vậy, một dự án chỉ có thể trở thành điểm đến khi thiết lập được những yếu tố: Sức sống của con người - Các hoạt động diễn ra xuyên suốt và trải nghiệm đa dạng. Quan trọng hơn, đó phải là nơi sở hữu bản sắc riêng đủ để được ghi nhớ giữa hàng trăm lựa chọn khác.

picture1-650.jpg
Vega City đang trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách tại Nha Trang, góp phần mở rộng không gian du lịch về phía Bắc thành phố.

Nhiều điểm đến thành công trên thế giới như Marina Bay, Clarke Quay hay Palm Jumeirah cho thấy sức hút bền vững không đến từ một công trình biểu tượng đơn lẻ, mà từ khả năng hình thành một hệ sinh thái đủ phong phú để du khách luôn tìm thấy lý do ở lại lâu hơn và ghé đến trong nhiều lần tiếp theo.

Đây cũng là thách thức chung của nhiều thành phố du lịch, trong đó có Nha Trang. Suốt hơn hai thập kỷ qua, thành phố biển này chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chủ yếu đáp ứng nhu cầu lưu trú. Du khách đến nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ rồi rời đi. Trên thực tế, một khách sạn cao cấp có thể khiến du khách đặt lưu trú một lần, nhưng chỉ điểm đến mới có sức hút khiến họ nhớ và trở lại.

Trong bối cảnh đó, Vega City đang trở thành một ví dụ đáng chú ý tại Nha Trang khi nhiều yếu tố của một điểm đến đã hiện hữu bằng những con số và hoạt động vận hành thực tế.

Vega City – Khi một dự án không còn nằm trên bản vẽ

Xuất hiện từ năm 2023, Vega City đã đón khoảng một triệu lượt khách mỗi năm, trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách nhất tại Nha Trang. Đây là con số đáng chú ý đối với một tổ hợp du lịch còn khá mới, đồng thời cho thấy những chuyển động thực tế đang diễn ra tại khu vực phía Bắc thành phố.

Vega City chứng minh bằng những gì đang diễn ra và giá trị thực tế mỗi ngày.

picture2.jpg
Những sự kiện âm nhạc - nghệ thuật tầm cỡ được tổ chức tại Vega City

Sự hiện diện của các thương hiệu quản lý và vận hành quốc tế hàng đầu như Meliá Hotels International, Gran Meliá Hotels & Resorts, Rosewood Hotels & Resorts, Accor Group hay The Ascott Limited cho thấy Vega City không chỉ được phát triển như một quần thể lưu trú, mà đang từng bước hình thành nền tảng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để đón dòng khách trong nước và quốc tế.

Tại Vega City, hành trình trải nghiệm của du khách bắt đầu từ sáng sớm, với những hoạt động thể thao trên biển, khám phá hệ sinh thái dưới nước hay tận hưởng không gian ven vịnh. Khi chiều xuống, các điểm ngắm hoàng hôn trở nên nhộn nhịp hơn. Và khi thành phố lên đèn, các chương trình nghệ thuật, không gian giải trí, hoạt động cộng đồng cùng hệ thống nhà hàng, quán cà phê tiếp tục kéo dài nhịp sống tới đêm. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng từ nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp Hispania, nhà hàng Nhật Bản Shibui cho tới những không gian ẩm thực kết hợp Á – Địa Trung Hải như Natura, tạo nên một dòng trải nghiệm liền mạch thay vì những hoạt động rời rạc thường thấy ở nhiều khu nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, Vega City còn là một trong số ít điểm đến kết hợp du lịch với bảo tồn sinh thái biển thông qua Vạn San Đảo – công viên san hô rộng 28ha mặt nước biển và công viên vui chơi biển Vasada. Mô hình này phản ánh xu hướng du lịch hiện đại, nơi trải nghiệm thiên nhiên đi cùng trách nhiệm bảo tồn môi trường.

picture3.jpg
Các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật và cộng đồng được tổ chức xuyên suốt trong năm đang góp phần tạo nên nhịp sống sôi động cho Vega City và khu vực phía Bắc Nha Trang.

Nhà hát Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của Vega City. Ít có dự án du lịch nào tại Việt Nam sở hữu một không gian văn hóa vận hành ổn định và hiệu quả như Nhà hát Đó. Với 2 show diễn “Rối Mơ” và “Chum”, mỗi tuần nơi đây “sáng đèn” gần 10 suất diễn cố định, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác được tổ chức… tạo ra dòng khách ổn định cho khu vực. Không chỉ là một công trình kiến trúc, Nhà hát Đó đang góp phần hình thành sức sống văn hóa cho toàn bộ Vega City nói riêng và khu vực phía Bắc Nha Trang nói chung.

Hàng loạt sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục trong thời gian qua tại Vega City: từ các giải chạy Quốc gia, thu hút hàng nghìn vận động viên, chương trình biểu diễn, bắn pháo hoa, lễ hội thả diều, hoạt động cộng đồng cho tới Lễ hội mô tô phân khối lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026… Chính dòng người hiện hữu cùng lịch hoạt động kéo dài quanh năm đã tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy tại một tổ hợp du lịch ven biển.

Sự xuất hiện của Vega City không chỉ mang đến thêm một lựa chọn mới cho du khách, mà còn góp phần tạo sức sống cho khu vực phía Bắc Nha Trang - nơi đang dần hình thành những trải nghiệm khác biệt so với trung tâm thành phố. Từ không gian văn hóa, nghệ thuật cho tới các hoạt động cộng đồng và giải trí quy mô lớn, khu vực này đang từng bước mở rộng bản đồ trải nghiệm của Nha Trang ra ngoài khu vực truyền thống dọc đường Trần Phú.

Nhịp chuyển động đó lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Thời gian gần đây, nhiều báo chí và truyền thông uy tín trên thế giới đã nhắc tới Vega City và Bắc Nha Trang như một trong những khu vực đáng chú ý của du lịch Việt Nam. Điều được các bài viết quan tâm không chỉ là quy mô của một dự án ven biển, mà là cách nơi đây đang từng bước hình thành một hệ sinh thái “All in one”, tích hợp nhiều giá trị đáp ứng đúng xu hướng của du khách. Cùng với đó, nhiều giải thưởng uy tín liên tiếp được trao cho Vega City như một sự ghi nhận đối với nỗ lực kiến tạo điểm đến của KDI Group.

Từ những gì đã Vega City đã tạo dựng, có thể thấy, thước đo rõ nhất của một điểm đến không nằm ở quy mô đầu tư hay những điều được hứa hẹn trong tương lai, mà ở việc mỗi ngày có bao nhiêu người lựa chọn dành thời gian tại đó và bao nhiêu người mong muốn được quay trở lại.

Từ khóa:

#Vega City #bất động sản #đô thị #dự án #đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank

Trong nhịp sống hiện đại, sự gắn kết gia đình không chỉ đến từ những bữa cơm sum họp hay những chuyến đi cùng nhau mà còn được vun đắp qua hành trình cùng sẻ chia, đồng hành xây dựng cuộc sống đủ đầy và bền vững. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026), VietinBank chính thức ra mắt V-Family - gói giải pháp tài chính gia đình trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở ra không gian kết nối tài chính chung dành cho thành viên trong gia đình.

V-Wealth: Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026

V-Wealth: Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026

Ngày 28/58, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, V-Wealth - nền tảng quản lý tài sản và đầu tư của VietinBank đã xuất sắc được vinh danh giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Lý do nhiều nhà đầu tư miền Bắc rót vốn vào Vinhomes Green City

Lý do nhiều nhà đầu tư miền Bắc rót vốn vào Vinhomes Green City

Trước khi xuống tiền sở hữu một cặp xẻ khe tại dự án đầu tiên của Vinhomes tại Tây Bắc TP.HCM - Vinhomes Green City (Đức Hòa, Tây Ninh), chị Hà Phương Hoa (Hà Nội) chưa từng đến dự án, tất cả đặt trọn niềm tin vào chủ đầu tư. Và nay, nhìn thấy tiện ích, hạ tầng đang hiện diện, tài sản sắp đến ngày bàn giao, chị càng vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình.

Bac A Bank ra mắt loa ting ting cho hộ kinh doanh: Tăng tốc thanh toán số, giảm rủi ro gian lận chuyển khoản

Bac A Bank ra mắt loa ting ting cho hộ kinh doanh: Tăng tốc thanh toán số, giảm rủi ro gian lận chuyển khoản

Từ 1/6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt dịch vụ cung cấp Loa Ting Ting - thiết bị thông báo biến động số dư tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro gian lận khi nhận thanh toán chuyển khoản, đồng thời là giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2026

SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức bổ nhiệm ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/06/2026. Việc bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

Toàn cảnh Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê.

MISA eShop vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê và ghi danh Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026

Ngày 28/5, phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop của Tập đoàn MISA đã xuất sắc được xướng tên tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 tại nhóm Kinh tế nền tảng – lĩnh vực Thương mại điện tử (E-commerce).

LPBank Plus thắng lớn tại Sao Khuê 2026, ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

LPBank Plus thắng lớn tại Sao Khuê 2026, ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc ngành Công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TP.HCM - Phuket và mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TP.HCM - Phuket và mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

Giữa nhịp đập sôi động của tâm điểm bờ Đông, The Magnolia hiện diện như một biểu tượng của sự cân bằng với vị thế "hạng thương gia" độc bản. Tại đây, giá trị sống hiện hữu trong đặc quyền "kế sông, cận phố", nơi chủ nhân tinh hoa có thể tự tại điều tiết nhịp sống: đủ gần để kết nối hoàn hảo, đủ xa để ôm trọn khoảng lặng riêng tư.

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.