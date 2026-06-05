Vega City: Khi một “điểm đến” không còn nằm trên bản vẽ

Trong du lịch, không thiếu những dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến. Nhưng chỉ số ít có thể hình thành một nhịp sống đủ sức giữ chân du khách và khiến họ muốn quay lại. Vega City đang cho thấy những dấu hiệu rõ nét của hành trình đó.

Không phải mọi dự án đều có thể trở thành một điểm đến

Trong ngành du lịch, khoảng cách giữa một dự án và một điểm đến thực sự đôi khi kéo dài hàng chục năm. Không thiếu những công trình được giới thiệu bằng các bản quy hoạch ấn tượng, phối cảnh đẹp mắt hay lời hứa về tiềm năng sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng có thể trở thành điểm đến. Sự khác biệt nằm ở chỗ khả năng hình thành sức hút đủ lớn để khiến du khách buộc phải quay trở lại.

Ngày nay, xu hướng du lịch toàn cầu có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, một bãi biển đẹp hay một khách sạn sang trọng, hiện đại là lý do để du khách chọn lưu trú thì ngày nay, họ tìm kiếm nhiều hơn thế. Họ muốn khám phá văn hóa địa phương, hòa mình vào đời sống cộng đồng và cảm nhận những giá trị đặc trưng mà mỗi nơi mang lại. Chính vì vậy, một dự án chỉ có thể trở thành điểm đến khi thiết lập được những yếu tố: Sức sống của con người - Các hoạt động diễn ra xuyên suốt và trải nghiệm đa dạng. Quan trọng hơn, đó phải là nơi sở hữu bản sắc riêng đủ để được ghi nhớ giữa hàng trăm lựa chọn khác.

Vega City đang trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách tại Nha Trang, góp phần mở rộng không gian du lịch về phía Bắc thành phố.

Nhiều điểm đến thành công trên thế giới như Marina Bay, Clarke Quay hay Palm Jumeirah cho thấy sức hút bền vững không đến từ một công trình biểu tượng đơn lẻ, mà từ khả năng hình thành một hệ sinh thái đủ phong phú để du khách luôn tìm thấy lý do ở lại lâu hơn và ghé đến trong nhiều lần tiếp theo.

Đây cũng là thách thức chung của nhiều thành phố du lịch, trong đó có Nha Trang. Suốt hơn hai thập kỷ qua, thành phố biển này chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chủ yếu đáp ứng nhu cầu lưu trú. Du khách đến nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ rồi rời đi. Trên thực tế, một khách sạn cao cấp có thể khiến du khách đặt lưu trú một lần, nhưng chỉ điểm đến mới có sức hút khiến họ nhớ và trở lại.

Trong bối cảnh đó, Vega City đang trở thành một ví dụ đáng chú ý tại Nha Trang khi nhiều yếu tố của một điểm đến đã hiện hữu bằng những con số và hoạt động vận hành thực tế.

Vega City – Khi một dự án không còn nằm trên bản vẽ

Xuất hiện từ năm 2023, Vega City đã đón khoảng một triệu lượt khách mỗi năm, trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách nhất tại Nha Trang. Đây là con số đáng chú ý đối với một tổ hợp du lịch còn khá mới, đồng thời cho thấy những chuyển động thực tế đang diễn ra tại khu vực phía Bắc thành phố.

Vega City chứng minh bằng những gì đang diễn ra và giá trị thực tế mỗi ngày.

Những sự kiện âm nhạc - nghệ thuật tầm cỡ được tổ chức tại Vega City

Sự hiện diện của các thương hiệu quản lý và vận hành quốc tế hàng đầu như Meliá Hotels International, Gran Meliá Hotels & Resorts, Rosewood Hotels & Resorts, Accor Group hay The Ascott Limited cho thấy Vega City không chỉ được phát triển như một quần thể lưu trú, mà đang từng bước hình thành nền tảng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để đón dòng khách trong nước và quốc tế.

Tại Vega City, hành trình trải nghiệm của du khách bắt đầu từ sáng sớm, với những hoạt động thể thao trên biển, khám phá hệ sinh thái dưới nước hay tận hưởng không gian ven vịnh. Khi chiều xuống, các điểm ngắm hoàng hôn trở nên nhộn nhịp hơn. Và khi thành phố lên đèn, các chương trình nghệ thuật, không gian giải trí, hoạt động cộng đồng cùng hệ thống nhà hàng, quán cà phê tiếp tục kéo dài nhịp sống tới đêm. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng từ nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp Hispania, nhà hàng Nhật Bản Shibui cho tới những không gian ẩm thực kết hợp Á – Địa Trung Hải như Natura, tạo nên một dòng trải nghiệm liền mạch thay vì những hoạt động rời rạc thường thấy ở nhiều khu nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, Vega City còn là một trong số ít điểm đến kết hợp du lịch với bảo tồn sinh thái biển thông qua Vạn San Đảo – công viên san hô rộng 28ha mặt nước biển và công viên vui chơi biển Vasada. Mô hình này phản ánh xu hướng du lịch hiện đại, nơi trải nghiệm thiên nhiên đi cùng trách nhiệm bảo tồn môi trường.

Các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật và cộng đồng được tổ chức xuyên suốt trong năm đang góp phần tạo nên nhịp sống sôi động cho Vega City và khu vực phía Bắc Nha Trang.

Nhà hát Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của Vega City. Ít có dự án du lịch nào tại Việt Nam sở hữu một không gian văn hóa vận hành ổn định và hiệu quả như Nhà hát Đó. Với 2 show diễn “Rối Mơ” và “Chum”, mỗi tuần nơi đây “sáng đèn” gần 10 suất diễn cố định, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác được tổ chức… tạo ra dòng khách ổn định cho khu vực. Không chỉ là một công trình kiến trúc, Nhà hát Đó đang góp phần hình thành sức sống văn hóa cho toàn bộ Vega City nói riêng và khu vực phía Bắc Nha Trang nói chung.

Hàng loạt sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục trong thời gian qua tại Vega City: từ các giải chạy Quốc gia, thu hút hàng nghìn vận động viên, chương trình biểu diễn, bắn pháo hoa, lễ hội thả diều, hoạt động cộng đồng cho tới Lễ hội mô tô phân khối lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026… Chính dòng người hiện hữu cùng lịch hoạt động kéo dài quanh năm đã tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy tại một tổ hợp du lịch ven biển.

Sự xuất hiện của Vega City không chỉ mang đến thêm một lựa chọn mới cho du khách, mà còn góp phần tạo sức sống cho khu vực phía Bắc Nha Trang - nơi đang dần hình thành những trải nghiệm khác biệt so với trung tâm thành phố. Từ không gian văn hóa, nghệ thuật cho tới các hoạt động cộng đồng và giải trí quy mô lớn, khu vực này đang từng bước mở rộng bản đồ trải nghiệm của Nha Trang ra ngoài khu vực truyền thống dọc đường Trần Phú.

Nhịp chuyển động đó lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Thời gian gần đây, nhiều báo chí và truyền thông uy tín trên thế giới đã nhắc tới Vega City và Bắc Nha Trang như một trong những khu vực đáng chú ý của du lịch Việt Nam. Điều được các bài viết quan tâm không chỉ là quy mô của một dự án ven biển, mà là cách nơi đây đang từng bước hình thành một hệ sinh thái “All in one”, tích hợp nhiều giá trị đáp ứng đúng xu hướng của du khách. Cùng với đó, nhiều giải thưởng uy tín liên tiếp được trao cho Vega City như một sự ghi nhận đối với nỗ lực kiến tạo điểm đến của KDI Group.

Từ những gì đã Vega City đã tạo dựng, có thể thấy, thước đo rõ nhất của một điểm đến không nằm ở quy mô đầu tư hay những điều được hứa hẹn trong tương lai, mà ở việc mỗi ngày có bao nhiêu người lựa chọn dành thời gian tại đó và bao nhiêu người mong muốn được quay trở lại.