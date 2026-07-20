Sunshine Group phủ nhận việc mở thủ tục phá sản

Tập đoàn Sunshine (SSG) khẳng định không phải là đương sự trong bất kỳ vụ việc giải thể hay yêu cầu mở thủ tục phá sản nào.

Tập đoàn Sunshine (Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine - SSG) vừa phát đi thông cáo báo chí nêu rõ doanh nghiệp này và các công ty thành viên, liên kết (các công ty chủ đầu tư, phát triển các dự án Sunshine, Noble) không liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Hiện nay, mạng xã hội xuất hiện nội dung liên quan đến việc Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội thụ lý đơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine (MST: 0107397372) và các Công ty thành viên.

Do tên gọi cùng có yếu tố "Sunshine", một số công chúng, khách hàng đã hiểu nhầm vụ việc liên quan Tập đoàn Sunshine (MST: 0106771556, mã chứng khoán KSF). Một số thông tin không đầy đủ, chính xác trên mạng xã hội đã lập tức tạo sự quan tâm từ dư luận.

Trong thông cáo báo chí, SSG khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và các công ty thành viên, liên kết (các công ty chủ đầu tư, phát triển các dự án Sunshine, Noble) không liên quan gì đến vụ việc nói trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine là 2 pháp nhân hoàn toàn độc lập, được thành lập theo các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khác nhau; không phải công ty con, công ty thành viên hoặc công ty liên kết của nhau.

"Vì vậy, mọi tranh chấp, quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ vụ việc của Xây dựng Hoà Bình và đối tác không liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine cũng như các doanh nghiệp phát triển các dự án mang thương hiệu Sunshine, Noble", thông cáo nêu.

Theo SSG, hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine vẫn diễn ra ổn định, liên tục theo đúng kế hoạch.

Về vụ việc này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đã có báo cáo chính thức gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội, Thường trực UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời làm rõ bản chất vụ việc, tránh những hiểu nhầm không đáng có và bảo đảm tính chính xác của thông tin.

Doanh nghiệp khẳng định không phải là đương sự trong bất kỳ vụ việc giải thể hoặc yêu cầu mở thủ tục phá sản nào đang được tòa án thụ lý; đồng thời cho rằng sự nhầm lẫn giữa 2 pháp nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, niềm tin của khách hàng, đối tác và giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Liên quan đến diễn biến vụ việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine đã đạt được thỏa thuận cuối cùng để giải quyết dứt điểm toàn bộ vụ việc. Đồng thời, ngày 15/7, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có đơn gửi tòa án xin rút toàn bộ yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C.

Trong đơn gửi Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết sau quá trình trao đổi, thương lượng, các bên đã thống nhất phương án giải quyết toàn bộ các khoản công nợ trên tinh thần thiện chí, hợp tác, bảo đảm quyền lợi của các bên.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C.

Tuy nhiên, do chưa cập nhật kịp thời, đến ngày 17/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1389-CV/VPTU truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố rà soát, tạm dừng toàn bộ các dự án mới đối với Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine và các công ty thành viên, đồng thời giao công an thành phố nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 18/7, Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine cho biết đã có văn bản gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội để giải trình thêm về vụ việc. Theo doanh nghiệp, trong thời gian giải quyết tranh chấp, công ty và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trao đổi, đàm phán và thống nhất việc ký kết, thực hiện hợp đồng nguyên tắc về thiết kế, thi công, xây dựng với tổng giá trị lên tới 11.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở thỏa thuận đạt được, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã gửi đơn ngày 15/7 xin rút yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm chấm dứt việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội.