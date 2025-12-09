STEAM FOR GIRLS 2025: Hành trình nuôi dưỡng tư duy xanh và tự tin cho nữ sinh Việt Nam

Ngày 8/12, tại Victoria School – Nam Sài Gòn, vòng chung kết GREEN STEAM for Girls – STEAM Xanh cho Nữ Sinh 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi và truyền cảm hứng.

Chương trình do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN – Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và Hệ thống Giáo dục Victoria School tổ chức, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục bình đẳng, nơi nữ sinh được tiếp cận STEAM một cách tự nhiên, được trao quyền để khám phá, khẳng định và phát huy năng lực của chính mình.

STEAM FOR GIRLS 2025 – Từ thành công của 2024 đến hành trình truyền cảm hứng mới

Ra mắt năm 2024, STEAM for Girls nhanh chóng tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng giáo dục với sự tham gia của nữ sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng đại diện quốc tế từ Thái Lan và Malaysia. Những dự án xoay quanh năng lượng tái tạo, kỹ năng xanh và mô hình thích ứng biến đổi khí hậu đã khắc họa rõ nét hình ảnh những nữ sinh Việt Nam chủ động, bản lĩnh, tự tin dẫn dắt ý tưởng trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Vòng chung kết GREEN STEAM for Girls – STEAM Xanh cho Nữ Sinh 2025 đã chính thức khai mạc

Đội thi từ Thái Lan đến tham dự vòng chung kết STEAM for Girls 2025

Bước sang năm 2025, cuộc thi tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu học thuật lẫn tác động xã hội, chuyển từ việc khơi mở sự quan tâm sang trao quyền để nữ sinh làm chủ tư duy khoa học, làm chủ lựa chọn và làm chủ tương lai của chính mình. Việc toàn Hệ thống Giáo dục Victoria School đồng hành cùng Viện KHGDVN và UNICEF Việt Nam thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững và lâu dài của chương trình.

Vòng chung kết Cuộc thi STEAM for Girls 2025 có sự tham gia của 15 đội thi trên cả nước và quốc tế

Trao quyền để nữ sinh làm chủ tư duy khoa học và tương lai xanh

STEAM FOR GIRLS 2025 dành cho học sinh nữ từ 12–15 tuổi đang theo học THCS trên toàn quốc – giai đoạn hình thành tư duy độc lập, bản lĩnh cá nhân và định hướng nghề nghiệp. Chương trình tạo không gian để các em rèn luyện tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác thông qua những thách thức gắn với đời sống như môi trường, biến đổi khí hậu và kết nối cộng đồng bằng công nghệ – nghệ thuật.

Ba định hướng nội dung cốt lõi – giải pháp xanh, ứng dụng công nghệ – nghệ thuật, mô hình khoa học phục vụ cuộc sống – tiếp tục được phát triển theo hướng thực tiễn, mở rộng tác động và gia tăng giá trị cộng đồng.

Hành trình trải nghiệm học thuật gắn với thực tiễn

Vòng chung kết STEAM FOR GIRLS 2025 được tổ chức theo hình thức hội trại học thuật tập trung tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp giữa nghiên cứu, thực hành, thử nghiệm và phản biện. Thí sinh được tham gia chuỗi trải nghiệm khoa học – công nghệ tại Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub và hệ thống phòng STEAM của Victoria School, qua đó từng bước hình thành tư duy đổi mới, năng lực hợp tác và tinh thần kiến tạo vì cộng đồng.

STEAM và bình đẳng giới: Sứ mệnh kép của cuộc thi

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Lê Anh Vinh nhấn mạnh: “STEAM Xanh cho nữ sinh 2025 không chỉ là một sân chơi học thuật sáng tạo mà còn góp phần quan trọng trong thúc đẩy sự quan tâm của nữ sinh lĩnh vực STEAM. Thông qua cơ hội tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để các em nữ sinh tự tin khám phá tiềm năng, phát triển năng lực sáng tạo và mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực mới mẻ, giàu tiềm năng. STEAM Xanh là môi trường nuôi dưỡng đam mê khoa học và tư duy sáng tạo cho nữ sinh, đồng thời góp phần hình thành đội ngũ nhân lực tương lai có năng lực công nghệ, tinh thần trách nhiệm để cùng chung tay phát triển đất nước.”

GS.TS Lê Anh Vinh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc vòng chung kết STEAM for Girls 2025

Theo định hướng của UNICEF, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và thiên tai đặt ra yêu cầu hành động khẩn trương để bảo vệ tương lai của trẻ em. Dù cơ hội cho trẻ em gái trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được mở rộng, nhiều rào cản vẫn tồn tại khiến các em khó theo đuổi đam mê và phát huy tiềm năng. Cuộc thi STEAM Xanh cho Nữ sinh 2025 được xem là một bước đi thiết thực nhằm đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đầu tư cho trẻ em gái hôm nay được coi là chìa khóa cho một tương lai xanh và công bằng hơn cho tất cả.

Ở cương vị đơn vị đồng tổ chức, Bà Lê Nguyễn Trung Nguyên – Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School khẳng định: “STEAM for Girls là một chương trình mang tầm nhìn dài hạn nhằm mở rộng cơ hội cho nữ sinh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, không chỉ dành cho nữ sinh Việt Nam mà còn hướng tới kết nối với nữ sinh trên thế giới. Ý nghĩa của chương trình không nằm ở giải thưởng, mà ở việc nữ sinh được tiếp cận STEAM và trải nghiệm STEAM từng bước từ sớm. Nữ sinh không cần chứng minh mình giỏi hơn ai, mà cần được trao đủ niềm tin và điều kiện để tự vượt qua những giới hạn. Với trách nhiệm của một hệ thống giáo dục, Victoria School cam kết đồng hành cùng các tổ chức Chính phủ và Phi chính phủ để cùng tạo nên cơ hội cho nữ sinh, đặc biệt trong những lĩnh vực còn thiếu vắng sự hiện diện của nữ giới. Việc chương trình được tổ chức thường niên chính là cách Victoria School bền bỉ mở ra những cánh cửa mới cho nữ sinh, đồng hành lâu dài cùng cuộc thi STEAM for Girls do UNICEF và Viện Khoa học Giáo dục – Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp tổ chức.”

Bà Lê Nguyễn Trung Nguyên, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School, đơn vị đồng tổ chức, phát biểu tại lễ khai mạc

Từ cuộc thi đến tác động lâu dài

STEAM FOR GIRLS không chỉ dừng lại ở một mùa thi, mà được định hướng trở thành một hành trình phát triển dài hạn, nơi nữ sinh từng bước tìm thấy tiếng nói, sức mạnh nội tại và khát vọng của chính mình thông qua khoa học, công nghệ và sáng tạo.