“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 3/4/2026.

EVF tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, trong bối cảnh thị trường tài chính – tiền tệ trong nước dự báo có nhiều biến động trước viễn cảnh kinh tế chính trị thế giới.

Kế hoạch 2026: Tăng tốc nhưng không “đánh đổi” an toàn

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã công bố, EVF đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận năm 2026 cao hơn năm trước. Hội đồng Quản trị EVF trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch tăng trưởng về tổng tài sản 93.000 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2025) và lợi nhuận trước thuế 1.325 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2025).

Năm 2026, EVF đặt trọng tâm tăng cường huy động vốn trung và dài hạn, đặc biệt từ các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư nước ngoài và vốn dài hạn từ các tổ chức kinh tế trong nước. Việc mở rộng nguồn vốn dài hạn không chỉ giúp cải thiện chi phí vốn của EVF mà còn nâng cao uy tín và tiêu chuẩn quản trị của EVF.

Trên hành trình phát triển, EVF luôn chú trọng tăng trưởng song hành cùng an toàn hoạt động.

Kế hoạch kinh doanh của EVF được xem là đầy thách thức trong bối cảnh thị trường tài chính được dự báo tiếp tục chịu tác động từ chính sách tiền tệ toàn cầu, áp lực lãi suất, biến động tỷ giá và đặc biệt là áp lực về giá dầu khi chiến tranh xảy ra. Đối với EVF, thách thức lớn nhất nằm ở việc cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh đó, cạnh tranh trong ngành tài chính tiêu dùng buộc EVF phải liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí vận hành.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là yêu cầu ngày càng cao về minh bạch và chuẩn mực quốc tế. Việc EVF định hướng tham gia các sân chơi khu vực và quốc tế đồng nghĩa với áp lực phải nâng cấp toàn diện hệ thống quản trị.

Triển vọng năm 2026 dành cho EVF

Nhìn tổng thể, kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF là một bước tiến tiếp theo trong hành trình dài hạn, thay vì là một cú “bứt phá” mang tính ngắn hạn. Điều này thể hiện sự thận trọng nhưng cũng cho thấy tham vọng rõ ràng của Ban lãnh đạo EVF.

Với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, cùng định hướng chiến lược tương đối nhất quán, EVF có cơ sở để kỳ vọng vào việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ở một góc nhìn rộng hơn, EVF đang từng bước định vị mình không chỉ là một công ty tài chính chuyên ngành, mà còn là một định chế có năng lực tham gia sâu hơn vào thị trường vốn. Hành trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng nếu duy trì được sự cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn, EVF hoàn toàn có thể tiến gần hơn tới các chuẩn mực cao hơn của khu vực.

Năm 2026, vì thế, không chỉ là một năm kế hoạch, mà còn là phép thử cho năng lực thực thi chiến lược của EVF – trên con đường chinh phục những mục tiêu ngày càng thách thức.