SHB được vinh danh trong Top Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025

Ngày 2/12, Fortune phối hợp cùng Great Place To Work® công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia. Đây là lần đầu tiên danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ được mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Hơn 1,3 triệu người lao động đã tham gia khảo sát đánh giá văn hóa nơi làm việc của họ và có hơn 550.000 phản hồi được xác thực. Việt Nam chiếm 10 vị trí trong danh sách, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng văn hóa nơi làm việc để thu hút và giữ chân nhân tài.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng, xếp thứ 37 trong Top 100, khẳng định những bước tiến vững chắc trong chiến lược lấy con người làm trọng tâm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, nhân văn.

“Việc SHB được ghi danh trong Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025 là niềm tự hào của toàn thể chúng tôi. Thành tựu này khẳng định một lần nữa về định hướng của SHB: trở thành một ngân hàng hạnh phúc, nơi mỗi cán bộ nhân viên được tôn trọng, được lắng nghe và được trao cơ hội phát triển. Chúng tôi tin rằng khi nhân viên hạnh phúc, họ sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. SHB sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào con người – yếu tố cốt lõi làm nên sự bền vững của một tổ chức ngân hàng hiện đại”, đại diện SHB chia sẻ.

Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, SHB luôn duy trì quan điểm nhất quán: con người là tài sản quý giá nhất. Việc “Đặt con người là chủ thể” không chỉ là một trong bốn trụ cột quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của Ngân hàng, mà còn là triết lý nhân văn được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động.

SHB đã triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc của cán bộ nhân viên như: xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh; thiết kế lộ trình nghề nghiệp rõ ràng; tổ chức các chương trình đào tạo – gắn kết nội bộ đa dạng; phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận trẻ; thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời…

Nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc "tốt nhất" và "không giới hạn", SHB đã và đang xây dựng môi trường làm việc hiện đại với phương pháp làm việc mới Agile, thiết kế văn phòng làm việc chuẩn quốc tế và được Asia Awards Organization vinh danh "Không gian làm việc xuất sắc nhất châu Á".

Với môi trường làm việc năng động, chế độ đãi ngộ toàn diện và đa dạng, SHB đã 4 lần được Tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Năm 2024, SHB cũng được Tạp chí Finance Asia trao giải thưởng là "Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập nhất Việt Nam"; CareerViet vinh danh trong Top Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất. Trong khuôn khổ Better Choice Awards 2024, SHB được vinh danh là "Ngân hàng vì Con người của năm". Tháng 6 năm nay, SHB cũng được tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place To Work chứng nhận là “Nơi làm việc xuất sắc”.

Sự kiện "Ngày hội Văn hóa SHB và T&T Group – Vững bước vào kỷ nguyên mới" diễn ra hồi tháng 3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là minh chứng cho một ngân hàng hạnh phúc, nơi giá trị tinh thần được nâng niu và lan tỏa. Ngày hội quy tụ 15.000 cán bộ nhân viên, đại diện cho 80.000 người lao động trong và ngoài nước của hai tổ chức, được lựa chọn với tiêu chí ưu tiên người lao động tham gia trực tiếp sản xuất tại các lĩnh vực, ngành nghề. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử được tổ chức với quy mô lớn, mang đậm tinh thần thế vận hội quốc tế. Sự kiện ghi dấu ấn với lễ rước đuốc và ngọn lửa xin từ Đền Hùng thắp sáng sân vận động Mỹ Đình; cùng kỷ lục số lượng người hát Quốc ca tại một ngày hội văn hóa của doanh nghiệp tại Việt Nam.

SHB là một tổ chức có bản sắc văn hóa rõ nét, kế thừa từ những giá trị truyền thống kết hợp với tư duy đổi mới để phù hợp với xu hướng hiện đại, kiến tạo tương lai. Văn hóa được xây dựng dựa trên 6 giá trị cốt lõi "Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm", trong đó lấy Tâm làm gốc. Hành trình kiến tạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại SHB được gọi tên là SHBilove - SHB I Live Our Values Everyday (Người SHB sống cùng giá trị cốt lõi mỗi ngày).

Việc được Fortune vinh danh không chỉ ghi nhận những nỗ lực của SHB trong việc tạo dựng một môi trường làm việc nhân văn và giàu cảm hứng, mà còn là nguồn động lực để Ngân hàng tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một ngân hàng hạnh phúc, nơi mỗi cá nhân cảm thấy được trân trọng, thấu hiểu và đồng hành trên hành trình phát triển của mình. Từ nền tảng hạnh phúc ấy, SHB mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực ra cộng đồng, mang đến trải nghiệm tốt đẹp hơn cho khách hàng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của quốc gia.