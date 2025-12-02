Shared Horizons tái hiện di sản âm nhạc hàn lâm châu Âu

Diễn ra vào tối 5/12/2025 tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Shared Horizons sẽ mang đến một không gian thưởng thức hiếm có cho khán giả yêu nhạc hàn lâm.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine, Shared Horizons mở ra một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc nơi những tài năng trẻ được thăng hoa cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, mang đến những diễn giải tinh tế và tràn đầy cảm xúc cho các kiệt tác kinh điển.

Tái hiện hành trình hơn 2 thế kỷ của âm nhạc hàn lâm

Diễn ra vào tối 5/12/2025 tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Shared Horizons sẽ mang đến một không gian thưởng thức hiếm có cho khán giả yêu nhạc hàn lâm. Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VNAMYO) phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) thực hiện, hứa hẹn tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp của những kiệt tác cổ điển qua lăng kính hai thế hệ nghệ sĩ.

Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam tập luyện cùng nhạc trưởng Olivier Ochanine. Ảnh: SSO

Điểm nhấn của Shared Horizons nằm ở ý tưởng “giao thoa thời gian”: năm tác phẩm, năm thời đại, năm sắc thái âm nhạc được trình diễn trong một đêm duy nhất. Khán giả sẽ được dạo bước qua hành trình hơn hai thế kỷ của âm nhạc châu Âu.

Chương trình sẽ mở đầu bằng trích đoạn từ “Cây sáo thần” của Mozart, mang phong vị thuần khiết và cấu trúc sáng sủa đặc trưng của thời kỳ Cổ điển. Sự đối lập đầy thú vị sẽ đến ngay sau đó với Zigeunerweisen của Sarasate, tác phẩm nổi tiếng vì kỹ thuật luyến láy, độ nhạy cảm và tinh thần phóng khoáng của âm nhạc du mục Gypsy cuối thế kỷ XIX.

Khán giả cũng sẽ được chìm đắm trong không gian trữ tình và đầy nội lực của Concerto piano số 2 của Rachmaninov, một trong những biểu tượng của hậu Lãng mạn đầu thế kỷ XX. Hai tác phẩm giao hưởng Karelia Suite của Sibelius và Carmen Suite số 1 của Bizet sẽ khép lại hành trình với những cung bậc mạnh mẽ, mang đậm tính sử thi, dân gian và sắc màu dân tộc.

Bên cạnh sự đa dạng về ngôn ngữ và thời đại âm nhạc, Shared Horizons còn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam đang ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế. Nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi, được đào tạo chuyên nghiệp tại Na Uy và từng cộng tác với nhiều dàn nhạc lớn châu Âu, sẽ đảm nhiệm phần độc tấu Zigeunerweisen. Còn nghệ sĩ piano Phạm Ngọc Giang - gương mặt từng giành nhiều giải thưởng quốc tế tại Malta và Nga - sẽ trình diễn hai chương cuối của Concerto piano số 2 (Rachmaninov).

Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt toàn bộ đêm diễn là nhạc trưởng Olivier Ochanine, người từng giành Giải nhất Cuộc thi Nhạc trưởng Quốc tế Antal Dorati (Hungary) và nhiều giải thưởng danh giá khác. Ông là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt Nam, từng nhiều lần hợp tác với các dàn nhạc lớn trong khu vực và thế giới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc hiệu quả với dàn nhạc trẻ giúp Ochanine trở thành “chất keo” quan trọng kết nối hai dàn nhạc VNAMYO và SSO trong chương trình này.

Kết nối di sản và truyền cảm hứng vượt thời gian

Shared Horizons là dịp để nhìn lại hành trình của VNAMYO - dàn nhạc trẻ được phát triển từ truyền thống đào tạo hàn lâm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ khi được khôi phục năm 2022, VNAMYO trở thành môi trường thực hành quan trọng cho sinh viên và nghệ sĩ trẻ, góp phần bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ kế cận.

VNAMYO - dàn nhạc trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: SSO

Trong khi đó, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) thành lập từ năm 2017 đang là một trong những dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp có mục tiêu vươn tầm quốc tế, với nhiều dự án mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Hòa nhạc đặc biệt kết nối hai thế hệ Shared Horizons cũng có sự đồng hành của ROX Group, Tập đoàn đầu tư đa ngành luôn coi văn hóa là một trong những trụ cột phát triển bền vững. Với ROX Group những giá trị làm nên chất lượng cuộc sống không chỉ nằm ở sự thịnh vượng vật chất mà còn ở khả năng nuôi dưỡng cảm hứng, mở rộng tâm hồn và kết nối cộng đồng qua những trải nghiệm nghệ thuật đích thực.

Chính vì vậy, trong năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhiều chương trình âm nhạc hàn lâm như: Vivaldi & Beethoven, Italia Mistero, La Traviata, The Masterpieces of Slavic Romanticism… Việc tiếp tục góp sức vào những chương trình nghệ thuật quy mô như Shared Horizons cho thấy cam kết của ROX Group trong việc thúc đẩy đời sống âm nhạc và tiếp sức cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Shared Horizons hứa hẹn sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa diễn cuối năm, nơi những di sản âm nhạc được tái hiện, kết nối và truyền cảm hứng vượt thời gian.