Sẽ có “bản sử thi bằng kiến trúc” kể về Bà Triệu tại quần thể du lịch Huyền tích Am Tiên

Nằm trong quần thể Huyền tích Am Tiên, “Làng Huyền tích” được kiến tạo như một “bản sử thi bằng kiến trúc” gắn với cuộc đời, tinh thần và khí phách của Bà Triệu.

Sáng 26/4, tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên – hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên có tên gọi “Huyền tích Am Tiên”, với tổng mức đầu tư lên tới 35 nghìn tỷ đồng.

Phối cảnh quần thể Huyền tích Am Tiên lấy cảm hứng từ hình tượng voi trắng một ngà của Bà Triệu

Toàn bộ quần thể Huyền tích Am Tiên được thiết kế với nguồn cảm hứng từ hình tượng con voi trắng một ngà mà Bà Triệu cưỡi ra trận - biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ và tinh thần bất khuất, tạo nên một “khu du lịch tâm linh trắng”, với tất cả các công trình đều mang sắc trắng.

Bên cạnh tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, dự án sẽ mang tới điểm nhấn đặc biệt là công trình “Làng Huyền tích”, được xây dựng nhằm tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (Bà Triệu), đồng thời giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa bản địa đến du khách trong nước và quốc tế. Không phải bằng đền thờ hay tượng đài đơn lẻ, câu chuyện về Bà Triệu sẽ được tái hiện trong không gian sống động với những công trình biểu tượng gắn liền với nữ tướng và những trải nghiệm đậm bản sắc xứ Thanh, đúng với tên gọi dự án “Huyền tích Am Tiên”.

“Làng Huyền tích” với diện tích trải dài trên 10ha, gồm 5 “ngôi làng chủ đề”: Hỏa, Thủy, Âm, Kim và Bạch Tượng, với tâm điểm là tượng Bà Triệu. Mỗi khu vực lại kể một câu chuyện về Bà Triệu. Đây là cách tiếp cận mới mẻ trong tôn vinh văn hóa – không chỉ ghi nhớ, mà còn kể lại bằng cảm xúc, nghệ thuật và ngôn ngữ đương đại.

“Làng Huyền tích” gồm 5 khu vực được xây dựng nhằm tôn vinh Bà Triệu

Ở đó, Làng Hỏa đại diện cho khí phách và tinh thần chiến đấu kiên cường, với công trình trung tâm là thanh gươm lửa – biểu tượng của ý chí không khuất phục. Toàn bộ không gian được lát gạch đỏ Bát Tràng, sẽ là nơi diễn ra các lễ hội nhằm tôn vinh lòng dũng cảm của Bà Triệu. Làng Thủy thể hiện tinh thần tốc chiến tốc thắng – chuẩn bị trước mỗi trận chiến của Bà Triệu, với hồ nước lớn và dấu chân voi trắng in nổi – gợi nhắc linh vật mà Bà Triệu cưỡi ra trận. Không gian được phủ sương, lát gạch xanh Bát Tràng, kết hợp các trải nghiệm nghề truyền thống như thêu, in, sơn mài, khảm trai…

Làng Âm là không gian cho tiếng hiệu triệu linh thiêng Bà Triệu. Trung tâm là chiếc chiêng vàng. Khu vực được lát đá mô phỏng sóng âm, là không gian cho các hoạt động âm nhạc, chế tác nhạc cụ truyền thống, lễ hội dân gian. Làng Kim mang chủ đề chiến thắng với quảng trường vàng “Golden Plaza”, nơi tái hiện các nghề thủ công. Đây cũng là không gian trưng bày – triển lãm mang màu vàng kim ấn tượng.

Hình ảnh voi trắng được gắn liền xuyên suốt tại công trình

Ở điểm cao nhất là Làng Bạch Tượng – không gian linh thiêng với tượng voi trắng một ngà cao 70m– biểu tượng trung tâm trong huyền tích về nữ tướng. Tại đây, du khách có thể chạm tay lên tượng, tham gia các hoạt động thủ công mỹ nghệ và chiêm nghiệm trong không gian sỏi trắng thanh tịnh.

“Làng Huyền tích” còn thể hiện tinh thần kết nối với cộng đồng khi mời các nghệ nhân địa phương cùng thực hiện “HISTORY WALL” – bức tường gốm tái hiện quá trình khởi nghĩa của Bà Triệu. Dọc theo tuyến làng còn có hàng loạt tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ trẻ Việt Nam sáng tạo, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian.

Huyền tích Am Tiên mang sứ mệnh tôn vinh và gìn giữ văn hoá lịch sử mà hiền nhân để lại cho thế hệ mai sau

Công trình không chỉ tôn vinh một nhân vật lịch sử, mà còn thể hiện một quan điểm mới mẻ trong bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa: kể lại quá khứ bằng trải nghiệm hiện đại, để những câu chuyện cổ không chỉ được nhắc lại, mà được sống cùng thế hệ hôm nay. Ở đó, mỗi bước chân du khách không chỉ là hành trình khám phá, mà là hành trình nối dài tinh thần dân tộc. Đúng như sứ mệnh của dự án, là tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hoá lịch sử mà hiền nhân để lại cho các thế hệ mai sau. Đồng thời cũng là nơi để thế hệ mai sau tưởng nhớ các bậc hiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao của những người đã dựng xây mảnh đất này.