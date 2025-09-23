Samboo ATC khẳng định vị thế dẫn đầu với thương hiệu băng dính HORSE POWER

Tầm quan trọng của chi tiết nhỏ

Trong guồng quay không ngừng của nền kinh tế công nghiệp hiện đại, đôi khi những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé, vô hình lại đóng vai trò quyết định đến chất lượng, độ bền và tính toàn vẹn của sản phẩm cuối cùng.

Từ ngành đóng tàu khổng lồ, ngành ô tô phức tạp, đến ngành điện tử tinh vi, có một thành phần không thể thiếu đang âm thầm hoạt động: băng dính công nghiệp. Không chỉ đơn thuần là công cụ để dán, băng dính công nghiệp còn là giải pháp kỹ thuật để che chắn, cố định, bảo vệ bề mặt và đóng gói.

Tại Hàn Quốc, với gần ba thập kỷ kinh nghiệm sản xuất và gia công, Công ty TNHH Samboo ATC đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực này, với thương hiệu riêng HORSE POWER đang từng bước vươn mình ra thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Nhà máy và trụ sở công ty Samboo ATC tại Khu công nghiệp Gilcheon

Hành trình phát triển và triết lý kinh doanh bền vững

Được thành lập vào năm 1995, Samboo ATC đã trải qua một hành trình phát triển ấn tượng. Ban đầu, công ty chỉ tập trung vào sản xuất và gia công băng dính, nhưng với tầm nhìn chiến lược, Samboo ATC đã nhanh chóng mở rộng quy mô. Năm 2012, công ty chuyển trụ sở đến Khu công nghiệp Gilcheon tại Ulsan, một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc. Quyết định này không chỉ tạo ra không gian sản xuất lớn hơn mà còn giúp Samboo ATC có vị trí thuận lợi để tiếp cận các khách hàng lớn trong ngành đóng tàu và ô tô, vốn tập trung đông đúc tại khu vực này.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Samboo ATC là triết lý kinh doanh toàn diện. Đại diện công ty, ông Kim Chun Hwa, đã nhấn mạnh vào 3 trụ cột chính: quản trị đạo đức, quản trị thân thiện với môi trường và đóng góp xã hội. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn phản ánh xu hướng phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu bắt buộc trên toàn cầu. Samboo ATC tích cực phát triển các loại băng dính sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường và bao bì tái chế, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Một cuộn băng dính của thương hiệu HORSE POWER

4 quy trình làm nên sự khác biệt

Không chỉ là một nhà sản xuất băng dính thông thường, Samboo ATC định vị là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp gia công băng dính theo yêu cầu. Để làm được điều này, công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ gia công tiên tiến, bao gồm 4 quy trình cốt lõi mà ít doanh nghiệp nào trong ngành có thể cạnh tranh:

Cắt cuộn (Slitting): Đây là quy trình cơ bản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Samboo ATC có khả năng cắt các cuộn băng dính lớn thành các cuộn nhỏ hơn với kích thước và chiều rộng chính xác đến từng milimet, đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của khách hàng. Cuốn lại (Rewinding): Quy trình này cho phép điều chỉnh độ dài và độ dày của băng dính, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn đồng đều về chất lượng và phù hợp với mục đích sử dụng. Khuôn bế (Die-Cut): Đây là công nghệ làm nên sự khác biệt của Samboo ATC. Thay vì chỉ cung cấp băng dính dạng cuộn, công ty có thể sản xuất các sản phẩm theo hình dạng đặc thù như đĩa, nhãn dán, hoặc các miếng dán che chắn đặc biệt cho từng chi tiết cụ thể. Việc này giúp các nhà máy sản xuất tối ưu hóa quy trình lắp ráp, giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả. Phủ nhiều lớp (Laminating): Quy trình này cho phép kết hợp nhiều lớp vật liệu khác nhau (ví dụ: lớp keo, lớp vải, lớp film) để tạo ra các cấu trúc băng dính phức tạp, tăng cường độ bền, khả năng chịu lực, hoặc bổ sung các chức năng đặc biệt như cách điện, cách nhiệt.

Nhờ những công nghệ này, Samboo ATC không chỉ sản xuất mà còn cung cấp các giải pháp tối ưu, giúp khách hàng giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp trong quá trình sản xuất. Sản phẩm của Samboo ATC được kiểm tra nghiêm ngặt về độ bám dính, độ bền kéo, khả năng chịu nhiệt và đặc biệt là độ sạch sau khi bóc, tuân thủ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, đảm bảo chất lượng cao nhất khi đến tay khách hàng.

Công nhân đang sử dụng băng dính của Samboo ATC

Ứng dụng đa dạng trong các ngành công nghiệp mũi nhọn

Thế mạnh của Samboo ATC nằm ở tính linh hoạt và khả năng ứng dụng rộng rãi của sản phẩm. Băng dính của công ty hiện diện trong nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn, thể hiện sự tin cậy và hiệu quả:

Đóng tàu và hàng hải: Băng dính của Samboo ATC được sử dụng trong các quy trình quan trọng như: băng dính sandblasting (dùng trong quy trình phun cát để làm sạch và chuẩn bị bề mặt vỏ tàu), băng dính đĩa che chắn mặt bích (đảm bảo độ kín và an toàn tại các điểm nối của ống dẫn), và băng chống trượt để đảm bảo an toàn cho công nhân trên boong tàu.

Băng dính của Samboo ATC được sử dụng trong các quy trình quan trọng như: băng dính sandblasting (dùng trong quy trình phun cát để làm sạch và chuẩn bị bề mặt vỏ tàu), băng dính đĩa che chắn mặt bích (đảm bảo độ kín và an toàn tại các điểm nối của ống dẫn), và băng chống trượt để đảm bảo an toàn cho công nhân trên boong tàu. Ô tô: Băng dính của công ty đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ bề mặt thân xe trước và sau khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện hoàn hảo.

Băng dính của công ty đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ bề mặt thân xe trước và sau khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện hoàn hảo. Điện tử và điện: Samboo ATC cung cấp các loại băng dính cách điện, chịu nhiệt, bảo vệ các linh kiện điện tử trong môi trường khắc nghiệt, góp phần đảm bảo độ bền và an toàn cho các thiết bị điện.

Samboo ATC cung cấp các loại băng dính cách điện, chịu nhiệt, bảo vệ các linh kiện điện tử trong môi trường khắc nghiệt, góp phần đảm bảo độ bền và an toàn cho các thiết bị điện. Xây dựng – nội thất: Băng chống trượt và băng bảo vệ bề mặt trong quá trình thi công giúp đảm bảo an toàn và bảo vệ vật liệu xây dựng.

Băng chống trượt và băng bảo vệ bề mặt trong quá trình thi công giúp đảm bảo an toàn và bảo vệ vật liệu xây dựng. Logistics và đóng gói: Các sản phẩm như băng OPP, màng quấn pallet, băng filament chịu lực cao giúp cố định hàng hóa, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Samboo ATC đang hướng tới phát triển các sản phẩm chuyên biệt hơn, như băng dính dẫn nhiệt, băng dính dẫn điện, và các loại băng dính đặc thù cho ngành công nghiệp điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Máy móc sản suất sản phẩm của công ty Samboo ATC

Xúc tiến trở lại Việt Nam

Với tầm nhìn chiến lược, Samboo ATC đã đặt Việt Nam vào “tầm ngắm” như một thị trường tiềm năng. Samboo ATC đã từng có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam nhưng chưa thành công, và hiện tại, công ty đang tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến trở lại. Quyết định này không chỉ xuất phát từ chi phí sản xuất và logistics cạnh tranh mà còn từ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành đóng tàu và sản xuất phụ trợ.

Việc hợp tác giữa Samboo ATC và các doanh nghiệp Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích:

Nâng cao chất lượng sản phẩm: Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các sản phẩm băng dính chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các sản phẩm băng dính chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Hiện đại hóa chuỗi cung ứng: Samboo ATC có thể mang đến các giải pháp gia công băng dính chuyên biệt, giúp các nhà máy Việt Nam tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng hiệu quả và giảm chi phí.

Samboo ATC có thể mang đến các giải pháp gia công băng dính chuyên biệt, giúp các nhà máy Việt Nam tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng hiệu quả và giảm chi phí. Phát triển bền vững: Triết lý quản trị xanh của Samboo ATC sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam cùng hướng đến sản xuất thân thiện môi trường hơn.

Sự hiện diện của Samboo ATC không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh mà còn là một tín hiệu tích cực về tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.