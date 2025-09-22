Ruby Coastal City - Thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp

Quần thể biệt thự biển và sân gôn Ruby Coastal City được bao quanh bởi hệ thống tiện ích thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và kiều bào…

Thiên đường du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao đỉnh cao

Không chỉ nằm gần các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng như đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Ruby Coastal City tọa lạc sát bên sân gôn 36 hố Ruby Tree Golf Resort tiêu chuẩn quốc tế và quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao Ruby Tree Golf Villas.

Vị trí của Ruby Coastal City mang đến hệ sinh thái hoàn hảo dành cho những người yêu thích phong cách sống năng động thỏa sức trải nghiệm từ các môn như gôn, bóng rổ, tennis, pickleball đến các môn dưới nước như đua thuyền thiên nga, chèo kayak hay lướt thuyền buồm… Hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, giúp cư dân vừa rèn luyện thể chất, vừa tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống.

Ruby Tree Golf Villas là điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thích thể thao

Ruby Coastal City nổi bật với hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đẳng cấp quốc tế như sân gôn Ruby Tree Golf Resort 36 hố, Công viên đa chủ đề, Công viên biểu tượng, Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và đặc biệt là khu shop cao cấp hội tụ các thương hiệu lớn và nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, từ Ngân hàng SeABank, Siêu thị BRGMart, Kem Thủy Tạ Gourmet, Gốm Chu Đậu đến nhà hàng hải sản, quán cà phê… mang lại một cuộc sống trọn vẹn theo xu hướng cao cấp “all-in-one” như các đô thị hiện đại trên thế giới.

Là tuyệt phẩm không gian xanh riêng tư, biệt lập, Ruby Coastal City được quy hoạch và thiết kế như một khu nghỉ dưỡng ven biển đích thực với hệ thống cảnh quan trong lành, mật độ cây xanh cao, đón gió biển trong lành quanh năm. Không gian được chăm chút để tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố thiên nhiên và tiện ích hiện đại, lý tưởng cho những ai đề cao sức khỏe tinh thần, sự thư giãn, cũng như tìm kiếm không gian để sáng tạo và phát triển bản thân.

Cú đánh “hole-in-one” thành công của giới thượng lưu

Ruby Coastal City thừa hưởng nhiều lợi thế hạ tầng khi thành phố Hải Phòng đang phát triển theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, ưu tiên Đồ Sơn trở thành điểm đến du lịch, thể thao và văn hóa quốc tế. Các dự án trọng điểm như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, bến cảng nước sâu Nam Đồ Sơn mở ra cơ hội vàng cho khu vực, thúc đẩy tiềm năng đầu tư và gia tăng giá trị bất động sản.

Với vị trí tiếp giáp cảng biển quốc tế, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Ruby Coastal City hướng đến hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa: giàu năng lực tài chính, tri thức và phong cách sống hiện đại. Đây không chỉ là nơi an cư - nghỉ dưỡng, mà còn là tài sản truyền đời, góp phần khẳng định vị thế và phong cách sống của gia chủ.

Ruby Coastal City - tuyệt tác bất động sản tựa núi, kề biển, cận sân gôn để các chủ nhân khẳng định vị thế và nâng tầm phong cách sống của mình và gia đình

Được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, các căn biệt thự Ruby Coastal City có pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài. Đây là yếu tố giúp đảm bảo giá trị tài sản bền vững, tạo sự an tâm và tin tưởng cho cả các nhà đầu tư và người mua ở thực.

Hòa mình với thiên nhiên trong lành, được tận hưởng những đặc quyền tiện ích đẳng cấp chỉ trong vài bước chân, Ruby Coastal City vừa là nơi an cư đẳng cấp xứng tầm với giới tinh hoa trong và ngoài nước, vừa là tài sản truyền đời với giá trị gia tăng bền vững, khẳng định vị thế sống thịnh vượng, đẳng cấp và trường tồn theo thời gian.