Royal Mansion - Dấu ấn kiêu hãnh của TUTA giữa “trái tim” Bắc Ninh

Từ một doanh nghiệp thương mại - dịch vụ địa phương, TUTA Group đang từng bước trở thành tập đoàn bất động sản cao cấp với khát vọng kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng cho Bắc Ninh.

Dự án Royal Mansion là minh chứng cho chiến lược phát triển bài bản, bền vững và đầy bản lĩnh.

TUTA Group: Từ thương hiệu bản địa đến khát vọng tầm quốc gia

Bắc Ninh đang trên đà trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của miền Bắc với tốc độ đô thị hóa nhanh và định hướng phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trên hành trình ấy, không thể không nhắc đến sự đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân năng động, trong đó nổi bật là TUTA Group, tiền thân là Công ty CP Thương mại Tuấn Mai.

Khu đô thị Rùa Vàng City bừng sáng diện mạo xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh (trước đây là huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Với hệ sinh thái đa ngành gồm khách sạn Ravatel, chuỗi nhà hàng Rùa Vàng - Ghẹ Xanh, siêu thị Rùa Vàng Mart và các dịch vụ vận tải - logistics, TUTA đã tạo dấu ấn vững chắc tại Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của tập đoàn chính là sự chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực bất động sản cao cấp với những công trình có quy mô và thiết kế đột phá, hướng tới kiến tạo chuẩn sống quốc tế cho cộng đồng cư dân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu phát triển kinh doanh, TUTA Group xác định rõ vai trò đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang cũ. Trong hai năm 2022–2023, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 14,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, chăm lo người yếu thế và xây dựng nhà tình nghĩa. TUTA trở thành một trong những đơn vị có đóng góp lớn nhất cho cộng đồng tại Bắc Giang cũ.

Royal Mansion - biểu tượng mới giữa trung tâm thành phố

Dự án tâm huyết nhất của TUTA Group hiện nay chính là Royal Mansion - khu đô thị 5 sao quốc tế đầu tiên tại trung tâm TP. Bắc Giang (nay là phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Nằm tại vị trí “kim cương” ngay ngã 6, cửa ngõ giao thương quan trọng của thành phố Bắc Giang cũ, Royal Mansion sở hữu quy mô 9,45 ha, gồm tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao tầng và chuỗi dinh thự thương mại phong cách Pháp.

Điểm nhấn nổi bật của dự án chính là 171 căn dinh thự thương mại được ví như “Paris thu nhỏ” giữa lòng trung tâm TP Bắc Giang cũ. Mỗi căn có thiết kế tân cổ điển, đa mặt tiền, sử dụng đá Moca Limestone, mái ngói Secoin, kính Low‑E và nhiều vật liệu ngoại nhập cao cấp khác.

Dự án hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu, các chuyên gia nước ngoài, và nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm vừa ở, vừa khai thác thương mại hiệu quả.

Royal Mansion còn gây ấn tượng với chuỗi tiện ích khép kín, từ quảng trường trung tâm, hệ thống cảnh quan xanh đến tổ hợp giải trí, mua sắm và khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là công trình tạo dựng bản sắc mới cho đô thị tỉnh Bắc Ninh hiện đại, phồn vinh và đáng sống.

Tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards, Royal Mansion đã được vinh danh “Khu đô thị tích hợp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam”.

Tháng 11/2023, Royal Mansion đã được vinh danh “Khu đô thị tích hợp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam” tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards, giải thưởng uy tín trong ngành bất động sản. Đây là lần đầu tiên một dự án tại Bắc Giang cũ nhận được danh hiệu này, góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương trên bản đồ bất động sản quốc gia.

Không dừng lại ở Royal Mansion, TUTA Group đang tiếp tục triển khai nhiều dự án chiến lược khác tại Lạng Giang, Yên Dũng và khu phía Nam TP. Bắc Giang cũ. Đáng chú ý là khu đô thị Rùa Vàng City quy mô 80 ha tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh hướng tới phát triển mô hình đô thị xanh, kết hợp nghỉ dưỡng và thương mại.

Dù ở bất kỳ phân khúc nào, TUTA vẫn giữ vững triết lý “Tử tế & Tận tâm”, đặt lợi ích cộng đồng và giá trị bền vững làm trọng tâm. Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tuấn từng chia sẻ: “Doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra tài sản, mà còn phải kiến tạo những di sản, những công trình để lại giá trị cho xã hội, truyền cảm hứng cho thế hệ sau”.