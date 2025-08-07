Quỹ của SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

10 em học sinh nghèo hiếu học được Quỹ Ươm mầm ước mơ đỡ đầu ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số em được hỗ trợ lên 219 em. Chặng đường 10 năm là minh chứng rõ nét cho cam kết của SeABank trong hành trình thực hiện trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa giá trị yêu thương.

Hành trình bền bỉ thắp sáng tri thức

Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ được SeABank thành lập từ năm 2015 với mong muốn đồng hành, hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập. Từ ngày đầu thành lập, Quỹ đã trao tặng học bổng khuyến học trọn đời phổ thông trị giá 1 triệu đồng/tháng/em cho đến khi học hết cấp THPT. Hiện tại, mức học bổng này đã tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng/em. Cùng với đó, Quỹ cũng hỗ trợ 10 triệu đồng học bổng khởi nghiệp cho mỗi em học sinh sau tốt nghiệp để tiếp tục nâng đỡ các em trong hành trình tương lai, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Từ một ý tưởng nhân văn, Quỹ Ươm mầm ước mơ đã trở thành một biểu tượng lan tỏa giá trị sống tốt đẹp tại SeABank, kết nối những trái tim yêu thương trong cộng đồng để cùng nâng đỡ những hạt mầm tương lai. Mỗi năm trôi qua, không chỉ có số lượng học sinh được hỗ trợ tăng lên mà tình cảm, tấm lòng hướng về cộng đồng của CBNV SeABank ngày càng được nhân rộng. Năm 2025, nhân dịp 10 năm thành lập, Quỹ tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số em đỡ đầu lên 219 em.

Sau quá trình tìm hiểu, 10 em nhỏ được Quỹ trao học bổng không chỉ bởi hoàn cảnh đặc biệt mà còn nhờ nghị lực đáng khâm phục, tinh thần học tập kiên trì. Các em học sinh mới sẽ chính thức nhận học bổng khuyến học bắt đầu từ tháng 07/2025 và kéo dài đến hết cấp THPT. Toàn bộ khoản học bổng sẽ được chuyển cho người giám hộ của các em. Trong số các em học sinh được Quỹ nhận đỡ đầu đợt này, trường hợp của em Nguyễn Hải Thúy Ngân (Bắc Ninh) đặc biệt khó khăn khi em không có bố, còn mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng là lao động chính của gia đình. Nguồn thu nhập phụ thuộc vào công việc rửa bát thuê tại nhà hàng, một mình nuôi hai con và cha mẹ già, mất khả năng lao động. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngân là học sinh xuất sắc của lớp 6A trường THCS Lim (Bắc Ninh), đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi Học sinh giỏi năm học vừa qua và luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Là những mảnh đời tưởng như dễ bị gục ngã trước hoàn cảnh nhưng Ngân và rất nhiều em học sinh hiếu học đang được Quỹ hỗ trợ lại chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và tri thức.

Cùng nhau viết tiếp hành trình Vì cộng đồng

Một thập kỷ đi qua, Quỹ đã đồng hành cùng 219 em học sinh nghèo hiếu học trên hành trình chinh phục tri thức, thông qua hình thức trao học bổng định kỳ mỗi tháng. Đến nay, tổng số tiền Quỹ đã hỗ trợ các em học sinh là gần 13 tỷ đồng. Không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mỗi suất học bổng còn là một lời động viên, một cái nắm tay đầy tin tưởng từ những CBNV SeABank luôn sẵn sàng sẻ chia. Hiện tại, đã có 59 em trong số đó tốt nghiệp THPT, nhiều em tiếp tục theo học đại học, cao đẳng mở ra cánh cửa cho những ước mơ từng tưởng chừng xa vời.

Ở kỳ thi THPT quốc gia 2024, em Nguyễn Thu Trang (được Quỹ nhận hỗ trợ từ năm 2018) xuất sắc vượt qua tất cả bài thi với điểm số cao, đạt 28,8 điểm trúng tuyển tất cả các chuyên ngành mà em đăng ký xét tuyển. Thế nhưng, cô học trò đầy nghị lực đã lựa chọn theo học chuyên ngành Digital Marketing của Đại học Thương mại bằng hình thức xét tuyển bằng học bạ và chứng chỉ IELTS. Trang lớn lên khi không có đủ đầy sự chăm sóc của mẹ, em sống với bà nội và bố. Khi em học lớp 11, bà nội mất chỉ còn hai bố con nương tựa lẫn nhau, bố em không có công việc ổn định. Khó khăn là thế nhưng Trang vẫn nỗ lực từng ngày, nhiều năm liền là học sinh giỏi và luôn giữ thành tích đứng đầu lớp.

“Trong chặng hành trình tới đây, em sẽ luôn nhớ rằng mình không đơn độc, rằng mình luôn nhận được sự ủng hộ từ những con người hết lòng vì sự phát triển của thế hệ trẻ như các cô, chú đang làm việc tại SeABank. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Ươm mầm ước mơ, em sẽ có thể vững vàng bước tiếp trên con đường tri thức. Em mong rằng, một ngày không xa bản thân cũng có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng, giống như cách mà Ngân hàng SeABank đã, đang làm”, em Trang bộc bạch khi nhận được Học bổng Khởi nghiệp từ Quỹ.

Giáo dục được xem là nền tảng cho tương lai, là bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ thay đổi cuộc sống, đó cũng chính là lý do Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ được thành lập. Việc SeABank đồng hành cùng các em không chỉ là hỗ trợ học phí, mà còn là một sự cam kết bền vững, nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp các em rèn luyện bản thân, sống trách nhiệm, trau dồi thêm kỹ năng để sau này trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Bầu trời rộng lớn ở ngoài kia đang chờ đón chú chim nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ và tự tin sải rộng đôi cánh và Quỹ Ươm mầm ước mơ tin rằng từng em học sinh sẽ có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc và trở thành những công dân bản lĩnh, trí tuệ, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước.