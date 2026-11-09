Phẫu thuật tim thành công cho trẻ sơ sinh vài ngày tuổi

Chỉ mới vài ngày tuổi, mắc tim bẩm sinh kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội phẫu thuật thành công, mở ra dấu mốc mới trong điều trị bệnh lý tim mạch trẻ em.

Bé sơ sinh đã được phẫu thuật thành công. Ảnh: Phạm Thảo.

Chiều 9/11, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho một trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh, đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim mạch.

Thành công này mở ra thêm cơ hội điều trị cho trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý tim bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp có tình trạng bệnh nặng, diễn biến phức tạp.

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim. Đây là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh, đòi hỏi phải được theo dõi và điều trị tích cực.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, trẻ được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi sát và điều trị nhằm ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn. Đây là bước chuẩn bị đặc biệt quan trọng, bởi thể trạng của trẻ còn rất yếu, trong khi các rối loạn về hô hấp và tuần hoàn làm gia tăng nguy cơ trong quá trình can thiệp.

Với một bệnh nhi mới chỉ vài ngày tuổi, cuộc phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức đối với ê-kíp điều trị. Các bác sĩ phải đánh giá kỹ tình trạng bệnh, lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật tim mạch thuộc Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê Hồi sức.

Ca phẫu thuật thắt ống động mạch được thực hiện thành công. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhi cải thiện tích cực. Trẻ đã có thể tự thở, bú tốt, tăng cân đều và hiện đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ tiễn bệnh nhi ra viện. Ảnh: Phạm Thảo.

Thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc tim bẩm sinh

Ống động mạch là một mạch máu có vai trò quan trọng trong tuần hoàn của thai nhi, nối động mạch phổi với động mạch chủ, giúp máu đi vòng qua phổi khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Sau khi trẻ chào đời và bắt đầu tự thở, ống động mạch thường đóng lại trong những ngày đầu sau sinh.

Nếu ống động mạch không đóng, máu có thể lưu thông bất thường từ động mạch chủ sang động mạch phổi, làm tăng lượng máu lên phổi và gây quá tải cho tim. Với những trường hợp ống động mạch còn tồn tại, đặc biệt khi có kích thước lớn hoặc trẻ có bệnh lý đi kèm, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim, phù phổi và suy hô hấp.

Ở trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, việc điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật phẫu thuật mà còn đòi hỏi quá trình hồi sức, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn trước, trong và sau can thiệp. Sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa có ý nghĩa quyết định đối với kết quả điều trị.

Thành công của ca phẫu thuật đầu tiên đã mang lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhi, đồng thời, ghi dấu bước phát triển mới về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đáng chú ý, việc triển khai phẫu thuật tim mạch ngay tại bệnh viện góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho trẻ em, trong đó có nhóm bệnh nhi sơ sinh có tình trạng sức khỏe đặc biệt mong manh.

Theo TS. BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, thành công này là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng của của đội ngũ bác sĩ có tay nghề thuộc nhiều chuyên khoa trong bệnh viện.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao và tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, đem lại thêm cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ em.