Phát hiện chất sinh độc tố thần kinh trong mẫu cá ủ chua tại Quảng Nam

Theo văn bản trên, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã phát hiện thấy vi khuẩn Clotridia sinh độc tố thần kinh Botulinum type E trong mẫu cá ủ chua liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tiếp nhận 22 mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm cá chép muối ủ chua tại Quảng Nam do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cung cấp.

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với mẫu chất nôn của Hồ Thị Mo và mẫu cá ủ chua của hộ Hồ Thị Tài đã phát hiện thấy Clotridia sinh độc tố thần kinh Botulinum type E.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, sắp đến, Viện sẽ tiếp tục thông báo đến các đơn vị kết quả kiểm nghiệm của các mẫu còn lại khi hoàn thành quá trình phân tích.

Trước đó, ngày 18/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam đã có công văn đề nghị Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hỗ trợ kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu khẩn trương cứu chữa bệnh nhân ngộ độc Botulinum đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam khi trước đó, có nhiều người sống ở tỉnh Quảng Nam đã ăn món cá chép muối ủ chua. Những người ăn món ăn này đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân…

Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cũng cho thấy mẫu thức ăn này dương tính với Clostridium Botulinum type E. Độc tố botulinum là chất độc cực mạnh, có thể gây chết người với hàm lượng rất nhỏ. Thông tin từ BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng cho biết, ngày 27.3, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều tiến triển tốt. Hai bệnh nhân không phải thở máy đã khỏe hẳn. Cả 3 bệnh nhân thở máy đều đã cai máy thở xâm lấn, rút được nội khí quản.

Sức khỏe của 2 trong 3 trường hợp phải dùng thuốc giải botulinum đã hồi phục tốt. Đặc biệt, bệnh nhân H. V. Đ, 57 tuổi (là bệnh nhân nặng nhất) thì chỉ còn trợ thở bằng HFNC.