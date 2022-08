Hàng chục người đàn ông phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong hai ngày 6 và 7/8, Bệnh viện đã tiếp nhận thêm 5 trường hợp ngộ độc Methanol. Cả 5 bệnh nhân đều là nam giới, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức – Tích cực chống độc với chẩn đoán ngộ độc Methanol ngày thứ 3.

Đây là 5 người trong cùng một nhóm bạn rủ nhau uống rượu vào ngày 5/8/2022. Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, kèm theo các biểu hiện như mệt, nôn ói nhiều, mắt mờ.

Cụ thể, thông tin từ website Thành ủy TP.HCM cho hay, đây là bệnh nhân tên T.C.T (28 tuổi) nhập viện khoảng 23 giờ ngày 6/8. Nồng độ Methanol trong máu là 242.25mg/dL.

Trường hợp thứ 2 là P.T.Q (21 tuổi) nhập viện khoảng 15 giờ ngày 7/8. Nồng độ Methanol trong máu là 112,21 mg/dL.

Trường hợp thứ 3 là P.H.T (31 tuổi) nhập viện khoảng 16 giờ ngày 7/8. Nồng độ Methanol máu: 116.6 mg/dL.

Trường hợp thứ 4 là N.D.L (28 tuổi) nhập viện khoảng 15 giờ ngày 7/8. Nồng độ Methanol máu: 139.11 mg/dL.

Trường hợp thứ 5 là N.V.Đ (25 tuổi) nhập viện khoảng 15 giờ ngày 7/8. Nồng độ Methanol máu: 113 mg/dL

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, cả 5 bệnh nhân đã được lọc máu, bù dịch, điều trị nội khoa theo phác đồ điều trị ngộ độc Methanol của Bộ Y tế.

Khai thác thông tin ban đầu cho thấy, có một người trong nhóm đi pha rượu nhưng pha nhầm với cồn rửa tay.

Báo Tuổi trẻ cho biết thêm thông tin, trước đó vào ngày 5/8, một nhóm 8 người đa số là sinh viên phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu pha cồn cùng nước ngọt tại nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP.HCM), vụ ngộ độc này khiến 2 trường hợp tử vong.

Hiện còn 6 người bị ngộ độc methanol, 2 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (đã ổn định), 4 người điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (trong đó có 1 người nguy kịch).

Báo Tin tức cũng cập nhật các thông tin nói trên, đồng thời bổ sung thông tin,

theo các chuyên gia y tế, methanol được dùng trong công nghiệp hóa chất, ngộ độc methanol xảy ra khi uống nhầm methanol hoặc uống rượu có chứa methanol.

Methanol rất độc vì chúng thải trừ chậm, oxy hóa thành Formol (Formaldehyd) và axit Formic. Chỉ cần uống 5 - 15 ml có thể gây ngộ độc nặng, 15 ml trở lên gây mù lòa, 30 ml có thể gây tử vong. Độc tính của Methanol gây tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới thần kinh mắt…

Trường hợp ngộ độc methanol nhẹ có biểu hiện say say, chóng mặt; buồn nôn, nôn ói; nhức đầu. Trường hợp nặng sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, rối loạn thần kinh (co giật, hôn mê, co cứng toàn thân); rối loạn hô hấp (thở nhanh, phù phổi cấp); rối loạn tuần hoàn (mạch nhanh, huyết áp giảm); đồng tử giãn, xuất tiết võng mạc và tử vong.