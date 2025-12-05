Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: "Tôi và ông Dương Công Minh sẽ trả các khoản nợ phát sinh"

Cựu Chủ tịch Lê Thái Sâm thừa nhận tái cấu trúc không đạt kỳ vọng, khiến Bamboo Airways thu hẹp còn 7 tàu bay và gánh nợ hơn 9.000 tỷ đồng. Ông và ông Dương Công Minh cam kết trả toàn bộ khoản nợ phát sinh.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, thừa nhận quá trình tái cấu trúc do nhóm nhà đầu tư cũ triển khai đã không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Từ một hãng hàng không từng sở hữu 30 tàu bay và 60 đường bay phủ rộng khắp cả nước, bao gồm nhiều đường bay đặc thù như Côn Đảo, Điện Biên và các tuyến quốc tế tham vọng, Bamboo Airways khi được bàn giao lại cho Tập đoàn FLC ngày 25/9/2025 chỉ còn 7 tàu bay, 12 đường bay nội địa cùng khối nợ lớn.

Báo cáo kiểm toán độc lập do nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết thực hiện ngày 31/7/2025 cho thấy tổng nợ phải trả cho các nhà cung cấp đã vượt 9.000 tỷ đồng. Trong đó, ACV là chủ nợ lớn nhất với khoảng 2.600 tỷ đồng, đáng chú ý là 80% số nợ này phát sinh trong giai đoạn nhóm nhà đầu tư cũ điều hành.

Ngoài ra, hãng còn nợ gần 1.000 tỷ đồng tiền nhiên liệu, khoảng 4.000 tỷ đồng tại Sacombank và gần 3.000 tỷ đồng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác.

Ông Lê Thái Sâm cho biết khi quyết định bàn giao lại Bamboo Airways cho FLC, ông và ông Dương Công Minh đã cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ nêu trên. Kế hoạch trả nợ theo tháng và theo năm đã được yêu cầu xây dựng, đồng thời Bamboo Airways đang chuyển đổi quan hệ tín dụng, mở thêm hạn mức để bảo đảm dòng vốn cho tái cơ cấu đội bay, vận hành và xử lý nghĩa vụ tài chính.

“Khi dòng tín dụng được khơi thông, tiến độ thanh toán sẽ nhanh hơn”, ông Sâm nói, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ phát sinh trong giai đoạn tái cấu trúc Bamboo Airways từ tháng 8/2022 đến 25/9/2025”.

Dù đối mặt nhiều thách thức, cựu Chủ tịch Bamboo Airways vẫn bày tỏ niềm tin vào tương lai của hãng khi FLC tiếp quản và đang tái lập bộ máy điều hành theo hướng đồng bộ, quyết liệt và bền vững.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 12, Bamboo Airways sẽ nhận thêm tàu bay để tăng tải dịp cao điểm Tết 2026, qua đó từng bước mở rộng lại năng lực khai thác, phục hồi quy mô đội bay và đưa hãng trở lại quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) diễn ra ngày 25/9, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: “Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới".

"Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways”, ông Lê Thái Sâm nói và đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.