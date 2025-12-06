Hé lộ về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe điện 2 bánh công cộng ở Hà Nội

CTCP Dịch vụ Vận tải số Trí Nam (TNGo) đã đưa mẫu xe điện 2 bánh vào hệ thống trạm xe đạp công cộng ở Thủ đô ngay trong tháng 12.

Mới đây, mẫu xe điện 2 bánh đã được đặt tại trạm xe đạp công cộng Hà Nội. Đây là dịch vụ vận tải hành khách do CTCP Dịch vụ Vận tải số Trí Nam (TNGo), thành viên của Tập đoàn Trí Nam triển khai.

Các trạm xe được bố trí quanh các quận trung tâm, kết nối trực tiếp với bến xe buýt và đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội.

Thời gian đầu, TNGo sẽ bố trí 500 xe tại 130 điểm trạm đã được cấp phép, tập trung ở khu vực Vành đai 1. Sau đó, mạng lưới xe điện sẽ được mở rộng ra Vành đai 2 và 3. Từ tháng 12/2024 đến quý I/2026, TNG dự kiến đưa vào hoạt động hơn 5.000 xe điện 2 bánh trong khu vực nội đô.

Xe điện 2 bánh đã được TNGo đưa vào hoạt động. (Ảnh: TNGo).

Liên tục thay đổi vốn điều lệ

Theo tìm hiểu, CTCP Dịch vụ Vận tải số Trí Nam, tiền thân là CTCP Dịch vụ Vận tải số Sài Gòn, được thành lập vào ngày 22/3/2021, có trụ sở chính tại Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là “hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải” như gửi hàng, giao nhận hàng hoá, hoạt động của đại lý bán vé xe, logistic… Bên cạnh đó, công ty còn cho thuê xe có động cơ, vận tải hành khách…

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 100 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Trí Nam góp 97% vốn. Hai cá nhân khác là Nguyễn Văn Toàn và Đỗ Bá Quân góp lần lượt 1% vốn, 2% vốn.

Người đại diện pháp luật công ty ở thời điểm đó là ông Nguyễn Văn Toàn, chức vụ Tổng Giám đốc.

Đến tháng 7/2021, CTCP Dịch vụ Vận tải số Sài Gòn đổi tên thành CTCP Dịch vụ Vận tải số Trí Nam. Vốn điều lệ giảm từ 100 tỷ đồng xuống 12 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu vốn cũng thay đổi, CTCP Tập đoàn Trí Nam chỉ còn nắm 60% vốn, ông Đỗ Bá Quân giữ 11,5% vốn, ông Nguyễn Văn Toàn nắm 3% vốn.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2023, công ty nâng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng. Sau đó không lâu (7/2023), vốn điều lệ được điều chỉnh lên 23 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Nguyễn Văn Toàn sang Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Đỗ Bá Quân. Trụ sở chính của công ty được chuyển sang Cống Vị, Ba Đình (Hà Nội).

Tháng 3/2025, công ty nâng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 25,12 tỷ đồng.

Sau đó 3 tháng (6/2025), công ty dịch chuyển trụ sở chính về Đống Đa (Hà Nội).

Tháng 11/2025, vốn điều lệ được tăng lên 30,93 tỷ đồng. Song thông tin về cổ đông không được công bố chi tiết.

Hà Nội cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ

Dịch vụ xe điện 2 bánh công cộng được triển khai trong bối cảnh Hà Nội quyết tâm xanh hoá khi mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về vùng phát thải thấp theo Luật Thủ đô 2024. Đây là khu vực được xác định nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên các loại xe sử dụng năng lượng sạch.

Theo Nghị quyết, tại vùng phát thải thấp, xe môtô và xe gắn máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông tùy theo từng khung giờ hoặc từng khu vực; xe hành nghề trên nền tảng ứng dụng cũng không được phép hoạt động. Ôtô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị hạn chế và tiến tới cấm vào các khu vực này theo thời điểm hoặc tuyến đường cụ thể.

Thành phố đưa ra lộ trình chuyển đổi xanh cho phương tiện kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch. Xe máy phải hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030, taxi từ 1/7/2026 chỉ được đầu tư mới hoặc thay thế bằng phương tiện chạy điện hoặc dùng năng lượng xanh. Từ 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định phạm vi và thời điểm hạn chế lưu thông các phương tiện đường bộ tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài việc cấm xe máy xăng, vùng phát thải thấp còn áp dụng nhiều biện pháp bổ sung như không đầu tư hoặc đăng ký mới các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ xe cũ, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu tổ chức; đồng thời cấm xe tải trên 3,5 tấn chạy xăng, dầu đi vào khu vực.

Theo lộ trình, từ 1/7/2026 Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp trong một số phường thuộc vành đai 1 như Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ. Hai năm sau, từ 1/1/2028, phạm vi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và một phần vành đai 2 gồm các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy. Từ 1/1/2030, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trong vành đai 3 với tổng cộng 36 phường, xã của ba vành đai.