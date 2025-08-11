Phải sở hữu ngay căn hộ Sun Group Bãi Cháy bởi 5 lý do này

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town - “trái tim” đại đô thị Sun Elite City do Sun Group phát triển - hội đủ mọi giá trị ưu việt nhất, từ vị trí, tiện ích, cảm hứng thiết kế đến khả năng khai thác, chinh phục giới đầu tư.

Sun Centro Town tọa lạc ngay trục đường bao biển Kỳ Quan, được quy hoạch trên diện tích hơn 1 ha, gồm 3 tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 2.900 căn hộ sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hướng trực diện vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tổ hợp đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình kiến tạo quần thể Sun Elite City rộng tới 324ha ngay trung tâm Bãi Cháy.

Sở hữu vị trí sát biển Bãi Cháy, Sun Centro Town ngắm trọn vịnh Hạ Long (Ảnh: Sun Property).

Vị trí đắc địa bên vịnh di sản

Được định vị là thủ phủ du lịch biển hút khách nhất miền Bắc, bởi vậy không có gì lạ khi dự án ở vị trí vàng trung tâm Bãi Cháy như Sun Centro Town được săn lùng ngay khi vừa ra mắt.

Dự án kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông liên vùng như cao tốc Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cầu Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế và tương lai là hầm xuyên vịnh Cửa Lục, đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long… Những công trình hạ tầng tầm cỡ góp phần đưa Quảng Ninh thành cực phát triển quan trọng phía Bắc.

Tọa lạc ngay trung tâm đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City, Sun Centro Town mang đến cho cư dân đặc quyền tiếp cận toàn bộ tiện ích trong bán kính dưới 1,5 km: Quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, chuỗi nhà hàng – bar biển, công viên Sun World... Đặc biệt, đây cũng là nơi diễn ra chuỗi sự kiện pháo hoa “Tỏa sáng Vịnh kỳ quan” suốt mùa hè.

Sun Centro Town đang dần hiện diện như chứng nhân cho nhịp sống sôi động của trung tâm du lịch Bãi Cháy.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn quanh chợ đêm VUI-Fest (Ảnh: AD).

View triệu đô – Chiêm ngưỡng kỳ quan tại nhà

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển, mang đến trải nghiệm sống vừa đậm chất di sản, vừa phóng khoáng giữa thiên nhiên: Chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo đá vôi kỳ vĩ, từ bình minh rạng rỡ đến hoàng hôn thơ mộng. Sát bên dự án là quảng trường lễ hội, cư dân có thể bắt trọn không khí náo nhiệt của những sự kiện văn hóa, lễ hội ánh sáng và pháo hoa rực rỡ. Trong khi hướng nội khu hay công viên Sun World cũng mang đến tầm view xanh mát, yên tĩnh.

Mỗi căn hộ nơi đây được ví như du thuyền hạng sang giữa tầng không, đem lại đặc quyền ngắm trọn không gian vịnh di sản 365 ngày.

Thiết kế đậm chất biểu tượng

Lấy cảm hứng từ huyền thoại rồng thiêng hạ thế và những hòn đảo độc đáo trên vịnh Hạ Long, Sun Centro Town sở hữu kiến trúc mang đậm tính biểu tượng.

Ba tòa tháp của dự án được ví như ba hòn đảo lớn, mô phỏng hình ảnh rồng uốn lượn, tạo nên không gian kiến trúc vừa hiện đại, vừa mang hơi thở di sản. Từng chi tiết như ban công rộng mở, cửa kính lớn đón trọn nắng gió, đều được tính toán tỉ mỉ để tối ưu hóa trải nghiệm sống.

Sun Centro Town thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích của đại đô thị Sun Elite City (Ảnh: Sun Property).

Yếu tố truyền thống kết hợp cùng phong cách hiện đại giúp Sun Centro Town trở thành công trình kiến trúc nổi bật trên tuyến đường bao biển tấp nập du khách, kết nối thẳng đến cảng tàu khách quốc tế – nơi cập bến của những du thuyền siêu sang khắp thế giới.

“Chúng tôi không chỉ thiết kế nơi ở mà kiến tạo một không gian sống gắn liền với truyền thuyết, văn hóa Việt Nam. Sun Centro Town là tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách sống đẳng cấp dành cho giới thượng lưu”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Tiện ích nội khu nâng tầm chuẩn sống

Sun Centro Town được thiết kế theo tiêu chuẩn “All-in-One”, nơi mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, giải trí được tích hợp đồng bộ. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, đẳng cấp như: Bể bơi bốn mùa mái kính dài 50m, mang đến trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên; Phòng gym và spa cao cấp được đầu tư với không gian riêng tư, phù hợp để tái tạo năng lượng; Kidzone trong nhà cho trẻ thỏa sức vui chơi, học tập… Đặc biệt là tổ hợp nhà hàng, skybar sang trọng trên tầng mái, đa dạng trải nghiệm ẩm thực cao cấp cùng tầm view panorama tuyệt phẩm ôm trọn pháo hoa và cảnh sắc thiên nhiên di sản Hạ Long.

Cư dân Sun Centro Town thường xuyên được tận hưởng bầu không khí lễ hội (Ảnh: AD).

Kế thừa tiêu chuẩn vận hành cao cấp, tương tự các khách sạn 5 sao, dự án được bàn giao full nội thất (trừ thiết bị điện tử), đi kèm với dịch vụ vận hành tòa nhà chuyên nghiệp, hệ thống an ninh đa lớp... giúp chủ sở hữu an tâm sống, nghỉ dưỡng hoặc nhanh chóng khai thác cho thuê. Chủ đầu tư Sun Group đã mang những chuẩn mực nghỉ dưỡng của các khu resort hạng sang để kiến tạo tiêu chuẩn tiện ích “đo ni đóng giày”.

Khả năng sinh lời bền vững

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm, nhu cầu lưu trú chất lượng cao tại Quảng Ninh ngày càng tăng, Sun Centro Town với vị trí đắc địa và hệ tiện ích vượt trội, trở thành dự án được săn lùng.

Với đa dạng các dòng căn hộ studio, 1-3 phòng ngủ, kế thừa tiêu chuẩn vận hành BĐS cao cấp của Sun Group nhằm khai thác du lịch nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng vận hành homestay, cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn. Dự án khai thác tối đa lượng khách khổng lồ đến từ Cảng tàu quốc tế, Sun World Ha Long, chợ đêm, các sự kiện lễ hội tại quảng trường Sun Carnival… đặc biệt trong bối cảnh du lịch Quảng Ninh ngày càng tăng trưởng.

Sảnh đón của Sun Centro Town được thiết kế hiện đại, đẳng cấp (Ảnh minh họa)

“Sun Centro Town hội tụ các giá trị sống tinh túy nhất: trung tâm đô thị – sát vịnh biển di sản – kết nối tiện ích đa tầng. Đây không chỉ là nơi để sống, nghỉ dưỡng mà còn là nơi đầu tư đắc lợi”, ông Nguyễn Cao Cường – Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Hơn cả một dự án căn hộ cao cấp, Sun Centro Town là biểu tượng sống mới giữa vùng biển di sản Hạ Long. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư.