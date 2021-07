Ông Trump kiện Facebook, Twitter, Google và CEO của 3 nền tảng mạng xã hội này

Các đơn kiện, được đệ trình lên Tòa án Quận ở Miami, cáo buộc 3 nền tảng mạng xã hội có trụ sở tại California đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, được bảo đảm bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Theo ông Trump, 3 nền tảng mạng xã hội nói trên đã “thực thi việc kiểm duyệt bất hợp pháp và vi hiến”.

Có tổng cộng 3 đơn kiện mà ông Trump đã gửi đến tòa án. Một đơn tố cáo Facebook và CEO Mark Zuckerberg, một đơn khác tố cáo Twitter và CEO Jack Dorsey, và một đơn nhắm vào Google và CEO Sundar Pichai.

Ông Trump đứng tên trên các đơn kiện dưới danh nghĩa đại diện tập thể cho những người bị 3 nền tảng mạng xã hội xâm phạm lợi ích. Các đơn kiện yêu cầu 3 mạng xã hội dừng việc kiểm duyệt, dừng lập danh sách đen và dừng xóa những quan điểm chính trị được chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ đạt được một chiến thắng lịch sử cho tự do của Hoa Kỳ và tự do ngôn luận”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại sân golf của mình ở Bedminster, New Jersey.

Ông Trump đã bị chặn tài khoản trên mạng xã hội vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống khi các mạng xã hội nói rằng ông đã vi phạm chính sách chống kích động bạo lực của họ. Sự việc khởi nguồn từ khi ông Trump liên tục tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông Biden thắng cử là do gian lận. Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã tràn vào Điện Capitol hôm 6/1 để quậy phá, gây ra cái chết của một viên cảnh sát.

Tham gia vào đơn kiện còn có Viện nước Mỹ trên hết (AFPI) do các cựu trợ lý của ông Trump thành lập hồi tháng Tư. Họ đã mời hàng ngàn người bị 3 mạng xã hội khóa tài khoản tham gia vào đơn kiện. Đội ngũ của ông Trump cũng đang gây quỹ cho nỗ lực kiện tụng này.

“Chúng tôi đang vùng dậy vì một nước Mỹ dân chủ… Vụ kiện này chỉ là sự khởi đầu”, ông Trump tuyên bố.

Các đơn kiện của ông Trump yêu cầu thẩm phán vô hiệu hóa Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin. Đây là một đạo luật được coi là xương sống của Internet vì nó bảo vệ các mạng xã hội khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng. Ông Trump và những người đệ đơn kiện đã “tấn công” Mục 230 khi nói rằng nó đã cung cấp cho các công ty internet quá nhiều sự bảo vệ về mặt pháp lý, và cho phép các mạng xã hội trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia luật cho rằng vụ kiện của ông Trump khó thành công.

“Tôi nghĩ rằng vụ kiện gần như không có cơ hội thành công”, Giáo sư luật học Brian Fitzpatrick của Đại học Vanderbilt nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Các nền tảng công nghệ là các thực thể tư nhân, không phải các tổ chức chính phủ, và do đó các khiếu nại của nguyên đơn về vi phạm hiến pháp sẽ không được chấp nhận”, Giáo sư Fitzpatrick nói.